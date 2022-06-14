Военная торговля из варяг в турки

Турецкие солдаты готовятся истреблять террористов и мятежников в любой части мира. Фото с сайта www.msb.gov.tr.

Чего добивается Анкара, мешая расширению НАТО

Министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции провели переговоры в Берлине, чтобы разрешить разногласия по поводу планов Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Желание Стокгольма и Хельсинки вступить в Североатлантический альянс высказывалось не один год. Но обострилось на фоне специальной военной операции ВС РФ на Украине. Это желание вызвало возражения со стороны Турции – давнего члена НАТО.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам по прибытии в Берлин, что «неприемлемо и возмутительно», когда потенциальные новые члены НАТО оказывают поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК):

«Проблема в том, что эти две страны открыто поддерживают и взаимодействуют с РПК (в основном с курдскими ополченцами, действующими в Сирии. – В.И.) и отрядами народной обороны (YPG). Это террористические организации, которые каждый день нападают на наши войска. Подавляющее большинство турецкого народа против членства этих стран в НАТО и просят нас заблокировать это членство».

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выразил уверенность, что в конце концов решение будет найдено. Министр иностранных дел Швеции Энн Линде заявила шведскому информационному агентству TT, что постарается разобраться в любых недоразумениях. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал обеим скандинавским странам теплый прием и быструю процедуру вступления. Но Турция 13 мая неожиданно заблокировала этот процесс.

ВОСТОЧНОЕ ИСКУССТВО СПЕКУЛЯЦИИ

Ничего неожиданного во всем этом нет. Анкара снова пытается использовать сложившуюся ситуацию для организации большого торга с «коллективным Западом» по ряду принципиальных для себя вопросов.

И присутствие ячеек РПК в Швеции и Финляндии в списке глобальных претензий Турции занимает далеко не первое место. Такие ячейки существуют во многих странах Европы под тем или иным названием.

Генсек Столтенберг, который не смог принять участие в берлинской встрече, поскольку сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, поговорил по телефону с заинтересованными сторонами до начала переговоров. Среди его собеседников были госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 13 мая, что не может поддержать планы северных стран, поскольку они являются «домом для многих террористических организаций». Но пресс-секретарь Эрдогана сообщил агентству Reuters, что Турция «не закрыла дверь».

Естественно, не закрыла. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО потребует от Вашингтона и его союзников уступок. И Анкара сейчас просто на восточный манер набивает цену до начала торга.

Что же конкретно потребует Анкара от коллективного Запада за эту «маленькую услугу»?

СПИСОК ТУРЕЦКИХ ПОЖЕЛАНИЙ

Если глобально и ото всех на Западе – то Турция добивается снятия неформального и формального эмбарго на военно-техническое сотрудничество с нею.

И на это скрепя сердце и американцы, и европейцы пойдут. Первый шар в этом направлении администрация президента Байдена уже сделала, направив в Конгресс разрешение на продажу Турции самолетов F-16.

Но Анкаре нужно снятие всех санкций и ограничений. От Брюсселя же конкретно требуется еще и целый ряд уступок – по финансированию миграционной сделки и строительства инфраструктуры для беженцев на севере Сирии; по вопросам спорных зон на шельфе в Средиземноморье; по облегчению условий турецкого экспорта и т.п.

В этом перечне требований Анкары присутствует и курдский фактор. В частности, нынешняя воинственная риторика турок связана с последним по времени решением Белого дома снять широкомасштабные санкции с сирийских территорий, которые находятся под контролем курдского ополчения YPG.

Министерство финансов США снимает многочисленные запреты с районов, в основном находящихся под контролем YPG и ее администрации, что позволит компаниям заниматься сельским хозяйством, телекоммуникациями, инфраструктурой электросетей, строительством, производством, торговлей, финансами и чистой энергией.

Постановление также разрешает некоторые иностранные инвестиции в районы, которые простираются от провинции Алеппо на северо-западе до провинции Хасеке на северо-востоке. Решение об этом было объявлено 11 мая исполняющей обязанности помощника госсекретаря США Викторией Нуланд на встрече «глобальной коалиции против ИГ» (организация запрещена в России), состоявшейся в марокканском городе Марракеше.

«Соединенные Штаты намерены в ближайшие несколько дней выдать генеральную лицензию для содействия частной экономической инвестиционной деятельности в районах, не удерживаемых режимом, освобожденных от ИГ в Сирии», – заявила Нуланд по итогам мероприятия.

Нефть из этих освобожденных от ИГ районов также теперь можно купить при условии, что она не принесет пользы сирийскому режиму Башара Асада (что фактически сложно будет доказать).

Бизнес с режимом Асада по-прежнему в целом подпадает под санкции и официально запрещен. Как и импорт сирийской нефти в США.

Хотя заявление Нуланд и постановление американского Казначейства конкретно не назвали YPG как выгодополучателя смягчения санкций, многие аналитики считают, что оно направлено в первую очередь на оказание помощи курдскому ополчению. Именно ему это решение принесет наибольшую пользу, освободив районы, в значительной степени находящиеся под его контролем в северной и восточной Сирии.

СИРИЙСКИЙ ФАКТОР

Турция осудила этот шаг США. Президент Эрдоган заявил журналистам в Стамбуле: «YPG является террористической организацией. YPG – это то, чем является РПК (признанная в террористической в Турции, США и многих странах Евросоюза. – В.И.). Поэтому мы не можем принять эту ошибку Соединенных Штатов».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу добавил, что этот шаг американцев является избирательным и дискриминационным подходом. «Он приносит гибкость в эти санкции «Закона Цезаря» для определенных регионов... Они не хотят распространять послабления на регионы, контролируемые режимом Асада, но они дискриминируют регионы, которые его режим в данный момент не контролирует... Например, это решение охватывает регион, который мы очистили от терроризма ИГ, но не такой регион, как Африн, который мы очистили от РПК», – сказал Чавушоглу.

Турецкий министр также задался вопросом, почему удерживаемая оппозицией северо-западная провинция Идлиб не была включена в территории, где отменены американские санкции, подчеркнув, что это область, где международное сообщество должно оказать наибольшую поддержку:

«Там миллионы перемещенных лиц. Мы строим там брикетные дома для сирийцев. Многие уже переехали в свои дома. Это продолжается, будут построены 100 тыс. брикетных домов. Международное сообщество должно поддержать этот процесс».

Само по себе это уточнение свидетельствует о том, кого турки рассматривают в качестве своих основных союзников в Сирии. Весь Идлиб находится под контролем крайне экстремистской организации «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической в РФ), которая по факту является филиалом «Аль-Каиды» (запрещена в РФ).

Так что отрицательная позиция по вопросу расширения НАТО для Анкары носит еще и характер ответного хода.

В последние пять лет США поддерживали, снабжали и вооружали YPG и ее зонтичную курдскую партнерскую группу «Силы демократической Сирии» (СДС). Эта поддержка уже давно возмущает Анкару, которая обвиняет Вашингтон и европейские страны в поддержке терроризма и угрозе национальной безопасности Турции.

Однако западные партнеры YPG настаивают на том, что они поддерживают сирийских курдов только для того, чтобы помочь им справиться и победить ИГ.

Но торговаться американцы с турками будут прежде всего по вопросу военной техники, а не мятежных курдов. Как, впрочем, и европейцы.

ПРОСЛУШИВАЮТ И НЕ СТЕСНЯЮТСЯ

В этой большой торговле турки сейчас идут ва-банк. Как свидетельствуют турецкие оппозиционные СМИ, власти начали использовать перехваченные разговоры, полученные в результате оперативно-технического наблюдения за западными посольствами в Турции. Они собираются использовать полученные данные и во внешней, но прежде всего внутренней повестке дня.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рекомендует Швеции и Финляндии согласиться с требованиями Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото Reuters

Ничего удивительного в этом нет. Турки уже использовали данные «прослушки» во время известного «дела Хашогги» (убийства оппозиционного журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле) для давления на Эр-Рияд.

Но в данном случае важно другое – турецкие спецслужбы имеют очень серьезный уровень незаконного технического проникновения в западные и иные посольства в стране. Это к слову о единстве НАТО.

Тот факт, что расширение сбора технических разведданных было специально направленно на западные посольства, был публично подтвержден турецким министром внутренних дел Сулейманом Сойлу 11 мая. Выступая перед группой сторонников в провинции Айдын, он привел выдержки из стенограммы закрытой встречи в одном из западных посольств.

Это факт сам по себе беспрецедентный с точки зрения дипломатии.

Сулейман Сойлу не сказал, как он получил информацию о содержании переговоров в посольстве за закрытыми дверями. Вполне вероятно, что разведка взломала телефон одного из участников встречи либо имеет «жучки» и информатора в посольстве. А скорее всего все вместе.

Так, стало известно, что полицейской разведке, крупнейшему агентству по сбору информации в Турции, которое работает под руководством министра внутренних дел, удалось прослушать встречу между иностранными дипломатами и оппозиционными политиками из Народно-республиканской партии (НРП).

Хотя Сойлу обвинил НРП во встрече с западными дипломатами в ходе обсуждения внутренней политики, важен прецедент: это был первый раз, когда он рассказал о содержании разговора. Из этого пояснения понятно, что МВД имеет информатора на самом верху НРП. Ровно по той причине, что техническое проникновение в посольства – это в основном прерогатива Национальной разведывательной организации (MIT).

Хотя Сойлу не назвал страну, проправительственные СМИ утверждали, что встреча состоялась в посольстве Германии в Анкаре. Сойлу, крайне правый политик, союзник Эрдогана, в течение некоторого времени публично критиковал позицию посольств США и Европы в Турции, регулярно обвиняя США и Европу в поддержке антиправительственных заговоров.

ЗАГОВОРЫ МНИМЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ

Понятно также, что правительство Эрдогана пошло в атаку в рамках внутриполитической кампании перед выборами 2023 года. С заявлениями о том, что оппозиция поддерживается Западом, который, по мнению Эрдогана, стремится свергнуть его правительство, вторгнуться в Турцию, расчленить ее и вырезать крошечные независимые государства. Например, курдское государство на территории Турции.

Эксперты не сомневаются, что разведданные, полученные в результате мониторинга и наблюдения за западными посольствами и дипломатами, будут по-прежнему использоваться для внутреннего политического потребления и усиления антизападного нарратива правительства.

Это не первый раз, когда правительство Эрдогана нацеливается на западные посольства, преследуя цели своей внутренней политики. Когда в декабре 2013 года прокуроры обнародовали крупнейший в истории страны коррупционный скандал, в котором обвинялись Эрдоган и члены его семьи, тот сразу же заявил, что против правительства существует международный заговор. За этим заговором якобы стоял тогдашний посол США в Турции Фрэнсис Риччардоне.

В скоординированной по приказу Эрдогана кампании все проправительственные СМИ опубликовали на первых полосах фотографии Риччардоне. Они утверждали, что посол США сказал группе европейских послов на закрытой встрече, что «мир станет свидетелем падения империи», очевидно имея в виду тогдашнего премьер-министра Эрдогана. Тогда пропагандистская команда, привлеченная из Национальной разведывательной организации (MIT), быстро состряпала историю о том, что Риччардоне участвует в схеме по свержению правительства, что якобы было раскрыто на секретной встрече.

В тот день, когда эта история появилась в заголовках пяти проправительственных газет, Эрдоган заговорил о ней на митинге в черноморском городе Самсун и пригрозил объявить Риччардоне персоной нон грата. Атака на посла США тогда помогла Эрдогану выдвинуть обвинения в «западном заговоре» во главе с Вашингтоном, хотя не было никаких доказательств, подтверждающих это.

Как полагают турецкие оппозиционеры, Эрдоган также придумал одну из самых больших мистификаций в новейшей истории. Фетхуллах Гюлен, турецкий исламский ученый, вдохновитель всемирной сети образования и благотворительности, по утверждению Эрдогана, создал «параллельную структуру», чтобы совершить государственный переворот и отстранить Эрдогана от власти.

Но в данном случае мы не согласимся с турецкими критиками Эрдогана. Проповедник Гюлен, безусловно, создал такую сеть и действительно хотел взять власть. Также несомненно, что Гюлен был связан с ЦРУ.

В октябре 2021 года Эрдоган обрушился с критикой на послов десяти западных стран – США, Германии, Франции, Нидерландов, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии, Дании и Швеции, которые совместно призвали освободить заключенного в тюрьму филантропа в соответствии с решением Европейского суда по правам человека. Он объявил, что поручил своему министру иностранных дел объявить их персонами нон грата и выслать из Турции. «Эти десять послов должны быть объявлены персоной нон грата сразу. Вы должны немедленно позаботиться об этом, сказал я министру», – заявил Эрдоган в своей речи.

Турецкое правительство позже изменило свою позицию и заявило, что послы отступили от своего первоначального заявления – что было оспорено несколькими западными странами, включая США. Хотя высылка не состоялась, шум вокруг нее помог сдвинуть дебаты с внутриполитических вопросов и отвлечь внимание публики от ухудшения экономических перспектив страны.

Недавние обвинения министра внутренних дел, выдвинутые против западных послов, имеют схожие мотивы. Они также помогут правительству Эрдогана подорвать оппозицию, изображая ее предателями, которые сотрудничают с иностранными врагами Турции. Кроме того, это поднимает козыри Анкары в переговорах об «откупных» за вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

ИТОГИ ТОРГОВЛИ В БЕРЛИНЕ

Турция заявила, что Швеция и Финляндия должны предоставить гарантии безопасности от РПК. И отменить все эмбарго на поставки оружия, введенные против Анкары, прежде чем она сможет поддержать их заявки на членство в НАТО.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара добивается прогресса с Финляндией по этому вопросу, но Швеция продолжает вести себя «провокационно». И что Турция «будет удовлетворена» только после получения гарантий безопасности.

Турция также попросила обе страны выдать подозреваемых членов РПК. Чавушоглу сказал, что поделился со шведскими властями фотографиями и документами, которые показывают, что РПК свободно действует в Швеции.

Министерство юстиции Турции 15 мая заявило, что Анкара запросила экстрадицию шести предполагаемых членов РПК из Финляндии и 11 предполагаемых членов РПК из Швеции. Ответа пока не поступало. Но в лучшем случае курдов попросят просто уехать из стран нынешнего пребывания. Правительство Швеции заявило, что направит делегацию в Турцию для обсуждения этого вопроса.

Турция также хочет, чтобы все запреты на экспорт оружия из Финляндии и Швеции были сняты до вступления в НАТО. Обе страны ввели эмбарго на военно-техническое сотрудничество с Турцией после вторжения последней в 2019 году в Северную Сирию для преследования сирийского филиала РПК – «Сил народной самообороны».

БРИТАНСКИЙ ФАКТОР

Президент Эрдоган и британский премьер-министр Борис Джонсон провели 20 мая телефонные переговоры. «В ходе переговоров обсуждались региональные события, в том числе отношения Турции и Великобритании, просьба Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО, а также война между Украиной и Россией», – сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Некоторые источники в британской армии утверждают, что Борис Джонсон негласно поддерживает позицию Эрдогана по торговле за членство в НАТО Финляндии и Швеции. Речь идет именно о ходе торговли, а не о принципиальном решении Анкары.

Британский премьер-министр решает свои задачи. Он таким образом отодвигает в тень министра иностранных дел Лиз Трасс, которая была главным инициатором этого расширения НАТО и тянула одеяло на себя в этом вопросе перед США, имея в виду свое потенциальное премьерство. Говорят, Джонсон и Трасс по этому поводу сильно разругались.

Джонсон мнит себя «вторым Черчиллем» и хочет играть ведущую и, главное, позитивную роль в этом вопросе. Его участие «в уговорах» Эрдогана дает ему козырь в глазах Вашингтона. Интересно будет после этих переговоров проследить трансформацию линии поведения Эрдогана в этом вопросе. А она однозначно будет смягчаться, поскольку классика восточного торга предусматривает максимальное завышение цены на первом этапе.

Борис Джонсон также хочет снять с Турции эмбарго на поставки вооружения и военной техники в интересах британского ВПК в обмен на свою поддержку. Кстати, как раз накануне упомянутого телефонного разговора пришли новости о том, что Великобритания сняла запрет на экспорт продукции оборонной промышленности в Турцию. Об этом сообщил 20 мая глава турецкого Управления оборонной промышленности Исмаил Демир.

Ранее сообщалось, что Великобритания в 2019 году приостановила выдачу Турции лицензий на экспорт вооружения, которое может использоваться в операциях в Сирии против курдских отрядов СНС (которые по факту являются сторонниками РПК, но поддерживаются США).

Это еще одно косвенное свидетельство участия Бориса Джонсона во всей этой истории.

Напомним также, что правительство Великобритании в декабре 2021 года объявило, что отменило приостановку экспорта ВВТ в Турцию. Но добавило, что все существующие и новые заявки на экспорт и торговлю лицензиями для Турции будут оцениваться в каждом конкретном случае в соответствии со «стратегическими критериями лицензирования экспорта». Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что, несмотря на декабрьское заявление, по-прежнему существуют лицензии на экспорт ВВТ для некоторых наименований, которые ожидают одобрения британского правительства. Так что на практике ограничения продолжались.

Анкара и Лондон имеют тесные оборонные отношения в рамках партнерства с НАТО. Имеет место и промышленное сотрудничество. Ожидается, например, что британский производитель двигателей Rolls-Royce и его местный турецкий партнер Kale поставят двигатель для первого национального истребителя Анкары TF-X.

Британская BAE Systems также тесно сотрудничает с Turkish Aerospace Industries (TAI) в разработке этого истребителя, включая стелс-технологию. Проект стал чрезвычайно важным для турецких военных, поскольку Турция была исключена из американской программы истребителей пятого поколения F-35 после покупки российских ракетных систем С-400. Теперь Анкаре нужен проект TF-X, чтобы обновить стареющий авиапарк своих ВВС.

Британская сторона также выражает интерес к турецким боевым беспилотникам, таким как Bayraktar TB2, которые применялись против российского вооружения в Сирии, Ливии, Азербайджане и в последнее время на Украине. В прошлом году министр промышленности Турции Мустафа Варанк заявил журналистам, что Анкара представила правительству Великобритании набор вариантов поставок вооруженных беспилотников. Несколько источников сообщили, что Лондон заинтересован в аренде вооруженных беспилотников, а не в их покупке. Это может свидетельствовать о том, что британцы хотят по арендной схеме снабжать ими Украину.

Недавняя поставка Анкарой Bayraktar TB2 Киеву побудила европейские и канадские правительства начать пересмотр своих ограничений на поставки ВВТ Турции, поскольку некоторые компоненты беспилотника поставляются западными производителями.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.