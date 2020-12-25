Источник: в России собирают сразу несколько стратегических бомбардировщиков ПАК ДА

По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, в России сейчас собирают сразу несколько образцов стратегического бомбардировщика, разрабатываемого по программе ПАК ДА.

Программа ПАК ДА, или Перспективный авиационный комплекс дальней авиации, в последнее время делает уверенные шаги вперед. Как теперь сообщил источник в военно-промышленном комплексе, сегодня изготавливают сразу несколько образцов стратегического бомбардировщика нового поколения. «Запускается (в производство. — Прим. ред.) уже два или три объекта — для “статики”, для летных (испытаний. — Прим. ред.), — заявил он.

По словам источника, разница в сроках готовности машин составит несколько месяцев. Точных дат окончания финальной сборки первых самолетов он не назвал, подтвердив при этом, что ее будут осуществлять на территории Казанского авиазавода имения С. П. Горбунова. Кабину для перспективной машины изготавливают специалисты Новосибирского авиазавода имения В. П. Чкалова. Одно из изделий будут использовать в рамках стендовых испытаний катапультных кресел.

ПАК ДА в представлении художника Источник изображения: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России

Недавно стало известно о сборке опытного образца авиационного двигателя, который хотят применять для стратегического бомбардировщика ПАК ДА. Предполагается, что до конца 2020-го его смогут подготовить к старту стендовых испытаний. Согласно ранее представленным данным, двигатель для перспективного самолета испытают на летающей лаборатории, которую планируют создать на основе Ил-76.

Контракт на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программе ПАК ДА российское Минобороны и компания «Туполев» подписали в 2009 году. В 2012-м стало известно о завершении предварительного проекта и начале опытно-конструкторских работ. В феврале прошлого года разработчики и заказчики утвердили окончательный эскиз перспективного бомбардировщика, а этой весной начали сборку первого опытного образца нового самолета.

ПАК ДА в представлении художника Источник изображения: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России

ПАК ДА должен сменить в российских ВВС стремительно устаревающие стратегические бомбардировщики Ту-95, а также дополнить (возможно, в перспективе, тоже сменить) такие машины, как Ту-160 и Ту-22М3.

Характеристики ПАК ДА доподлинно не известны. Предполагается, что скорость машины будет дозвуковой. Согласно неофициальным данным, максимальная взлетная масса самолета составит 145 тонн, а масса полезной нагрузки — 35 тонн.

В состав вооружения бомбардировщика с высокой вероятностью войдут крылатые ракеты и высокоточные бомбы. Нельзя исключать возможности применения оборонительного оружия класса «воздух — воздух» и перспективных гиперзвуковых систем.