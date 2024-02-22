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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток

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История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток.
Источник изображения: belvpo.com

Ещё одно турецкое информационное агентство обратило внимание западной общественности на беспрецедентные масштабы учений НАТО, проводимых в Европе за последние 30 лет.

В статье эксперт отмечает, что «в рамках Steadfast defender-2024 был спланирован цикл из 15 учений: 11 многонациональных и 4 мероприятий подготовки национальных ВС. Однако, на прошлой неделе руководство НАТО решило пересмотреть сроки и масштаб военных приготовлений».

Теперь с апреля по май Запад проведет уже 13 учений и 6 мероприятий оперативной подготовки национальных ВС.

Между тем, к самым крупным на данный момент относятся:

«Объединенный воин-2024» (Великобритании, февраль-март);

«Твердое одобрение-2024» (страны Восточной Европы, февраль-май);

«Арктический дельфин-2024» (акватория Норвежского и Северного морей, а также, территория Великобритании, Норвегии и Швеции, февраль-апрель);

«Северный ответ-2024» (Норвегии, Швеции и Финляндии, март)

«Блестящий прыжок-2024» (Польша, Германия, февраль);

«Подвижный защитник-2024» (Великобритания, февраль-май);

«Словацкий щит-2024». (Словакия, май);

К ним добавились:

«Троянский след-2024» (Греция, Румыния, Грузия, февраль-май);

«Весенний шторм-2024». (Эстония, май).

Вместе с тем, немецкое учения «Квадрига-2024» будут проводиться в четыре этапа:

первый этап – «Большой Север-2024». С 5 по 14 марта подразделения дивизии быстрого реагирования (Штадталлендорф) и 23-й гпбр (Бад-Рейхенхалль) 10-й тд перебросят на территорию Норвегии.

второй этап – «Большой Центр-2024» С 21 апреля по 26 мая подразделения 1-й тд (Ольденбург) будут переброшены на территорию Польши и Литвы.

третий этап – «Большой Юг-2024». С 7 по 24 мая переброска дивизии быстрого реагирования (Штадталлендорф) из Норвегии на территорию Венгрии и Румынии железнодорожным, воздушным и автомобильным путем.

четвертый этап – «Большая Квадрига-2024». С 15 по 30 мая подразделения 10-й тд прибудут из Норвегии на территорию Литвы, в район т.н. Сувалкского коридора.

Кроме того, в учениях «Квадрига-2024» будут задействованы отдельные подразделения Нидерландов, входящих в состав дивизии быстрого реагирования ФРГ, франко-германская пехотная бригада, формирования кибернетической и информационной безопасности, а также подразделения обеспечения.

На едином оперативном фоне с маневрами Steadfast defender-2024 спланированы к проведению учения национальных вооруженных сил, в том числе:

«Зима-2024» (Латвия, февраль) и «Кристальная стрела-202024» (март);

«Зимний лагерь-2024»(Эстонии, февраль);

«Вихури-2024»(Финляндия, февраль);

«Драгун-2024»(Польша, февраль-март);

«Храбрый воин-2024» (Венгрия, май).

Кроме того, спланированы к проведению три многонациональных учения в апреле-мае:

«Быстрый ответ-2024» (Болгарии, Венгрии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Северной Македонии, Швеции, Финляндии, Швеции, Эстонии).

«Незамедлительный ответ-2024» (Дания, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словения, Словакия, Финляндия, Чехия, Швеция, Эстония);

«Удар сабли-2024» (Германия, Литва, Польша, Словакия, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Эстония);

Всего в указанных мероприятиях планируется задействовать воинские контингенты всех стран-членов НАТО, а также Швеции, Грузии, Молдовы и сил безопасности Косово. Общая численность привлекаемых сил и средств может составить до 100 тыс. человек, до 15 тыс. ед. ВВСТ, около 300 самолетов и более 70 кораблей. При этом, предусмотрено совершение 600-700 самолето-вылетов боевой авиации, в т.ч. СБА ВВС США.

Главной особенностью Steadfast defender-2024 станет одновременное развертывание и применение трех коалиционных группировок войск (сил): главной – на Западном, а дополнительные – на Арктическом и Юго-Западном стратегических направлениях в два этапа:

первый этап (февраль-апрель). В рамках многонациональных учений Specific Livex-2024, «Объединенный воин-24», «Блестящий прыжок-2024», «Удар сабли-2024», «Драгун-2024» и «Северный ответ-2024» будет проведена переброска личного состава, ВВСТ и грузов из континентальной части США в Европу, с задействованием возможностей командований воздушных и морских перевозок ВВС и ВМС США.

второй этап (апрель-май). Планируется выдвижение главных сил коалиционной группировки в исходные районы на территории стран Восточной Европы («Незамедлительный ответ-2024», «Подвижный защитник-2024»);

захват и удержание стратегически важных объектов (участков местности) силами тактического воздушного десанта («Быстрый ответ-2024»);

переход в наступление созданными группировками войск (сил) («Большая Квадрига-2024», «Словацкий щит-2024»).

Еще одним интересным мероприятием, о котором пишет автор, станет специальное многонациональное учение Specific Livex-24. В рамках которых планируется обучить боевиков ВСУ очередному «контрнаступу». Примечательно, что территориально учения пройдут в Атлантике и Испании в конце февраля.

Наряду с этим продолжается выполнение мероприятий по организации оперативного развертывания коалиционных группировок войск (сил) на Европейском ТВД, в рамках которых органами военного руководства альянса и национальных вооруженных сил определяются и согласовываются маршруты переброски сил и средств, порядок пересечения ими границ между государствами-членами блока, а также уточняются места их развертывания.

Подводя итог, турецкий обозреватель отмечает, что география и характер учений Steadfast Defender-2024 – это прямые «военные приготовления» против России и Беларуси.

«Можно сказать, что история в значительной степени повторяется на европейском континенте. В условиях нарастающих социальных волнений, углубляющегося экономического кризиса и усиления позиций ультраправых западных правителей, Запад готовится к продвижению на Восток, увеличивая военные расходы – точно так же, как в свое время это делал Третий рейх…», – отмечает эксперт.

От себя лишь добавим, что «оголтелые» западные политики плохо знают историю и также плохо разбираются в политике, периодически путаясь в собственных изречениях. Для них главное не народ и Родина, а личное благо – они трусливы. В этом и есть главное отличие русских, белорусов, украинцев и других народов, которые некогда жили в составе огромной страны.

«Родина – мать, умей за нее постоять», – гласит русская народная пословица.

Николай Астровский

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