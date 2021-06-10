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ТАСС

Источник: ПАК ДА получит комплекс обороны, который защитит его от всех видов оружия

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Прототип ПАК ДА в представлении 3D-художника
Прототип ПАК ДА в представлении 3D-художника.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

По словам собеседника агентства, при создании перспективного бомбардировщика особый акцент делается на защите самолета от ПВО и ПРО противника с помощью средств радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывается в ПАО "Туполев", получит самый передовой комплекс обороны, который позволит защитить самолет от всех видов оружия. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, при создании перспективного бомбардировщика особый акцент делается на защите самолета от ПВО и ПРО противника с помощью средств радиоэлектронной борьбы. "Для ПАК ДА разрабатывается полностью новый бортовой комплекс обороны, который позволит защитить его от всех видов оружия - радиолокационного и оптического", - сказал он.

По его словам, перспективный бомбардировщик будет нести только внутрифюзеляжное оружие, в том числе ракеты большой дальности. "Это позволит самолету не заходить в зону ПВО противника, поражать назначенные цели из районов мирового океана или с территории другого государства", - сказал собеседник агентства, добавив, что идет изготовление опытного образца ПАК ДА. ТАСС не располагает официальным комментарием на этот счет.

В декабре 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что эскизный проект самолета ПАК ДА утвержден и ПАО "Туполев" приступило к разработке рабочей конструкторской документации. В мае 2020 года источники ТАСС сообщали, что началось изготовление первого опытного образца нового "стратега".

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации спроектирован по схеме "летающее крыло". В конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс"). Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
ПАК ДА
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