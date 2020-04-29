ВВС США намерены объявить тендер на поставку новых двигателей для B-52H

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Военно-воздушные силы США намерены выбрать поставщика новых двигателей для стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress по программе их ремоторизации. Тендер на новые двигатели будет объявлен в ближайшее время, сообщает Flightglobal.

Победитель тендера на поставку должен быть определен не позже мая 2021 года, по его итогам планируется приобрести 608 новых двигателей для установки на бомбардировщики и неназванное количество запасных. Поставка всех двигателей должна осуществится в течение 17 лет после заключения контракта.

Проведенная ремоторизация В-52Н должна продлить срок службы американских стратегов как минимум до 2050 года.

Как ранее сообщалось, ВВС США рассматривают два варианта ремоторизации - первая, предусматривающая замену стоящих двигателей на другие (прямая замена) и вторая, предусматривающая замену силовых установок с их уменьшением с 8-и до 4-х. Как заявляется, стоящие в настоящее время на В-52Н двигатели TF33 обходятся в обслуживании очень дорого, также у них большой расход топлива.

В сентябре 2019 года в США прошли испытания версии турбовентиляторного двигателя F130. По заявлению разработчиков из американского подразделения британской компании Rolls-Royce, двигатель предназначен для установки на стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 Stratofortress.

Двигатель F130, вернее его версия, разработан на базе силовой установки BR725, используемой на бизнес-джетах Gulfstream G650. При меньшем потреблении топлива он способен развить тягу до 75,6 килоньютона, что соответствует тяге двигателей TF33 В-52.

B-52 Stratofortress - многофункциональный тяжёлый сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который стоит на вооружении американских ВВС с 1955 года. Он разрабатывался в 50-х годах, однако по-прежнему является основным самолетом дальней бомбардировочной авиации армии США. В настоящее время США располагают 76 самолетами такого типа, средний возраст которых 50-55 лет.