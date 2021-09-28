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Naked Science

B-52H получат новые двигатели от Rolls-Royce

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Размещение двухконтурного турбореактивного двигателя Rolls-Royce BR725 (F130) в мотогондоле американского стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress (c) Rolls-Royce
Размещение двухконтурного турбореактивного двигателя Rolls-Royce BR725 (F130) в мотогондоле американского стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress (c) Rolls-Royce.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

На стратегические бомбардировщики B-52H установят новые двигатели F130 от компании Rolls-Royce. Конструкцию мотогондол подвергнут минимальным изменениям.

В США давно говорят о ремоторизации стратегического бомбардировщика B-52H: теперь эти планы оказались на шаг ближе к реализации.

Как стало известно, в тендере американских ВВС по программе Commercial Engine Replacement Program (CERP) победу одержала компания Rolls-Royce — вернее, ее американское подразделение Rolls-Royce North Americа.

Новые двигатели получат 76 самолетов. Вместо восьми TF33-P-103 на B-52 установят восемь F130. Этот двигатель стал модернизированной версией BR725, который применяют на самолете Gulfstream G650.

Общая цена рамочного контракта, на днях выданного американским Минобороны Rolls-Royce, составляет 2,6 миллиарда долларов. Всего планируют поставить 650 новых двигателей.

Двигатель F130

Источник изображения: Rolls-Royce

Стратегический бомбардировщик B-52H совершил первый полет в 1952 году, а эксплуатировать его начали в 1955-м. Согласно планам, B-52 прослужит до середины века, так что теоретически сможет встретить свой столетний юбилей.

Вместе с B-52 на вооружении будет находиться новейший B-21: ранее сообщалось о создании первых двух таких самолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Компании
General Dynamics
Rolls-Royce
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