Премьер Дании Фредериксен призвала Европу отдать Украине ненужное оружие

Дания передаст Украине свою артиллерию, так как сама ей не пользуется, заявила премьер-министр Фредериксен, пишет Jyllands Posten. Но это не всё: теперь она активно призывает остальных в ЕС поступить также. После победы РФ в Авдеевке Европа вздрогнула.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что страны Европы должны делать больше для помощи Украине, которая испытывает острую нехватку вооружения.

Через неделю исполнится два года с тех пор, как Россия начала свою специальную операцию на Украине.

Это событие должно ознаменоваться тем, что Запад пожертвует больше оружия Украине, которая в пятницу вывела войска из стратегически важного города, поскольку не смогла его удержать из-за риска оказаться в окружении.

Во время панельной дискуссии на конференции по безопасности в Мюнхене Метте Фредериксен заявила о необходимости увеличить поставки вооружения.

"Мы должны гарантировать, что в следующую субботу, когда конфликту на Украине исполнится два года, в страну осуществится больше поставок. Конкретных поставок на территорию страны", — сказала она.

Фредериксен уточнила, что речь идет о боеприпасах, артиллерии, ракетах дальнего радиуса действия, беспилотниках и о многом другом, что необходимо для поставки истребителей F-16.

"Вспомним Европу во время пандемии Covid-19. Мы смогли создать вакцину за один год, хотя обычно на это уходит от восьми до десяти лет", — напомнила она. "Я хочу подчеркнуть, что в следующую субботу должны быть осуществлены новые поставки. Новые пожертвования. Это должно быть военное оборудование для Украины, а не просто слова. Словами эту ситуацию не решить".

Фредериксен подчеркнула, что в ближайшем будущем странам Европы следует предоставить Украине всё необходимое оборудование, а в долгосрочной перспективе — принять её в ЕС и НАТО.

Её поддержала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая тоже участвовала в дискуссии. Они сошлись во мнении, что Европа должна делать больше для своей безопасности и укреплять оборону.

Это особенно актуально в свете того, что Дональд Трамп может стать кандидатом в президенты от Республиканской партии и, возможно, президентом США.

"Он хочет вывести нас из НАТО. И хотя Конгресс принял закон, по которому президент США не может сделать этого без одобрения Сената, он намерен просто прекратить финансирование, и тогда США останется членом альянса только формально", — заявила Клинтон.

Она подчеркнула, что к этому необходимо отнестись со всей серьезностью.

По мнению Метте Фредериксен, Европа делает недостаточно. Она подчеркнула, что во всех странах Европы на складах хранятся боеприпасы и другое вооружение:

"Мы, Дания, предоставили Украине всю свою артиллерию. Не хочу вас расстраивать, друзья, но на складах в Европе есть боеприпасы. Это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые нам пока не нужны. Их необходимо передать Украине".