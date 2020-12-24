В России изготовили первый опытный образец двигателя для бомбардировщика ПАК ДА

Российские инженеры создали опытный образец авиационного двигателя, предназначенного для стратегического бомбардировщика ПАК ДА.

Об изготовлении первого опытного образца двигателя для стратегического бомбардировщика нового поколения сообщил «Интерфакс».

До конца года изделие подготовят к началу стендовых испытаний. Разработку документации двигателя завершили в этом году.

Ранее информированный источник сообщил, что двигатель для перспективного самолета могут испытать на летающей лаборатории, созданной на базе военно-транспортного самолета Ил-76. «Летающая лаборатория на базе Ил-76 будет доработана для проведения летных испытаний двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации», — заявил он.

Характеристики нового образца доподлинно не известны, однако требования к двигателю ранее можно было встретить в различных документах. Согласно представленным данным, изделие должно обеспечить полет длительностью 30 часов. Предполагается, что двигатель сможет работать при температуре воздуха от минус 60 до плюс 50 градусов. В числе требований — способность выдерживать ряд поражающих факторов ядерного взрыва.

ПАК ДА, или Перспективный авиационный комплекс дальней авиации, — одна из ключевых оборонных программ России. Она предполагает создание малозаметного стратегического бомбардировщика, который сможет сменить старый советский турбовинтовой бомбардировщик Ту-95, а также дополнит самолет Ту-160 и дальний бомбардировщик Ту-22М3.

ПАК ДА в представлении художника Источник изображения: vpk.name

Облик создаваемого по программе ПАК ДА самолета держат в секрете. По данным из открытых источников, машина будет дозвуковой и выполненной по аэродинамической схеме «летающее крыло». Таким образом, перспективный российский самолет, вероятно, станет условным аналогом американского бомбардировщика B-2 Spirit, а также его условной «реинкарнации» в лице B-21.

B-21 в представлении художника Источник изображения: USAF

Последний должен совершить первый полет в 2022 году: ранее в качестве возможной даты называли конец следующего года. Первый полет ПАК ДА, возможно, состоится в середине десятилетия.

Новый китайский стратегический бомбардировщик, если верить имеющейся информации, также будет аналогом американского Spirit. На одной из ранее показанных фотографий можно рассмотреть модель самолета, практически неотличимого от заокеанского бомбардировщика.