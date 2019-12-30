Интервью заместителя министра обороны России Алексея Криворучко о развитии системы вооружения

Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" под заголовком "Фундамент обороноспособности Отечества надёжен. В основе оборонной мощи Отечества - прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК" опубликовала вызвавшее большой общественный интерес интервью заместителя министра обороны Российской Федерации Алексея Криворучко.

Автономная пусковая установка 15У175М стратегического подвижного ракетного комплекса 15П155М "Ярс" (с) Министерство обороны Российской Федерации

Обладание современными эффективными средствами вооружения и постоянная готовность к их применению - надёжное слагаемое поддержания баланса сил на международной арене, важный фактор защиты национальных интересов и обеспечения безопасности государства.

Об особенностях военно-технической политики, результатах совершенствования отечественной системы вооружения в уходящем году рассказывает заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей КРИВОРУЧКО.

- Алексей Юрьевич, пора подвести предварительные итоги выполнения государственного оборонного заказа 2019 года. Какие позиции потребовали со стороны предприятий ОПК и Минобороны наибольших усилий?

- Сегодня Вооружённые Силы - эффективный инструмент в системе обеспечения военной безопасности страны. Для этого армия и флот оснащаются современными и перспективными образцами вооружений, военной и специальной техники.

Основным инструментом в решении этой задачи является государственный оборонный заказ. Выделенный в 2019 году объём средств на реализацию ГОЗ, а это свыше 1,5 триллиона рублей, обеспечил дальнейшее плановое развитие системы вооружения Вооружённых Сил. Чтобы обеспечить установленные темпы оснащения войск и сил современными видами вооружения и техники, более 68 процентов этих средств было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов. Это потребовало сосредоточения усилий и принятия определённых дополнительных мер по линии Минобороны России, ведомств промышленного блока, а также интегрированных структур и организаций ОПК. В целом это позволило повысить эффективность выполнения важнейшей государственной задачи - ГОЗ-2019. В результате на конец текущего года мы ожидаем выполнения заданий ГОЗ по поставкам новых вооружений, военной и специальной техники на уровне 99,3 процента. Если сравнивать с прошлыми годами, то в текущем в результате слаженной работы Минобороны и предприятий промышленности по этому показателю мы добились устойчивой тенденции в пределах 98-99 процентов.

- Приоритетным направлением развития Вооружённых Сил РФ является модернизация Стратегических ядерных сил. Что сделано в этой области в минувшем году и какие задачи поставлены на следующий?

- Майскими указами Президента Российской Федерации в качестве одной из задач предусмотрено приоритетное развитие Сил ядерного сдерживания. Этот вопрос всегда находится на особом контроле у руководства страны и Минобороны. Поэтому наша важнейшая задача - развитие и поддержание структуры и состава СЯС. Для её решения выделяются необходимые финансовые ресурсы. В период с 2011 по 2019 год проводилось перевооружение группировки РВСН с ракетных комплексов стратегического назначения "Тополь" на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы стратегического назначения "Ярс". По итогам выполнения госзаказа в 2019 году в РВСН завершено перевооружение двух ракетных полков на подвижные ракетные комплексы "Ярс".

В следующем году мы планируем заключить очередной трёхлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс" для перевооружения ещё трёх ракетных полков. Реализация этих мероприятий позволит уже в текущем году достичь 76-процентной оснащённости частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году повысить этот уровень до 92 процентов. Вместе с тем в 2020 году планируется завершить основной объём наземной экспериментальной отработки и приступить к лётным испытаниям ракетного комплекса "Сармат".

- Каковы актуальные задачи и перспективы гособоронзаказа для ВКС России? Как проходят испытания истребителя 5-го поколения с двигателем второго этапа? Как продвигаются работы по ПАК ДА и по ударному БПЛА?

- Актуальной задачей по развитию ВВСТ Воздушно-космических сил является завершение переоснащения группировок оперативно-тактической и армейской авиации на новые многофункциональные самолёты ­Су-35С, Су-30СМ, Су-34 и вертолёты Ка-52, Ми-28Н, Ми-8МТВ-5-1, Ми-8АМТШ, в том числе адаптированные для применения в Арктике.

Значимым событием для нас станет начало серийной поставки в войска самолётов Су-57. Верховный Главнокомандующий в мае этого года принял решение на закупку трёх полков самолётов Су-57, и, напомню, мы заключили государственный контракт на поставку 74 таких самолётов.

Отмечу, что Су-57 будет поступать в войска в два этапа. Первые самолёты будут закуплены с двигателями 4-го поколения, поставки которых спланированы до середины 2020 годов. А по завершении мероприятий по его испытанию с двигателем на втором этапе уже начнутся поставки с силовыми установками 5-го поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла.

Для военно-транспортной авиации планируются закупки самолётов Ил-76МД-90А и Бе-200. По вопросу создания среднего военно-транспортного самолёта (СВТС) в конце ноября проведено заседание межведомственной комиссии по рассмотрению эскизного проекта. Сейчас нам предъявлены два варианта создания СВТС на базе самолёта Ил-276 разработки ПАО "Ил" и на базе самолёта Ту-330 разработки ПАО "Туполев". По результатам работы комиссии будет определён тип СВТС, плановый срок создания которого - 2029 год.

Теперь о ПАК ДА. Все работы укладываются в заданные сроки. На сегодняшний день утверждён эскизный проект будущего самолёта. Сейчас в ПАО "Туполев" ведётся разработка рабочей конструкторской документации, а также начато создание деталей и составных частей для опытных образцов самолёта. В рамках действующего контракта продолжается изготовление самолётов Ту-160М, с нарастающими поставками начиная с 2021 года.

Что касается систем ПВО, то в июле уходящего года в полном объёме и с положительными результатами завершены государственные испытания зенитной ракетной системы С-350 ("Витязь-ПВО") с присвоением литеры "O1", а в настоящий момент первый серийный образец ЗРС С-350 уже передан в войска. Государственной программой вооружения предусмотрена поставка систем "Витязь-ПВО" до 2027 года. В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году.

Отдельно хочу поблагодарить производителей отечественных беспилотных летательных аппаратов. Несомненно, 2019 год стал знаковым для этой сферы. Впервые поднялся в небо и уже совершил цикл полётов тяжёлый беспилотный аппарат "Охотник", также совершил первый полёт средний беспилотный аппарат большой продолжительности полёта "Альтиус" и полностью импортозамещённый "Форпост-Р". Активно ведутся работы по испытаниям БПЛА "Иноходец". Могу с уверенностью заявить, что в ближайшие годы мы качественно нарастим группировку БПЛА с функциями разведки, наведения и возможностями применения высокоточных средств поражения.

- Каковы ближайшие и перспективные задачи кораблестроительной программы для ВМФ России?

- Текущей ГПВ предусмотрено существенное обновление ВМФ кораблями дальней морской зоны и новыми дизель-электрическими подводными лодками. Это прежде всего 12 боевых кораблей и 9 подводных лодок, уже строящихся в рамках заключённых контрактов. Здесь стоит отметить, что речь идёт о современных фрегатах 22350, корветах серии 20380, дизель-электрических подводных лодках проектов 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада", модернизации многоцелевых лодок проекта 971 "Щука-Б", а также о тяжёлом атомном ракетном крейсере 11442 "Адмирал Нахимов", проходящем глубокую модернизацию. Вместе с тем по поручению министра обороны мы провели большую и кропотливую работу по оптимизации и ускорению развития корабельного состава ВМФ, главным итогом которой является то, что большинство заложенных кораблей будет сдано на год-два раньше сроков, предусмотренных госконтрактами, а серия из шести подводных лодок 636.3 - на 3 года.

Для решения задач в дальней морской зоне основу кораблей ВМФ составят фрегаты. Их возможности позволят решать широкий круг задач и усилить часть флота, которая будет выполнять задачи в океанской и дальней морской зоне. В целях соблюдения технологического графика строительства кораблей и обеспечения безусловной и своевременной сдачи проработана возможность опережающего авансирования государственных контрактов на строительство кораблей дальней морской зоны.

Завершены испытания комплекса ракетного вооружения "Оникс", идущего на смену противокорабельным ракетным комплексам предыдущего поколения. Ведётся плановая работа по оснащению данным комплексом строящихся и модернизируемых кораблей и подводных лодок, что позволит им решать задачи борьбы с корабельными группировками вероятного противника в ближней и дальней морской зонах на уровне современных требований, предъявляемых к средствам вооружённой борьбы на море.

Качественно новый уровень решения задач по поражению авианосных и десантных соединений вероятного противника будет обеспечен путём создания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Заданные при проектировании комплекса тактико-технические характеристики позволяют надводным кораблям и подводным лодкам выполнять поставленные задачи практически в любой оперативной обстановке, сводя на нет возможности зенитных средств по отражению ракетной атаки. Все новые корабли в полном объёме комплектуются новыми комплексами вооружения.

В 2020 году в целях расширения океанской зоны в рамках заданий государственного оборонного заказа спланированы к заключению государственные контракты на строительство двух заказов проекта "Борей-А". Вместе с тем планируется закладка двух изделий "Ясень-М", двух фрегатов проекта 22350, двух универсальных десантных ко­раблей.

- Алексей Юрьевич, ну а что вы скажете о танках, боевых машинах пехоты, артиллерии? Как движутся работы по "Армате"?

- Не буду скрывать, что работы по доводке новейших образцов бронетанковой техники и вооружения несколько затянулись, но в уходящем году успешно завершены предварительные и государственные испытания целой линейки новой техники.

Во-первых, "Армата". Завершены предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на базе унифицированной межвидовой тяжёлой гусеничной платформы с задним и передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. В ближайшие месяц-два мы ожидаем получить первую партию из 5 машин, которые также подключим к госиспытаниям для их скорейшего завершения.

Во-вторых, завершены предварительные испытания колёсной платформы К-16 "Бумеранг". В следующем году планируется изготовление опытных образцов, которые также будут подключены к государственным испытаниям.

Далее, в этом месяце завершаются государственные испытания модернизированного танка Т-90М "Прорыв". По их результатам будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки данной техники.

Также в этом году завершены государственные испытания защищённых автомобилей семейства "Тайфун" 4х4 с боевым модулем и поворотной платформой для установки вооружения, а также "Тайфуны" 6х6 с боевым модулем. Завершены предварительные и начаты государственные испытания бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". В первом квартале 2020 года планируем принять на снабжение всю линейку "Тайфунов" и начать их серийную закупку.

Завершены предварительные испытания перспективного зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО" и самоходной артиллерийской установки 2С35 "Коалиция-СВ". В следующем году мы ожидаем завершения всех видов испытаний и присвоения литеры "О1" перспективной тяжёлой огнемётной системе "Тосочка".

Что касается стрелкового вооружения, то в текущем году завершены госиспытания пистолета "Удав". В следующем году ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки. В текущем году приняты на вооружение в составе комплекса "Ратник" автоматы Калашникова и завода имени Дегтярёва АК-12 и АК-15, 6П67 и 6П68, а также пулемёт 6П69, являющийся дальнейшим развитием линейки "Корд". В следующем году готовится к принятию на вооружение новейший подвижный пункт разведки и целеуказания для ракетно-артиллерийских систем ПРП-5 на гусеничной и колёсной базе. Отдельно отмечу, что такие новинки, как "Тосочка" и "Тайфун" 4х4 с боевым модулем, мы впервые продемонстрируем на параде Победы в Москве.

- XXI век характерен применением новых, нетрадиционных видов оружия и боевой техники. Как продвигаются разработки по созданию оружия, основанного на новых физических принципах: лазерного, гиперзвукового, робототехнического, информационного? И когда можно ожидать появления конкретных образцов ВВТ?

- Инновационные виды вооружения, такие как самоходные робототехнические комплексы, многофункциональные системы и комплексы с использованием кинетического, электромагнитного, лазерного видов воздействия различного базирования, а также гиперзвуковые средства перехвата и поражения являются источниками существенного повышения боевой эффективности ВВСТ различных видов и родов войск. Наглядный пример тому - применение роботизированных и беспилотных комплексов в Сирии, которое повысило боевую эффективность применения основных ВВСТ и практически обеспечило минимизацию потерь личного состава. Именно поэтому мы ориентируемся на максимально возможное внедрение достижений научно-технического прогресса в образцы ВВСТ, что является важнейшей особенностью дальнейшего развития системы вооружения Вооружённых Сил РФ.

Например, в части создания лазерного оружия отмечу, что в следующем году мы планируем завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищённых надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ. Комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что в перспективе позволит проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей. Активно проводится оснащение лазерными системами защиты бортовых комплексов обороны самолётов стратегической, тактической и армейской авиации от поражения ракетами класса "земля - воздух" и "воздух - воздух" с оптическими головками самонаведения.

В интересах Сухопутных ­войск в 2020 году завершается ОКР по созданию переносного автоматизированного комплекса оптико-электронного противодействия средствам, ведущим встречное наблюдение и прицеливание, и противодействия им лазерным излучением. Проводятся работы по отработке технологий создания мощных лазеров различных типов. Мы также ведём работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет". В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе.

Широким фронтом проводятся работы по созданию гипер­звукового вооружения. Работы направлены на расширение областей применения, номенклатуры вооружения и улучшения его тактико-технических характеристик. Новые образцы такого вооружения должны обеспечить высокоэффективное поражение целей как в оперативно-тактической, так и в стратегической глубине.

Олег Грозный

Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко (с) Министерство обороны Российской Федерации