Запад уже задумался о подготовке Украины к наступлению в следующем году

Украина не добьется никаких успехов в этом году, пишет WSJ. На Западе это понимают, поэтому военные стратеги и политики уже задумались о возможном весеннем наступлении ВСУ в 2024 году.

Поскольку в этом году добиться крупных успехов наверняка не удастся, стратеги размышляют, какая подготовка и какое новое снаряжение помогут переломить ситуацию на поле боя следующей весной.

Нынешняя кампания ВСУ может продолжаться еще много месяцев, однако западные военные стратеги и политики уже задумались о весеннем наступлении следующего года.

Таким образом крепнет понимание того, что если не случится крупного прорыва, борьба Украины против российских войск наверняка займет много времени.

Когда весеннее контрнаступление Киева только началось, оптимисты надеялись, что ВСУ повторят прошлогодний успех и разгромят российские войска. Но первая же попытка бросить на прорыв укрепленных позиций русских недавно поставленные западные танки и бронетехнику застопорилась.

С тех пор продвижение было медленным и болезненным, и ВСУ стали опираться на тактику небольших подразделений. Возможно, новый рывок произойдет в ближайшем будущем. Но военачальники и политики уже задаются вопросом, чего реалистично добиться в ближайшие несколько месяцев, и как лучше подготовиться к затяжному конфликту.

В Киеве и западных столицах беспокоятся, что политики и избиратели могут счесть Украину безвылазной трясиной и разочароваться в ее поддержке. И даже если западные сторонники Киева сохранят решимость, то часы все равно тикают, а в изнурительных боях ВСУ растрачивают боеприпасы, личный состав и запас морально-волевых сил.

Но все военные кампании рано или поздно заканчиваются — даже те, которые длятся годами. В какой-то момент случается, как выражаются тактики, кульминация — момент, когда наступающие силы уже не могут идти дальше, будь то из-за успехов или же, наоборот, препятствий или нехватки припасов.

Цель Киева на данном этапе такова: достаточно успешно завершить нынешнее наступление, чтобы продемонстрировать украинским гражданам и своим сторонникам в Вашингтоне, Берлине и вообще в мире, что их помощь крайне уместна и востребована, что она должна продолжаться.

Президент Байден на саммите НАТО в Литве в прошлом месяце сообщил украинскому президенту и ликующей толпе, что поддержка США останется неизменной. Соединенные Штаты, союзники по НАТО и Япония обязались разработать для Украины долгосрочные планы безопасности. Пентагон продолжает поставлять Киеву новейшее вооружение (недавним пополнением арсенала стали смертоносные кассетные боеприпасы). Кроме того, союзники наращивают поражающую силу поставленного оружия — например, в ход пошли крылатые ракеты воздушного базирования.

Между тем, высшее военное командование уже нескольких месяцев предупреждает, что повторить стремительные достижения, которых Украина добилась в прошлом году, на сей раз будет нелегко. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли неоднократно предостерегал от чрезмерного оптимизма и расчетов, что Киев сможет быстро перерезать российский сухопутный коридор в Крым на юго-востоке или изолировать полуостров иным образом.

Эта осторожность постепенно берет верх и в Белом доме, говорит Иво Даалдер (Ivo Daalder), во времена Барака Обамы занимавший пост представителя при НАТО. "Полагаю, в администрации есть понимание того, что вернуть себе всю территорию Украина в ближайшее время не сможет", — сказал Даалдер.

Американские и другие западные официальные лица надеялись, что значительный украинский прорыв нанесет российским силам такой урон, что уже этой зимой президент Владимир Путин запросит серьезных переговоров об урегулировании тем или иным образом. Однако сейчас, по словам дипломатов, шансы на это представляются незначительными.

Вместо этого Россия крепит физическую оборону на Украине, вводя резервы личного состава и наращивая производство боеприпасов и оружия. Запад также упрочивает военную промышленность, тем самым повышая вероятность затяжного противостояния на истощение.

Быстрые маневры на поле боя в прошлом году и другие стремительные конфликты, произошедшие после окончания холодной войны, убедили некоторых наблюдателей в том, что современные боевые действия обязательно будут скоротечными, говорят военные специалисты. Однако история учит обратному: войны длятся в среднем от трех до семи лет с несколькими сезонными кампаниями, говорят они.

"Этот конфликт может стать аналогом Корейской войны: быстрые движения на линии фронта в первые месяцы, а затем относительный застой, но обеим сторонам потребуются годы, чтобы это осознать", — сказал эксперт по России из Центра военно-морского анализа при Пентагоне Дмитрий Горенбург.

Начавшаяся в 1950 году Корейская война так и не была урегулирована и формально не окончена, несмотря на длительное перемирие. Вооруженный до зубов Корейский полуостров разделяет напряженная демилитаризованная зона.

Стратеги обсуждают и другие варианты будущего Украины. Среди них — Ближний Восток, где Израиль находится в конфликте с палестинцами и своими арабскими соседями с момента создания еврейского государства в 1948 году, и Северная Ирландия, где жестокое сопротивление британскому владычеству продолжается уже несколько поколений.

Но даже если прорыва этим летом не произойдет, Украина может продолжать сражаться до зимы. Дождь и снег могут замедлять тяжелую технику, те же танки, но доселе украинские силы действовали эффективнее всего как раз небольшими подразделениями, зачастую с более легкой техникой.

Пока что Киев бросил в наступление лишь часть самых подготовленных войск. При этом лишь некоторые из более чем 60 тысяч украинских военнослужащих, обученных по стандартам НАТО, прошли общевойсковую подготовку для сложных маневров. Со временем доля военнослужащих и командиров ВСУ, прошедших передовую западную подготовку, увеличится.

Это позволит им рациональнее использовать современное западное оборудование. Первые попытки Украины задействовать в наступлении европейские танки и американские бронетранспортеры успехом не увенчались, но к весне следующего года Киев получит как больше самой западной техники, так и более опытных операторов.

"Со временем Украина будет использовать больше бригад, обученных и оснащенных НАТО, тогда как России будет сложно поддерживать скорострельность и слаженность на передовой", — сказал Дэвис.

К середине следующего года Украина сможет также использовать реактивные истребители F-16 американского производства, которые готовы предоставить в дар европейские страны, в том числе Дания и Нидерланды. Усиливается давление на Вашингтон, чтобы тот отправил ракеты большой дальности ATACMS наземного базирования, и на Германию, чтобы та предложила крылатые ракеты Taurus.

Главный вопрос, связанный с F-16, заключается в том, чем США позволят их вооружить. Кроме того, российские зенитные системы могут поразить эти самолеты, поэтому многие в Вашингтоне опасаются, что украинские истребители просто-напросто собьют. Однако F-16 смогут держаться от фронта на более безопасном расстоянии, если оснастить их такими боеприпасами, как Joint Standoff Weapon и высокоточные бомбы Paveway.

Запад может в итоге предоставить и еще более совершенное оборудование — например, сложные беспилотники, способные атаковать с воздуха. В начале этого года американский производитель оружия General Atomics предложил Украине два беспилотника Reaper MQ-9 ("Жнец") за символическую цену в один доллар, хотя обычно продает их более чем за 25 миллионов. Из этого предложения ничего не вышло — возможно, из соображений безопасности, связанных с засекреченными технологиями. "Жнецы" также могут нести бомбы Paveway и ракеты Hellfire.

Помимо погоды, против Украины работают сокращение западных арсеналов и износ уже переданного в дар оборудования. Пушки и стволы орудий выдерживают лишь ограниченное количество выстрелов, после чего они трескаются или ломаются, а тяжелая военная техника требует тщательного обслуживания, даже без участия в боевых действиях.

Наконец, Россия продолжает крепить свою оборону на Украине, в том числе закладывая новые фугасы там, где ВСУ их уже обезвредили.

Смотря в будущее, стратеги надеются, что со временем — даже если Москва поставит новые заслоны наступлению — украинские войска приобретут необходимые навыки и опыт и смогут перехитрить российские войска.

Беспокойство вызывает и отношение политиков к продолжающемуся конфликту, особенно в преддверии президентских выборов в США в ноябре следующего года. Так, бывший президент и лидер Республиканской партии Дональд Трамп предложил сократить поддержку Украины.

Однако другие республиканцы, в том числе в сенате и палате представителей, дальнейшую помощь Киеву поддерживают, хотя некоторые и призывают ужесточить над ней контроль. На голосовании по оборонным ассигнованиям в прошлом месяце в палате представителей пять выдвинутых республиканцами-трампистами поправок, которые бы урезали помощь Украине, были отклонены большинством голосов. Против них наравне с демократами проголосовали свыше 130 республиканцев.

"Полагаю, это добрый знак для дальнейшей поддержки", — сказал бывший представитель при НАТО Иво Даалдер.

Однако страх, что такая поддержка может исчезнуть, если Трамп вернет себе Белый дом, давит на Украину и ее сторонников и вынуждает их любой ценой добиваться солидных успехов в следующем году, если уж они невозможны в этом.

Автор статьи: Дэниел Майклз (Daniel Michaels)