ВВС США собираются завершить испытания новых двигателей для бомбардировщиков B-52 Stratofortress к концу 2024 года

В течение ближайших месяцев командование военно-воздушных сил США рассчитывает принять решение по модернизации авиационных двигателей на стратегических бомбардировщиках B-52 Stratofortress. Об этом сообщает Defense News, ссылаясь на официальных лиц из командования американских военно-воздушных сил.

Как подчеркивает издание, командование ВВС США рассчитывает на модернизацию авиапарка из 76 бомбардировщиков времен холодной войны. Самолеты оснастили новыми радарами, авиаоникой и другим оборудованием. Ожидается, что обновленные бомбардировщики смогут летать едва ли не до 2060 года, то есть фактически отметить «в строю» свой столетний юбилей.

В настоящее время срок службы двигателей TF33 самолетов 1960-х годов истек, ВВС США планируют заменить эти двигатели другими двигателями Rolls-Royce F130. О новом двигателе известно, что он был разработан на основе двигателя BR725, используемого на бизнес-джетах Gulfstream G650.

Как отметил в беседе с изданием полковник Скотт Форман, отвечающий в ВВС США за программу модернизации стратегических бомбардировщиков, командование планирует провести значительные работы по модернизации самолетов.

В числе первостепенных задач называется строительство огромного ангара на базе ВВС США в Тинкере. Ангар должен вмешать не менее четырех бомбардировщиков В-52, что позволит повысить интенсивность и оперативность модернизационных работ. Американское военное ведомство хочет как можно быстрее переустановить двигатели на бомбардировщиках, поскольку старые двигатели в любой момент могут окончательно выйти из строя.

В 2023 году компания Rolls-Royce завершила большую часть испытаний своих новых двигателей F130. В начале марта будут проходить завершающие испытания, которые призваны выяснить воздействие на отсеки двигателей ветра. В апреле пройдут еще одни испытания, а осенью 2024 года будут проведены испытания в Комплексе инженерных разработок в Теннесси. Лишь после этого можно будет говорить о завершении квалификационных испытаний двигателей в полном объеме.

В 2026 году должны быть модернизированы и первые два самолета В-52. Сейчас специалисты ВВС США изучают, сколько конкретно времени потребуется на проведение модернизационных мероприятий. Но представители службы признают, что никуда от этих проблем не деться, учитывая почтенный возраст стратегических бомбардировщиков.