Источник рассказал об особенностях российского бомбардировщика-«невидимки» ПАК ДА

По словам осведомленного источника в военно-промышленном комплексе, новый российский малозаметный бомбардировщик будет надежно защищен от всех видов оружия. Вооружение самолета разместят внутри фюзеляжа.

Россия все ближе к первому полету потенциально самого дорого боевого самолета в ее истории — стратегического бомбардировщика, который создают по программе ПАК ДА. Основные характеристики машины пока остаются неизвестными, однако о некоторых особенностях рассказал источник ТАСС в ОПК.

Это касается, в частности, средств защиты. «Для ПАК ДА разрабатывается полностью новый бортовой комплекс обороны, который позволит защитить его от всех видов оружия — радиолокационного и оптического», — заявил собеседник агентства.

Все оружие самолет будет размещено внутри фюзеляжа. Как и можно было предположить, в состав арсенала бомбардировщика войдут ракеты большой дальности. «Это позволит самолету не заходить в зону ПВО противника, поражать назначенные цели из районов Мирового океана или с территории другого государства», — добавил собеседник ТАСС, отметив, что сейчас продолжают строить опытный образец боевого самолета будущего.

Ранее стало известно, что самолет будет дозвуковым, малозаметным и выполненным по аэродинамической схеме «летающее крыло»: это роднит его с американским стратегическим бомбардировщиком B-2 Spirit. В состав вооружения могут войти перспективные гиперзвуковые ракеты.

В прошлом году стало известно, что в России собирают сразу несколько бомбардировщиков ПАК ДА. Изготовление кабин доверили специалистам Новосибирского авиазавода имени Чкалова. Одно изделие будут использовать для стендовых испытаний катапультных кресел.

ПАК ДА в представлении художника Источник изображения: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России

Одна из главных составных частей программы — создание нового двигателя. Ранее российские специалисты изготовили первый опытный образец двигателя для ПАК ДА. Его планировали начать испытывать на летающей лаборатории, построенной на основе военно-транспортного самолета Ил-76.

Помимо России, активной разработкой стратегических бомбардировщиков нового поколения занимаются США и Китай. Американская машина имеет обозначение B-21, китайская — H-20. Почти наверняка они будут концептуально близки к B-2, а значит, и к российскому бомбардировщику. Не исключено, что обе машины начнут летные испытания примерно в одно время: точно известно, что B-21 могут начать тестировать в ближайшие несколько лет.

B-21 в представлении художника Источник изображения: USAF

Помимо этих самолетов, Китай вскоре может показать миру и новый тактический бомбардировщик, о котором, впрочем, известно еще меньше, чем о H-20 или B-21.