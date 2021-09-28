Rolls-Royce победил в тендере на новые двигатели для американских бомбардировщиков В-52Н

Корпорация Rolls-Royce 24 сентября 2021 года сообщила, что ее американское подразделение Rolls-Royce North Americа признано победителем в тендере военно-воздушных сил США по программе B-52 Commercial Engine Replacement Program (CERP) на поставку новых авиационных двухконтурных турбореактивных двигателей для замены старых двухконтурных турбореактивных двигателей Pratt & Whitney TF33-P-103 на американских стратегических бомбардировщиках Boeing B-52H Stratofortress.

Размещение двухконтурного турбореактивного двигателя Rolls-Royce BR725 (F130) в мотогондоле американского стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress (c) Rolls-Royce

По итогам тендера, ВВС США выбрали для ремоторизации своего парка бомбардировщиков В-52Н предложенный Rolls-Royce двигатель под военным обозначением F130, являющийся вариантом коммерческого двигателя BR725, используемого на бизнес-джете Gulfstream G650.

Сейчас каждый бомбардировщик B-52H оснащен восемью двигателями TF33-P-103 производства первой половины 1960-х годов. Планируется подвергнуть ремоторизации все 76 наличных бомбардировщиков В-52Н с заменой на каждом восьми старых двигателей TF33-P-103 на восемь новых с максимальных сохранением конструкции мотогондол. Всего планируется приобрести 650 новых двигателей F130 (608 двигателей для ремоторизации 76 самолетов и, и 42 запасных двигателя). Общая стоимость выданного 24 сентября министерством обороны США рамочного контракта для Rolls-Royce на поставку этих двигателей составила 2,604329 млрд долл. В качестве первого этапа Rolls-Royce North Americа получила первый твердый контракт ВВС США на поставку нераскрываемого количества двигателей F130 на сумму 500,9 млн долл сроком на шесть лет.

Непосредственные работы по модернизации самолетов В-52Н будет осуществлять корпорация Boeing. Первые два ремоторизованных самолета должны быть переданы ВВС США к концу 2025 года, а первая строевая партия ремоторизованных бомбардировщиков должна быть введена в строй ВВС США к концу 2028 года. Ожидается, что работы по ремоторизации парка В-52Н продлятся до 2035 года, После этого модернизированные самолеты смогут оставаться в строю еще до 30 лет, таким образом общий срок службы самолетов В-52Н может превысить 100 лет. Ежегодно до середины 2030-х годов на программу ремоторизации предлагается выделять по 270-300 млн долл.

Сборка двигателей F130 (BR725) для ремоторизации В-52Н будет осуществляться на предприятии Rolls-Royce North Americа в Индианаполисе (штат Индиана), в реконструкцию которого корпорацией было вложено 600 млн долл.

Двигатель BR725 (ранее обозначался как BR700-725) максимальной взлетной тягой 7670 кг является развитием популярного семейства двухконтурных турбореактивных двигателей BR700, изначально разработанных и производимых созданным в 1990 году совместным предприятием BMW Rolls-Royce AeroEngines GmbH, с 2000 года находящимся в полной соственности корпорации Rolls-Royce в качестве ее немецкого подразделения Rolls-Royce Deutschland. С 1995 года и по настоящее время общая наработка двигателей семейства BR700 превысила 27 млн часов. Двигатель BR725 был сертифицирован в 2009 году и находится в серийном производстве для бизнес-джетов Gulfstream G650 с 2011 года. ВВС США используют некоторое количество бизнес-джетов Gulfstream предшествующих версий Gulfstream V и Gulfstream G550 (под обозначениями серии С-37) и самолетов-ретрансляторов на базе Bombardier Global 6000 (Е-11А), с двигателями версии BR710, также имеющими общее военное обозначение F130.

История попыток ремоторизации бомбардировщиков В-52 тянется в ВВС США с 1970-х годов, однако до настоящего времени все "заходы" на эту тему разбивались о высокую стоимость такой программы. Ранее варианты в основном вращались вокруг замены восьми двигателей TF33 на четыре гораздо более мощных ТРДД коммерческого типа, что, однако, требовало достаточно серьезной модификации самолета.

В результате в 2016 году была начата программа В-52 Commercial Engine Replacement Program (CERP) с идеей замены восьми TF33 также на восемь двигателей в классе максимальной тяги от 7,5 до 9 тонн, которые для удешевления также должны были быть используемыми в коммерческой авиации, хотя интеграция современных двигателей с цифровым управлением на старый "аналоговый" самолет В-52Н в любом случае представляет существенный технический вызов.

В мае 2019 года после анализа предложений ВВС США разослали официальный запрос предложений по программе CERP на новые двигатели трем крупнейшим компаниям-производителям авиационных двигателей - General Electric, Pratt & Whitney и Rolls-Royce. К лету 2020 года все три запрошенных производителя представили свои предложения в виде цифровых моделей в соответствии с предварительными контрактами, полученными в 2019 году.

General Electric предлагала в тендере по программе CERP двигатели CF34-10 (используется на бизнес-джетах и региональных самолетах Bombardier CRJ и Embraer E-Jets) и Passport (разработан на основе газогенератора двигателя CFM LEAP и используется на больших бизнес-джетах Bombardier Global 7500/8000). Pratt & Whitney предлагала двигатель Pratt & Whitney Canada PW800, созданный на основе газогенератора двигателя PW1000G, но без редуктора, используемый на бизнес-джетах Gulfstream G500/G600 и перспективном Dassault Falcon 6X).

Двухконтурный турбореактивный двигатель Rolls-Royce BR725 (F130) (c) Rolls-Royce