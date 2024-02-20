Войти
ИноСМИ

"Не нужны". Дания призвала ЕС передать всё оружие на складах Украине (Jyllands-Posten, Дания)

177
0
0
Саммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Премьер Дании Фредериксен призвала Европу отдать Украине ненужное оружие

Дания передаст Украине свою артиллерию, так как сама ей не пользуется, заявила премьер-министр Фредериксен, пишет Jyllands Posten. Но это не всё: теперь она активно призывает остальных в ЕС поступить также. После победы РФ в Авдеевке Европа вздрогнула.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что страны Европы должны делать больше для помощи Украине, которая испытывает острую нехватку вооружения.

Через неделю исполнится два года с тех пор, как Россия начала свою специальную операцию на Украине.

Это событие должно ознаменоваться тем, что Запад пожертвует больше оружия Украине, которая в пятницу вывела войска из стратегически важного города, поскольку не смогла его удержать из-за риска оказаться в окружении.

Во время панельной дискуссии на конференции по безопасности в Мюнхене Метте Фредериксен заявила о необходимости увеличить поставки вооружения.

"Мы должны гарантировать, что в следующую субботу, когда конфликту на Украине исполнится два года, в страну осуществится больше поставок. Конкретных поставок на территорию страны", — сказала она.

Фредериксен уточнила, что речь идет о боеприпасах, артиллерии, ракетах дальнего радиуса действия, беспилотниках и о многом другом, что необходимо для поставки истребителей F-16.

"Вспомним Европу во время пандемии Covid-19. Мы смогли создать вакцину за один год, хотя обычно на это уходит от восьми до десяти лет", — напомнила она. "Я хочу подчеркнуть, что в следующую субботу должны быть осуществлены новые поставки. Новые пожертвования. Это должно быть военное оборудование для Украины, а не просто слова. Словами эту ситуацию не решить".

Фредериксен подчеркнула, что в ближайшем будущем странам Европы следует предоставить Украине всё необходимое оборудование, а в долгосрочной перспективе — принять её в ЕС и НАТО.

Её поддержала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая тоже участвовала в дискуссии. Они сошлись во мнении, что Европа должна делать больше для своей безопасности и укреплять оборону.

Это особенно актуально в свете того, что Дональд Трамп может стать кандидатом в президенты от Республиканской партии и, возможно, президентом США.

"Он хочет вывести нас из НАТО. И хотя Конгресс принял закон, по которому президент США не может сделать этого без одобрения Сената, он намерен просто прекратить финансирование, и тогда США останется членом альянса только формально", — заявила Клинтон.

Она подчеркнула, что к этому необходимо отнестись со всей серьезностью.

По мнению Метте Фредериксен, Европа делает недостаточно. Она подчеркнула, что во всех странах Европы на складах хранятся боеприпасы и другое вооружение:

"Мы, Дания, предоставили Украине всю свою артиллерию. Не хочу вас расстраивать, друзья, но на складах в Европе есть боеприпасы. Это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые нам пока не нужны. Их необходимо передать Украине".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
19.02.2024
"Зеленский не справится". Украина падет без помощи США (Bloomberg, США)
19.02.2024
Готова ли НАТО к российскому вторжению? (The Spectator, Великобритания)
28.12.2023
Россия не оставит выбора Украине. Запад не поможет (CNBC, США)
14.11.2023
"Это предел". Арестович* раскрыл детали конфликта между Зеленским и ВСУ
15.08.2023
Запад уже задумался о подготовке Украины к наступлению в следующем году
14.06.2022
Военная торговля из варяг в турки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 02:32
  • 46
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.02 01:57
  • 59392
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.02 20:12
  • 1
Как Анналена Бербок и Светлана Тихановская статью написали
  • 19.02 17:03
  • 410
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.02 10:38
  • 1
МО РФ возобновляет подготовку военных финансистов в профильных гражданских вузах
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов