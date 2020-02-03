Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения

В первом номере за 2020 год журнала "Радиоэлектронные технологии", издаваемого АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), опубликована небезынтересная статья заместителя Министра обороны Российской Федерации Алексея Криворучко "Путь в новое десятилетие", в которой подводятся первые предварительные итоги выполнения Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы и уточняются контрольные цифры ныне действующей Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.

Модернизированные 152-мм самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С", поступившие на вооружение 856-го гвардейского самоходно-артиллерийского Кобринского Краснознамённого полка 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной дивизии. Почеп (Брянская область), январь 2020 года (с) Министерство обороны Российской Федерации

Наступающий 2020 год станет знаковым в выполнении Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы (ГПВ-2020). Мы подведём итоги ранее принятых планов и уточним контрольные цифры ныне действующей Госпрограммы вооружения, рассчитанной на 2018-2027 годы (ГПВ-2027).

ГПВ-2020 стала первой за длительный период времени полностью реализуемой, а также первой, обеспечившей переход к действительно массовым поставкам новых и современных образцов ВВСТ в войска.

Основные усилия по её выполнению были направлены на сбалансированное развитие стратегических ядерных сил, комплектные поставки современных и перспективных образцов вооружения в соединения и части постоянной готовности, создание информационно-управляющих систем, научно-технического задела, необходимого для получения новейших систем и образцов вооружения.

Одновременно с этой ГПВ была разработана и принята система целевых индикаторов. Контроль их выполнения позволил своевременно корректировать проводимые мероприятия по оснащению Вооружённых Cил современным вооружением, военной и специальной техникой (ВВСТ).

В ходе выполнения ГПВ-2020 уровень современных вооружений в стратегических ядерных силах достиг 83%, в Воздушно-космических силах − 75%, в Воздушно-десантных войсках и Военно-Морском Флоте превысил 63%, а в Сухопутных войсках - 50%. Уровень оснащённости современными средствами управления в войсках составил 67%. В целом доля современного вооружения достигла почти 68%. Напомню, что Госпрограммой вооружения ГПВ-2020 была поставлена задача вывести показатели по основной номенклатуре современного вооружения на уровень 70%. Таким образом, можно констатировать, что программа успешно выполняется, потенциал видов Вооружённых Сил и родов войск обеспечивает решение всех поставленных задач.

Напомню, с каких показателей начиналось выполнение ГПВ-2020. Доля современных средств в имеющемся парке ВВСТ была около 20% по стратегическим ядерным силам и не превышала 10% по силам общего назначения. В армиях ведущих зарубежных государств в то время этот показатель составлял 30−50%.

В 2019 году на перевооружение армии и флота выделено свыше 1,5 трлн руб., более 70% этих средств направлено на закупку современных серийных вооружений и техники. Войска получили более 2300 единиц новой и модернизированной техники. По сравнению с 2018 годом темп поставок высокотехнологичного оружия вырос на 6,7%.

Важно отметить, что поступление новой техники осуществляется синхронно с созданием для неё соответствующей инфраструктуры. В 2018 году были завершены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 3573 зданий и сооружений общей площадью 3 млн 600 тыс. квадратных метров. В 2019 году темпы строительства, связанные с введением в эксплуатацию зданий и сооружений, выросли на 15%. В соответствии с планом, к концу декабря строители обязались сдать свыше 3750 объектов. Из них 2338 объектов сданы до октября 2019 года. Всего на развитие инфраструктуры в 2019 году выделено 168 млрд руб. Дальнейшее строительство в интересах Госпрограммы вооружения будет продолжено. В ГПВ-2027 на эти цели выделен 1 трлн руб.

Наступающий год важен тем, что он должен продемонстрировать эффективность государственных вложений в создание и организацию серийного производства ВВСТ. Успешно проходят испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", которая должна заменить в Ракетных войсках стратегического назначения тяжёлую ракету "Воевода". Концепцией комплекса "Сармат" предусматривается доставка боеголовок по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными системами ПРО. Новая ракета позволяет наносить удары по объектам на дальности до 18 тыс. км, имеет стартовую массу 208,1 т и массу полезной нагрузки около 10 тонн. Первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году.

В Воздушно-космических силах осуществляется техническое переоснащение орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. Практически готов к передаче в войска новый спутник наблюдения и картографирования "Барс-М", разработкой которого занимается Ракетно-космический центр "Прогресс".

В настоящее время орбитальная группировка России насчитывает 150 космических аппаратов различного назначения. Из общего их числа более 90 аппаратов функционируют в интересах Министерства обороны. Они выполняют широкий спектр задач − связи, навигации, геодезии, метеорологии, дистанционного зондирования земли, мониторинга обстановки, а также научного назначения. Необходимо отметить, что повысились качество и надёжность космических аппаратов, и прежде всего их элементной базы. Если раньше продолжительность жизни искусственного спутника на орбите исчислялась месяцами, то современные функционируют до 15 лет. В ГПВ-2027 заложены планы дальнейшего совершенствования и обновления орбитальной группировки Космических войск, создания системы её защиты от различного воздействия.

В составе Военно-воздушных сил находится более 3 тыс. летательных аппаратов. За предыдущие шесть лет − с 2013 по 2018 год в авиационные части поступило более 1 тыс. новых и модернизированных самолётов и вертолётов. Иными словами, авиапарк обновился более чем на 65%. В большинстве своём это многофункциональные боевые комплексы дальней, оперативно-тактической и армейской авиации. В их числе 78 сверхманёвренных истребителей Су-35С поколения 4++, поставленных компанией "Сухой" в период с 2013 по 2018 год.

Планово проводится модернизация стратегических ракетоносцев Ту-95, Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Они получают возможность нести как новейшие крылатые ракеты, так и другие перспективные средства поражения. Идёт строительство стратегического ракетоносца Ту-160М2. Первый его полёт запланирован на 2021 год, а поставки в соединения и части дальней авиации должны начаться в 2023 году. До 2027 года будет закуплено десять таких ракетоносцев.

В 2019 году Министерство обороны утвердило окончательный эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Согласованы характеристики самолёта, подписаны все контрактные документы, необходимые для производства образцов, идут подготовительные этапы проектирования. Начало его лётных испытаний включено в ГПВ-2027. В будущем ПАК ДА должен заменить стоящие на вооружении российских ВКС самолёты дальней авиации Ту-95.

В 2019 году начато серийное производство Су-57 − перспективного многофункционального истребителя пятого поколения. До 2028 года ВКС получит от промышленности 76 самолётов, которыми будут полностью перевооружены три авиационных полка. Эти истребители оснащены современными авиационными средствами поражения и обеспечены необходимой наземной инфраструктурой. В таком объёме на новой платформе в России не делали ничего подобного за последние 40 лет.

За счёт эффективной модернизации существенно возросла мощь истребителя-перехватчика МиГ-31, на основе которого создан перспективный авиационный комплекс "Кинжал", оснащённый гиперзвуковой аэробаллистической ракетой.

В 2019 году была завершена доработка до полного соответствия тактико-техническому заданию опытного образца тяжёлого транспортного самолёта Ил-76МД-90А, являющегося глубоко модернизированной версией Ил-76МД, который ранее производился на Ташкентском авиационном предприятии имени Чкалова.

В первом квартале 2020 года возобновятся лётные испытания Ил-112В. Это первый в постсоветский период лёгкий военно-транспортный самолёт, разработанный в России с нуля. Он заменит Ан-26 и его модификации.

В ноябре 2018 года Минобороны утвердило тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолёт, который заменит в войсках устаревший Ан-12, уникальный в своём роде. При этом в Советском Союзе было построено более 40 его модификаций. Его лётные качества по достоинству оценили лётчики у нас в стране и за рубежом. Необходимо, чтобы смена у него оказалась достойной, в связи с этим прорабатывается сразу несколько концепций. В частности, в Авиационном комплексе имени С.В. Ильюшина рассматривается эскизный проект двухдвигательного реактивного самолёта Ил-276. У компании "Туполев" также есть свой проект. Окончательный выбор в пользу того или иного проекта будет сделан после всестороннего изучения всех предложений.

В мае 2020 года планируется закончить заводские лётные испытания перспективного самолёта-заправщика Ил-96-400ТЗ. Он создан на базе грузовой модификации Ил-96-400Т и будет способен передавать свыше 65 т топлива на удалении до 3,5 тыс. км.

Максимально оперативно дооборудуется парк вертолётов армейской авиации современными бортовыми комплексами обороны с улучшенными характеристиками. Машины оснащаются новейшими средствами поражения увеличенной дальности. Холдинг "Вертолёты России" передал в войска 112 вертолётов, из них 58 - досрочно. Всего до 2027 года Министерство обороны рассчитывает получить 423 современных вертолёта, в их числе 96 ударных комплексов Ми-28НМ, как это заложено в ГПВ-2027.

В войсках ПВО-ПРО в 2019 году прошли испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса ПВО С-500 "Прометей" с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире. Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году. Его основная задача − борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности (самостоятельный перехват с дальностью пуска до 3500 км) и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории, а в определённых случаях - и на среднем участке.

В 2019 году завершились государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса средней дальности С-350 "Витязь". В 2020 году начнётся его поставка в войска. Этот комплекс нового поколения предназначен для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. Он обладает повышенной огневой мощью, а также увеличенным запасом ракет, что крайне важно в условиях возможного массированного применения противником высокоточных средств поражения. "Витязь" придёт на смену С-300ПС и Бук-М1-2.

Объём поставок бронетанковой техники в Сухопутные войска определён в 400 новых и модернизированных образцов. Среди них - танки Т-72БЗМ с отечественными прицельнонаблюдательными комплексами, Т-90М "Прорыв-3", Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ. Т-90М "Прорыв-3" отличают непробиваемая защита, автоматизированная система управления огнём и форсированный двигатель. Первые танки уже поступают в войска. Сейчас в Сухопутных войсках находится около 400 танков Т-90 различных модификаций. В соответствии с госконтрактом, подписанным летом 2019 года, все они будут модернизированы. В целом полное обновление танкового парка рассматривается военным ведомством как один из приоритетов закупочной политики на ближайшие пять лет.

Минобороны по-прежнему много внимания уделяет проекту "Армата" и танку Т-14, построенному на его основе. Перспективная машина пока находится в опытной эксплуатации. В 2020 году планируется начать её госиспытания. На платформе "Армата" разрабатывается также новейшая тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 с боевым модулем "Кинжал" и 57-мм орудием. Её опытный образец мы представили на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2019".

В 2020 году продолжатся государственные испытания новой зенитной самоходной установки "Деривация-ПВО" на шасси боевой машины пехоты БМП-3. Она имеет боевой необитаемый модуль с 57-мм пушкой и сможет вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям. Одной из задач комплекса "Деривация-ПВО" будет борьба с беспилотными летательными аппаратами. Для этого разработана линейка боеприпасов, в том числе с дистанционным подрывом.

В продолжение развития ракетные комплексы "Искандер-М" будут дополнительно снаряжены высокоточными крылатыми ракетами, а подразделения ПВО - зенитными ракетами большой дальности для ЗРС С-400.

В целом перевооружению Сухопутных войск уделено большое внимание. Достаточно отметить, что на этот вид Вооружённых Сил пришлась четвёртая часть всего финансирования ГПВ-2020. Это позволило получить модернизированные танки Т-90АМ, Т-80БВМ, Т-72Б3М, БМП-2М "Бережок", БМП-3М, БТР-82М, новые танки Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25", "Бумеранг" и арктические "Рыцарь", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г/С" и "Ураган-1М", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" и "Корнет-Д1"; зенитные ракетные системы С-300В4, ЗРК "Бук-М3", "Тор-М2" и арктические "Тор-М2ДТ", робототехнические комплексы, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры БТР-МДМ "Ракушка", перспективную самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1", экипировку "Ратник".

Военно-морской флот планово пополняется новыми кораблями, подводными лодками, вспомогательными судами. В 2020 году впервые за 28 лет мы примем от промышленности сразу шесть подводных лодок: четыре атомные проектов 955А и 885М и две дизель-электрические проектов 636.3 и 677.

В 2020 году корабельный состав Тихоокеанского флота (ТОФ) пополнится новым корветом проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а в следующем, 2021 году - корветом "Резкий" того же проекта. Они станут, соответственно, третьим и четвёртым кораблями этого проекта на ТОФ. Главную ударную мощь корветов составляет противокорабельный ракетный комплекс "Уран".

В 2019 году подготовлен аванпроект универсального десантного корабля. Его техническое проектирование начнётся в 2020 году.

Обновление корабельного состава ВМФ увеличивает потребность в современных судах обеспечения. В соответствии с ГПВ-2020 были приняты меры для обновления вспомогательного флота. Сейчас в его состав уже принято 152 новых судна. Осенью 2019 года получены четыре судна. В гособоронзаказ на 2020 год и плановый период до 2022 года дополнительно включено строительство трёх дноуглубительных судов и пяти средних танкеров. Всего же, в соответствии с Госпрограммой вооружения ГПВ-2027, будет построено ещё 176 морских и рейдовых судов вспомогательного флота.

В завершение отмечу, что состав и содержание заданий ГПВ-2027 структурированы и оптимизированы в рамках выделенных лимитов финансирования. В соответствии с "Правилами разработки государственных программ вооружения" указанные в ней приоритеты будут уточнены в 2023 году, в ходе формирования новой программы вооружения до 2033 года. Несмотря на западные экономические санкции, мы продолжим создавать технологически независимые системы вооружений, способные эффективно противостоять средствам нападения, откуда бы они ни происходили и какими бы современными ни были, включая воздушные гиперзвуковые средства нападения. Можно не сомневаться, что военно-научные, трудовые и кадровые ресурсы России позволят и в дальнейшем выдерживать запланированные темпы переоснащения Вооружённых Сил Российской Федерации с тем, чтобы надёжно обеспечить безопасность нашего государства.