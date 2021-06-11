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Naked Science

США построили первые два стратегических бомбардировщика нового поколения B-21 Raider

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Источник изображения: naked-science.ru

Соединенные Штаты завершили строительство первых бомбардировщиков B-21. В будущем такие машины должны сменить B-1B и B-2 Spirit. Первый полет новый самолет может совершить в 2022 году.

Первые два стелс-бомбардировщика B-21 Raider построены и готовы к испытаниям. Об этом на слушаниях в конгрессе сообщила исполняющий обязанности помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Дарлин Костелло.

Сейчас специалисты проверяют все системы бомбардировщиков. Ранее в качестве срока первого полета называли 2021-й, однако теперь речь идет о следующем годе.

В любом случае программа стремительно движется вперед. В 2020-м американцы показали приблизительный облик перспективного самолета.

B-21 в представлении художника

Источник изображения: USAF

Сейчас можно почти с полной уверенностью утверждать, что он будет малозаметным, дозвуковым и выполненным по аэродинамической схеме «летающее крыло». Иными словами, речь идет о несколько осовремененном аналоге малозаметного B-2 Spirit.

Китай создает концептуально близкую машину: во всяком случае, такой вывод можно сделать исходя из видео, показанного КНР. В этом же направлении работает Россия, создавая бомбардировщик нового поколения по программе ПАК ДА.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Проекты
2020-й год
ПАК ДА
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