США и Европа не хотят признавать тот факт, что баланс сил смещается в сторону многополярности, пишет The Times of India. Но чем скорее Запад поймет, что многополярный мир неизбежен, тем легче станет избегать войн и рационально использовать ресурсы, считает автор статьи.

Мрутьюанджай Мишра (Mrutyuanjai Mishra)

Часто говорят, что на американских выборах ключевую роль играют экономические вопросы. Да, это правда, и так часто бывало в прошлом, но, как показывают недавно проведенные в США опросы, все больше американцев признают, что их стране пора заняться проблемами внешней политики, особенно ввиду ее глубокой вовлеченности в несколько вооруженных конфликтов за рубежом, также чреватых экономическими последствиями.

На мировой арене вызов бросается не только жесткой, но и мягкой силе Америки, равно как и ее способности продавливать свой нарратив. Возьмем, к примеру, споры по поводу интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

Американцы больше не могут безапелляционно утверждать, что за конфликт на Украине ответственна Россия. Русские не менее убедительно вменяют его в вину НАТО с ее постоянным расширением на восток. А присутствие войск альянса на Украине было той самой красной чертой, о которой Москва неоднократно предупреждала. Сама Америка никогда бы не допустила размещения российских войск на мексиканских границах.

В интервью Карлсону Владимир Путин отверг теорию о скором вторжении России в Польшу или Латвию как беспочвенную. Что касается Украины, Москва за несколько лет до этого говорила о нежелании принимать факт участия Запада в делах этой страны, где проживает многочисленное русскоязычное меньшинство и с которой на протяжении столетий существует историческая связь. В интервью Такеру Карлсону Путин разъяснил американской аудитории, которую интересует развязка и выход из этого конфликта на истощение, все исторические аргументы в пользу стремления включить Украину в орбиту России.

Администрация Байдена глубоко разочаровалась в эффективности санкций, которые были призваны нанести ущерб российской экономике. Согласно последним данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2024 году российская экономика — удивительное дело — будет расти быстрее, чем во многих западных странах.

Европейцы, также косвенно вовлеченные в украинский кейс, разочаровались, в свою очередь, в собственной неспособности производить достаточное количество оружия для удовлетворения потребностей Киева на поле боя.

Конечно, не обходится и без событий, которые не идут на пользу России, и людей, которые отказываются верить ее нарративу. Возьмем, к примеру, желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Почти половина шведского народа скептически относится к идее присоединения, поскольку решение приняли, не спросив мнения народа. Вообще говоря, Швеции, как и Индии, максимально выгодно оставаться нейтральным государством.

С 1814 года Швеция не участвовала в вооруженных конфликтах, а спокойствие на границах обеспечивала за счет политики нейтралитета. Скандинавские страны и Финляндия могли бы извлечь из него огромную выгоду, ведь не за горами появление новых морских маршрутов ввиду таяния льдов в Арктическом регионе. Сейчас все северные страны вынуждены сильно тратиться на оборонные бюджеты, однако полностью исключать возможность ядерной стычки все равно не следует. Скандинавия стала вассалом США. Но Глобальный Юг, за редкими исключениями, по скандинавскому пути идти не желает. Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО лишь усиливает риск ядерных злоключений и уж точно никоим образом не пойдет во благо архитектуре безопасности Европы.

Еще один интересный момент заключается в том, что большинство нынешних европейских правительств на данный момент крайне непопулярны, и, случись выборы сегодня, к власти пришли бы совсем другие структуры. В Германии, Франции и Великобритании происходит множество протестов, народ требует улучшения благосостояния и глубоко обеспокоен климатическими изменениями.

Возьмем, к примеру, Данию, где в январе выпало рекордное за многие десятилетия количество осадков, в результате чего многие деревни и города оказались затоплены, что нанесло огромный ущерб имуществу граждан.

Иными словами, у мира много проблем, требующих решения, помимо развязывания новых неразрешимых войн, а скептицизм по отношению к политике, их порождающей, затрагивает все человечество. Одно дело — единогласное решение Европарламента пожертвовать Украине миллиарды долларов помощи, но совершенно другое — требование людей об эффективном использовании правительствами экономических ресурсов на благо собственных граждан.

Именно с этой точки зрения, вероятно, и будет обсуждаться внешняя политика США на предстоящих в ноябре выборах. Более чем очевидно, что идея верховенства демократии привлекает не весь мир. США, которые доминируют в Совбезе ООН наряду с несколькими другими западными странами, ощущают вызов, брошенный их власти и легитимности.

Большинство экспертов по Африке все чаще выражают недовольство взаимодействием с их континентом Америки и Европы. Африка производит больше всех в мире шоколада и какао, но зарабатывает при этом мизер в сравнении со странами, скупающими ее продукцию для дальнейшего сбыта на рынке.

В настоящее время продвигается нарратив, противоположный пропаганде западных стран с акцентом на демократию и права человека. И Китай, и Россия в настоящее время взаимодействуют с государствами Африки, Азии и Ближнего Востока, не требуя изменений в политической структуре и оказывая им экономическую помощь в создании возможностей для бизнеса и рабочих мест.

Многополярный мир стремится устранить допущенную западными альянсами историческую несправедливость. Глобальный Юг требует компенсации за те бедствия, с которыми сталкивается из-за парниковых газов и индустриализации. Исторически сложилось так, что главными виновниками были именно западные страны. По иронии судьбы, Россия, будучи теперь представителем Глобального Юга, полагает, что его право на существование не обуславливается “дефектным” копированием западной цивилизации.

Возьмем заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в конце января 2024 года в нью-йоркской штаб-квартире ООН сказал следующее о западных странах, несущих значительное бремя ответственности за колониализм: “Они считают себя "хозяевами Земли", считают, что 500 лет они правили миром, как хотели, жили за счет других и так надо делать и впредь. Это логика, которая полностью игнорирует объективные реалии, в частности то, что подавляющее большинство бывших колоний стали независимыми, осознали свои национальные интересы, хотят укреплять свою национальную, культурную, религиозную идентичность и развиваются так, что Запад уже остается позади, по крайней мере, членов БРИКС.”

По мере роста влияния Китая и России гегемонистские амбиции Запада ослабевают. Кто-то должен сказать об этом американцам, и интервью Такера Карлсона сыграет здесь не последнюю роль.

Из положительного стоит отметить, что вскоре мы сможем ожидать прихода к власти новых прагматичных правительств в Европе и Америке. Чем скорее западные лидеры поймут, что многополярный мир уже никуда не денется, тем легче станет избегать бесконечных войн и рациональнее использовать мировые ресурсы. Если говорить без обиняков, тогда мир станет поистине демократичным.