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ТАСС

В ФРГ сообщили, что Шольц не изменил позиции по поставкам Киеву ракет Taurus

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Maja Hitij/ Getty Images

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт при этом отметил, что канцлер Германии поддерживает резолюцию, которую 22 февраля обсудит Бундестаг и в которой звучит призыв передать Украине дальнобойное оружие

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает резолюцию, которую 22 февраля обсудит Бундестаг и в которой звучит призыв передать Украине дальнобойное оружие, но не менял своей позиции по вопросу передачи Киеву таких вооружений, как ракеты Taurus.

"Что касается поставки специальной боевой системы, то он [канцлер] остается при своей позиции", - заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. В то же время конкретно он не упомянул название ракет Taurus.

Ранее фракции коалиционных партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы) внесли на обсуждение Бундестага резолюцию, в которой говорится о том, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил. Taurus в документе не упоминаются, но, по общему мнению местных экспертов, именно о них идет речь.

Резолюция усиливает давление на Шольца в вопросе передачи Taurus. До сих пор он сдержанно реагировал на призывы украинской стороны поставить эти ракеты и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

17 января Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию фракции ХДС/ХСС о поставке Taurus. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 таких ракет. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
SCALP
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