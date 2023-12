CNBC: Запад окажет давление на Украину с целью проведения мирных переговоров

Очередной год конфликта на Украине истощил военные ресурсы Запада и его "политический аппетит" к поддержке Киева, сообщает CNBC. На этом фоне Россия едва ли согласится вести переговоры без закрепления достигнутых результатов на международном уровне.

В начале 2023 года большие надежды возлагались на успех хваленого украинского контрнаступления, которое должно было начаться весной и изменить ход конфликта с Россией. Но не случилось. Да и в 2024 году перспектива прорыва маловероятна, сообщили CNBCвоенные эксперты и аналитики в области обороны. Они прогнозируют, что интенсивные боевые действия, вероятно, продолжатся, но новых контрнаступлений от Киева жать не следует. Россия тем временем сосредоточится на консолидации уже занятых территорий, особенно на востоке Украины.

Иностранные военные эксперты заявили, что в 2024 году траектория российско-украинского конфликта будет в основном определяться за тысячи миль от него крупнейшим военным союзником Украины в лице США и уровнем помощи от него в преддверии и после президентских выборов.

“Любой конфликт — начинание неопределенное, — заявил генерал-лейтенант армии в отставке Стивен Твитти, бывший заместитель командующего силами США в Европе. — Победить могут как русские, так и украинцы. Задумайтесь с точки зрения текущей ситуации, чего им удалось достичь в этом году. Россия добилась немногого, равно как и Украина. Сейчас положение дел таково, что в отсутствие явного победителя возникнет патовая ситуация, и конфликт заморозят. Что, на мой взгляд, способно склонить чашу весов, так это отсутствие у украинцев возможности пополнить запасы и получить столь необходимые им дополнительное финансирование, технику и людей. Тогда чаша весов может склониться в пользу русских”, — отметил Твитти.

Неоправданные ожидания

Год назад международная военная поддержка Украины носила весьма солидный характер, и начиная с февраля 2022 года НАТО обещала поддерживать Киев “столько, сколько потребуется”. Однако летом перед украинскими войсками возникла проблема в виде сильно укрепленных российских позиций и оборонительных сооружений вдоль всей линии фронта протяженностью около 1000 км. После освобождения нескольких деревень украинские и российские войска завязли в боях на истощение, причем значительных успехов не добилась ни одна из сторон (российская армия решила задачи по удержанию занятых территорий и ликвидации попыток контрнаступления ВСУ, так что это заявление не соответствует действительности. – Прим. ИноСМИ.).

Украинские военные чиновники признаю́т, что надежды на контрнаступление не оправдались, но уверяют при этом в прогрессе ВСУ.

Несмотря на ухудшение погодных условий — грязь, ледяной дождь, снег и гололед затрудняют наступательные и разведывательные операции, —интенсивные бои не стихают, особенно вокруг Бахмута и Авдеевки, где в наступление с определенным успехом идут уже российские войска.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), силы ВС РФ приступили к наступательным операциям на нескольких участках фронта в период наиболее сложных погодных условий осенне-зимнего сезона, “в попытке перехватить и удержать инициативу” перед грядущими в марте 2024 года президентскими выборами.

Тем временем, как отмечается в анализе ISW, “украинские силы создают и укрепляют оборонительные позиции с целью сохранения живой силы и ресурсов для будущих наступательных усилий”. Ввиду обстоятельств ВСУ вынуждены занять более оборонительную позицию — на передовой наблюдается нехватка артиллерийских снарядов, а из-за недостатка иностранной помощи приходится сворачивать военные операции, о чем еще на прошлой неделе предупреждал один высокопоставленный армейский генерал.

Помощь и политика

Очередной год конфликта в Европе истощил западные военные ресурсы и политический аппетит к сохранению объемов военной помощи Украине. Никто не может гарантировать ей финансирование в 2024 году, учитывая вероятное изменение в отношении к Киеву в связи с президентскими выборами в США. В частности, все внимание приковано к бывшему президенту США и лидеру Республиканской партии Дональду Трампу, который весь свой президентский срок поддерживал тесные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Есть опасения, что ввиду прежних хороших отношений Трампа с Москвой и политики “Америка превыше всего” вопрос помощи Украине может оказаться в долгом ящике. Аналитики в области обороны сходятся во мнении, что результат голосования в США станет во многом решающим фактором.

“Я думаю, важно понять, в какой степени Украина сейчас зависит от США, потому что она значительно больше зависит от США, чем от Евросоюза, — сказал CNBC Сэм Крэнни-Эванс (Sam Cranny-Evans), военный аналитик Королевского института объединенных служб. — Если выборы в США пройдут не в пользу Украины, в сочетании с тем фактом, что Евросоюз не проявляет должной активности, это не очень радостный прогноз на 2024 год”.

Недовольный ропот по поводу непрекращающейся помощи Украине уже несколько месяцев звучит как в республиканских кругах Америки, так и в Восточной Европе. Бывший посол США в НАТО Курт Волкер полагает, что пакеты помощи США и ЕС будут одобрены в январе и позволят Украине продержаться в военном отношении еще год. Однако туда должно войти более современное вооружение вроде обещанных Норвегией, Данией и Нидерландами истребителей F-16. Украинские пилоты начинают соответствующее обучение уже сейчас, но до непосредственного развертывания на Украине может пройти еще несколько месяцев. США сами воздерживаются от предоставления Киеву F-16, делегируя ответственность союзникам.

“Кое-что должно измениться, — сказал Волкер. — Мы должны снять ограничения на предоставляемое оружие. Мы по-прежнему не поставили Украине ни ракеты самой большой дальности, ни одного западного самолета. Это нужно исправить. Думаю, мы должны попытаться дать украинцам больше технологических преимуществ”.

Волкер считает, что президентство Трампа может и не стать для Украины катастрофой, каким его предрекают, но вопрос ее будущего финансирования повиснет в воздухе: “Сомневаюсь, что в случае избрания Трамп откажется от поддержки Украины в целом, потому что это грозит катастрофой интересам США и будет выглядеть как провал. Но его конкретные шаги по окончанию конфликта до сих пор не ясны”.

Со своей стороны, Трамп заявил, что в случае переизбрания сможет разрешить вопрос всего “за сутки”, убедив лидеров Украины и России заключить сделку.

Снова тупик или переговоры?

Россия продемонстрировала готовность к затяжным боевым действиям на Украине и потенциал отправить туда еще сотни тысяч мужчин. На итоговой пресс-конференции Путин заявил, что в настоящее время боевую задачу на территории этой страны выполняют 617 000 военнослужащих, и необходимости во второй волне мобилизации нет. Тем не менее, в начале декабря он подписал указ об увеличении численности личного состава ВС РФ на 170 тысяч человек до 1,32 миллиона. Также Россия значительно наращивает военные расходы на 2024 год, планируя выделить армии почти 30% бюджетных средств, а ее ВПК увеличил производство всех видов оборудования, начиная с беспилотников и заканчивая боевыми самолетами.

На прошлой неделе Министерство обороны Украины объявило главной целью на 2024 год развитие отечественной оборонной промышленности в условиях неопределенности дальнейших поставок от западных союзников. Также оно изменило законы о воинской повинности ввиду необходимости укрепления вооруженных сил, которые уступают российским по численности, но не в плане подготовки и оснащения. Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что военные просят организовать призыв еще 500 тысяч человек, но сам он ждет “больше аргументов” в пользу этого деликатного и дорогостоящего предложения.

Учитывая, что обе стороны вкладывают в этот конфликт значительные средства, переговоры о прекращении огня маловероятны. Аналитики в области обороны уверены, что для каждой вступление в них возможно лишь исключительно с позиции силы, когда одна из них будет способна диктовать собственные условия.

“В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии, особенно если это будет Дональд Трамп, и в случае существенного сокращения помощи на Украину будет оказано сильное давление с целью проведения переговоров, — сообщил CNBCМарио Бикарски (Mario Bikarski), аналитик по делам Европе и России в Economist Intelligence Unit. — Конечно, Украина в настоящее время не хочет вести переговоры... но, учитывая обстоятельства, у нее может не быть другого выбора. И тогда также остается вопрос, захочет ли Россия вести переговоры, потому что появление признаков прекращения поддержки со стороны Запада она может расценить как еще очередную возможность закрепить за собой достигнутые результаты”.

Эксперты по обороне сообщили CNBC, что основной вариант развития событий в 2024 году предусматривает сохранение нынешней интенсивности боевых действий и того же ощущения тупиковости, когда ни одна из сторон не в состоянии достаточно продвинуться на поле боя.

Автор: Холли Эллиатт (Holly Ellyatt)