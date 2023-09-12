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Военное обозрение

Компания Rolls-Royce завершает первоначальные испытания двигателей F130, предназначенных для американских стратегов B-52

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Источник изображения: topwar.ru

Новые авиационные двигатели для американских стратегических бомбардировщиков B-52J Stratofortress выходят на заключительный этап первоначальных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба компании Rolls-Royce.

Британская компания объявила об успешном завершении первоначальных испытаний двигателей F130, предназначенных для B-52J Stratofortress ВВС США. Тестирование двигателей проходит в крупнейшем испытательном центре ракетных двигателей космического центра имени Джона Стенниса в штате Миссисипи. Далее к испытаниям присоединятся ВВС США и компания Boeing.

Мы в восторге от прогресса, достигнутого нами в этой важной программе испытаний. Двигатели пока работают идеально – соответствуют всем нашим прогнозам относительно производительности

- заявила директор отдела программ защиты Кэндис Биньярд.

Наземные и летные испытания новых двигателей планируется начать в 2024 - 2026 годах. Серийное производство F130 будет запущено на заводах Rolls-Royce в американском Индианаполисе. Всего планируется произвести не менее 600 двигателей.

ВВС США окончательно выбрали F130 для своих стратегических бомбардировщиков в 2021 году, хотя об этом говорили еще в 2019-м. Все дело в том, что стоящие на Stratofortress двигатели TF33 слишком дороги в обслуживании и имеют большой расход топлива. В рамках ремоторизации B-52 предлагалось два варианта: полная замена двигателей или уменьшение их количества с 8 до 4-х. Выбрали полную, планируется, что новые движки продлят эксплуатацию B-52 еще на 30 лет.

Британцы предложили ВВС США двигатель F130, вернее его версию, разработанную на базе силовой установки BR725, используемой на бизнес-джетах Gulfstream G650. При меньшем потреблении топлива эта установка способна развить тягу до 75,6 килоньютона, что соответствует тяге двигателей TF33 В-52.

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Страны
Великобритания
США
Продукция
B-52
Компании
Boeing
General Dynamics
Rolls-Royce
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