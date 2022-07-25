Ван Цинсун: куда приведет "техника равновесия" Эрдогана в российско-турецких отношениях?

За частыми обменами и контактами между российским и турецким лидерами стоит воплощение плюралистической и сбалансированной политики, которую пытается проводить Турция. Она стала особенно заметна во многих областях после вспышки конфликта между Москвой и Киевом.

Ван Цинсун (万青松)

19 июля президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Иран и принял участие в трехсторонних переговорах "астанинского формата" по урегулированию сирийского вопроса. Перед переговорами Путин также провел двусторонние встречи с лидерами Ирана и Турции.

Это событие является не только первой личной встречей лидеров трех стран с начала эпидемии, но и вторым зарубежным визитом Путина после вспышки конфликта между Россией и Украиной. Эта поездка совпала с завершением рабочего визита Джо Байдена на Ближний Восток, поэтому, естественно, оказалась в центре внимания общественности.

Хотя СМИ горячо обсуждают визит Путина в Иран, интерпретируя его как "контрудар по Байдену" и подтверждением слов Америки о подготовке Ирана "предоставить России сотни беспилотников", я полагаю, что переговоры лидеров России и Турции достойны большего внимания. Это первая двусторонняя встреча президентов почти за год, хотя между двумя сторонами состоялись десятки телефонных звонков.

Причина в том, что главной повесткой визита Путина в Иран на этот раз является быстрое согласование с Турцией возможности новой военной операции на севере Сирии, Эта операция изменит существующий баланс сил, что, очевидно, крайне невыгодно для Москвы при ее нынешней сосредоточенности на украинском вопросе. Кроме того, в российско-украинском конфликте стал часто возникать турецкий фактор, особенно актуально это было в вопросе формирования "дорожной карты" по возобновлению экспорта украинского зерна, что требует проведения очных консультаций между президентами России и Турции.

Турецкая техника многополярного баланса в условиях российско-украинского конфликта

За частыми обменами и контактами между российским и турецким лидерами на самом деле стоит воплощение плюралистической и сбалансированной политики, которую пытается проводить Турция, и она стала особенно заметна во многих областях после вспышки конфликта между Россией и Украиной.

В отношении России и Украины Турция, с одной стороны, неоднократно заявляла о своей готовности предоставить площадку для прямых переговоров между президентами и позиционировала себя как посредника в конфликте. Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция готова выступить посредником в примирении между двумя странами, и демонстрировал Западу, что является незаменимым "медиатором" в урегулировании российско-украинского конфликта. С другой стороны, Турция с 2014 года всячески поддерживала Украину, в том числе укрепляла военно-техническое сотрудничество между двумя сторонами. Доставленные в Украину ударные беспилотники Bayraktar сыграли важную роль на российско-украинском поле боя и немало разозлили Кремль. Однако в то же время Турция не прекратила сотрудничество с Россией, подчеркивая свое стремление поддерживать хорошие отношения со всеми сторонами конфликта.

В вопросе санкций против России Турция — единственный член НАТО, который не участвует в них. В то время, когда все страны Альянса ввели жесткие ограничения в отношении Москвы и закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, Турция продолжает поддерживать политические отношения с Россией, вести с ней бизнес, а ее небо открыто для российской гражданской авиации, и страна активно принимает российских туристов. Пресс-секретарь президента Турции признал, что Анкара и Москва связаны тесными узами и что санкции нанесут Турции больший ущерб, чем России. Конечно, отношение Турции к антироссийским санкциям также со временем изменится в условиях явной стагнации российско-украинских переговоров, и того, что политических дивидендов, приносимых посредничеством, становится все меньше, а проблем все больше, в то время как и без того непростые отношения страны с Западом усложняются еще сильнее. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция присоединится к санкциям только в том случае, если ООН также введет ограничения в отношении России — это, очевидно попытка Анкары найти возможность "выкрутиться".

Что касается отношений России с НАТО, то с одной стороны, Турция использовала свои права по пакту Монтрё, чтобы закрыть проливы Босфор и Дарданеллы и запретить проход любых военных кораблей в Черное море. Это также означает, что вблизи зоны российско-украинского конфликта не будет находиться ни американских, ни британских кораблей, если они не хотят нарушить международное право. Это еще один важный шаг в предотвращении эскалации прямого конфликта между Россией и НАТО.

С другой стороны, Турция уловила момент, когда Запад особенно нуждался в проявлении солидарности, и использовала его как козырную карту для присоединения к переговорам Швеции и Финляндии по вхождению в НАТО, выразив резкое недовольство поддержкой Хельсинки и Стокгольмом "курдских сепаратистов", но в то же время также не выступая против политики "открытости" НАТО и "зеленого света" в последнюю минуту. При этом есть условия и предлагается "испытательный срок": если Турция не получит желаемого, она не одобрит процесс согласования вступления Финляндии и Швейцарии в НАТО.

В отношениях с Соединенными Штатами Анкара получила возможность провести личные переговоры с американским президентом, разыграв "карту Швеции и Финляндии", что побудило администрацию Байдена разморозить ограничения на экспорт оружия в Турцию, которые когда-то были введены из-за покупки у России зенитно-ракетных систем С-400 еще в период правления Дональда Трампа. Байден также согласился продать Турции 40 модернизированных самолетов F-16 в качестве компенсации за исключение Турции из программы истребителей F-35.

Что касается соседских отношений, то прежде всего взглянем на Ближний Восток. После начала конфликта между Россией и Украиной Турция взяла на себя инициативу по улучшению отношений со своими давними конкурентами на Ближнем Востоке. После успешного восстановления связей с ОАЭ, Саудовской Аравией и Израилем Анкара сейчас пытается установить гармоничные отношения с Египтом. Кроме того, Турция также готовится к постепенному возобновлению контактов с Сирией, что также стало важным бэкграундом во время трехстороннего обсуждения сирийского вопроса между Россией, Ираном и Турцией.

В кавказском регионе еще до украинского кризиса Турция была глубоко вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе, что осложняло региональную геополитическую ситуацию и ситуацию с безопасностью. В контексте кризиса в Украине Армения сейчас активно стремится нормализировать отношения с Азербайджаном и Турцией.

Турция также расширяет свое влияние в Центральной Азии, в том числе участвуя в "Организации тюркских государств". После начала российско-украинского конфликта Анкара воспользовалась возможностью для дальнейшего укрепления сотрудничества со странами Центральной Азии во многих областях. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые был приглашен посетить Турцию, и стороны подписали инвестиционное соглашение на сумму один миллиард долларов; что касается военной отрасли, то турецкая аэрокосмическая компания TUSAS будет производить беспилотники ANKA в Казахстане. Эрдоган также укрепил двустороннее экономическое, торговое и военное сотрудничество с Киргизией во время своего визита в страну, и турецкие ударные беспилотники Bayraktar были поставлены киргизским пограничникам.

Соображения Эрдогана насчёт внутренней политики

Турция активно продвигает многостороннюю и сбалансированную дипломатию, явно надеясь в полной мере использовать нынешнюю сложную международную и региональную ситуацию, чтобы усилить свое мировое влияние и надеясь стать могущественной силой в глобальных делах. Однако плюралистическая и сбалансированная дипломатия Турции по-прежнему служит целям ее внутренней политики.

Основной движущей силой многосторонней и взвешенной внешней политики Турции является нарастающий экономический кризис внутри страны. Согласно данным Турецкого статистического института, с апреля уровень внутренней инфляции вырос на 69,97% в годовом исчислении, достигнув нового максимума за последние 20 лет. Девальвация турецкой лиры особенно усугубила ее экономические трудности, и Турции необходимо больше внешних ресурсов для смягчения кризиса.

Кроме того, в 2023 году в Турции пройдут президентские и парламентские выборы, и Эрдоган пытается завоевать общественную и партийную поддержку для того, чтобы пойти на новый срок, однако опросы показывают, что экономические трудности Турции существенно повлияли на уровень народного одобрения Эрдогана. Экономическая ситуация складывается мрачная, массовая безработица вкупе с инфляцией, а также такие меры, как начало военной операции в Сирии, вряд ли спасут снижающийся рейтинг Эрдогана. Учитывая изменения ситуации на Ближнем Востоке, особенно смещение дипломатического акцента США на "Индо-Тихоокеанский регион", отношения между Соединенными Штатами и ближневосточными странами довольно ослабли, что дает Турции возможность расширить свое дипломатическое пространство.

В то же время Россия является важным торгово-экономическим партнером Турции, и между ними есть крупномасштабные проекты сотрудничества, такие как уже действующий нефтегазопровод "Турецкий поток" и атомная электростанция "Аккую", которая будет запущена в следующем году; большое количество российских туристов выбирают Турцию в качестве отдыха; а огромный турецкий строительный бизнес в России заставляет Анкару поддерживать нормальные партнерские отношения с Москвой.

Перед лицом многих внутренних проблем, турецкие власти во внешних связях очень искусны в поиске возможностей примирения с конкурентами (или даже врагами) и восстановления путей сотрудничества, что свидетельствует о том, что экономические реалии начали преобладать над антагонистичной логикой, зашедшей в тупик.

Являются ли российско-турецкие отношения прототипом нового типа отношений между крупными державами?

Турция и Россия, когда-то в истории бывшие империями, имеют схожие судьбы в своих попытках интегрироваться в Запад после окончания холодной войны, и до сих пор ни той, ни другой это не удалось. Турция получила статус кандидата от Европейского союза еще в 1999 году, но после 23 лет ожидания надежды на участие в делах западного мира у нее все еще нет.

Схожий опыт общения с Западом побудил Россию и Турцию обратиться к расширению своего географического пространства, но многие регионы являются областью интереса обеих держав. На первый взгляд, в большинстве региональных конфликтов интересы двух стран не только несовместимы, но даже противоположны. Хотя поступки Турции порой кажутся противоречащими здравому смыслу, она четко осознает пределы собственного влияния и склонна решать проблемы с Россией путем переговоров, поскольку открытая конфронтация и вражда не способствуют интересам и целям двух стран.

Такое взаимодействие России и Турции определяется объективной реальностью: в новом раздробленном мире продолжает расширяться влияние двух стран на Ближнем Востоке. С 1990-х годов США собственными силами вынуждали их садиться на стол переговоров и навязывали им модель мирного соглашения, предложенную Америкой, но это не дало эффекта. В тот момент идеологии были плюралистическими и двусмысленными, и даже конфликтующими. Все это потребовало от России и Турции отказа от конфронтации и поддержания прагматичных отношений сотрудничества в условиях новой реальности, и особенно — взаимного признания их соответствующих интересов.

От сирийской войны, ливийской войны, украинского кризиса, конфликта в Нагорном Карабахе до нынешнего российско-украинского конфликта и других региональных конфликтов видно, что Россия и Турция умеют находить компромиссные решения по противоречивым и проблемным темам. Например, интересы России и Турции на севере Сирии изначально были противоположны, но ни одна сторона не могла обойтись без другой, в противном случае они не смогли бы достичь своих целей и полностью контролировать ситуацию. Обе страны продолжали конфликтовать, но в конце концов решили прийти к компромиссу путем трудных переговоров.

Модель взаимодействия России и Турции в решении региональных конфликтов также можно назвать "новым типом отношений великих держав", построение которых основывается не на общих ценностях и долгосрочных общих интересах, а в большей степени на решении конкретных вызовов. Фёдор Лукьянов, известный российский эксперт, отметил, что такого рода партнерство между Россией и Турцией очень важно для Кремля, особенно в условиях постоянно меняющей глобальной и региональной обстановки. Россия предпочитает устанавливать партнерские отношения со странами, которые действуют в соответствии со своими интересами и способны решать конкретные проблемы путём обсуждения, а не заключать вечные "братские союзы".

Дмитрий Тренин, бывший директор Московского центра Карнеги, также считает, что роль России в новой международной обстановке на фоне российско-украинского конфликта будет заключаться не только в защите собственного суверенитета и противостоянии Западу, но и в установлении отношений нового типа с незападным миром. Помимо стратегического партнерства с глобальными державами Китаем и Индией, существуют еще и сложные, но в целом позитивные прагматические связи с региональными державами Турцией и Ираном, которые являются прототипом для построения этой новой модели отношений.

С этой точки зрения взаимодействие России и Турции по региональным вызовам может в будущем стать прообразом нового типа региональных отношений между крупными державами, а также важным фактором в построении евразийского политического ландшафта. Однако за всем этим еще предстоит понаблюдать.

Комментарии:

Остерегайтесь быть съеденными дынями (吃瓜谨防被瓜吃): Лучше не допускать Турцию и Индию к участию в международных организациях с Китаем. Эти двое эксцентричные отморозки, крайне эгоистичные и наглые.

Укун наводит беспорядки в Белом доме (悟空大闹白宫): А инфляция в США составляет менее 10%, и уже это им тяжело.

Прихожу и ухожу свободно (来去自如): Можно сказать, что Турция использует свои географические преимущества, чтобы есть как западную, так и восточную пищу. Однако таких спекулянтов нетрудно вывести на чистую воду и долго они не живут.

cjwsr: Турция всех вокруг шантажирует, когда другие страны в беде, но кто ей поможет, когда она в беде? Дипломатия — это то же самое, что и характер человека: если все основано на выгоде, нет никакого результата.

Маленькая белая мышка (a小白鼠): Турция и Россия вели десятки войн на протяжении сотен лет, и враждовали, откуда тут хорошие отношения? В критический момент эта турецкая курица нанесет удар в спину белому медведю.

Старший мастер (校长): Прыгая вверх-вниз по мосту, Турция рано или поздно сорвется с него.

Реологическая умеренность (流变中庸): У Турции правильный размер, подходящая география и отличные возможности для проявления интересов: если отдают даром, то почему бы не взять?