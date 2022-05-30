Стоит ли толкать великую державу

Американцы спорят о помощи Украине и отношениях с Россией

Президент США Джозеф Байден подписал законопроект о выделении Киеву дополнительной помощи в размере около 40 млрд долл. Палата представителей Конгресса проголосовала за законопроект 10 мая. «За» высказались 368 конгрессменов, «против» – 57. Сенат одобрил документ 19 мая. 86 сенаторов проголосовали «за», 11 – «против». Все выступившие против законопроекта конгрессмены и сенаторы входят в республиканскую партию.

Законом предусматривается выделение 6 млрд долл. на обеспечение безопасности и приобретение вооружений, 8,7 млрд – на финансирование госслужб Украины и экономическую помощь, 5 млрд – на продовольственную помощь, 900 млн – на поддержку беженцев. А 3,9 млрд будет израсходовано на укрепление инфраструктуры ВС США в Европе и на расширение возможностей боевых подразделений.

Позицию парламентариев, выступивших за финансирование Киева, отразил журнал National Review. В редакционной статье, озаглавленной «Сенат был прав, приняв законопроект о помощи Украине», отмечается, что «законопроект очень дорогой». Вместе с 13 млрд долл., выделение которых Конгресс одобрил в марте этого года, помощь Украине, поддержанная законодателями в текущем месяце, почти равна бюджету Госдепартамента США. И это только в 2022 финансовом году. Существует большая вероятность, что в случае продолжения украинского кризиса потребуется выделение очередного транша ассигнований, и его объем сегодня невозможно оценить.

Противники нового закона считают, что в условиях дефицита государственного бюджета США более целесообразно израсходовать средства, выделяемые Украине, на другие федеральные программы. Но пока демократы контролируют Конгресс и Белый дом, такого разворота в расходах Вашингтона ждать не приходится. «Таким образом, вопрос состоит в том, отвечает ли этот конкретный транш дефицитных расходов национальным интересам Америки – и ответ, безо всяких сомнений, звучит «да». Кстати, большинство популистов, которые сейчас жалуются на расходы на Украину, даже не пикнули, когда правительство США столкнулось с дефицитом почти в триллион долларов во времена «мира и процветания» при президенте Трампе», – пишет National Review.

Значительная часть пакета финансовой помощи Украине, говорится в статье, не должна вызывать каких-либо протестов. Почти треть средств идет на пополнение запасов оружия США, которое уже было предоставлено Украине на чрезвычайной основе, а также на финансирование развертывания американских войск в странах НАТО. Обе эти инициативы, когда они были предприняты, стали предметом полного согласия, и Америка должна быть готова к их оплате.

«Мы должны надеяться, что Украина сможет с нашей помощью остановить наступление российских войск на востоке и юге, и если не одержать полную победу, то по крайней мере заставить Путина заключить дипломатическую сделку, которая далеко не соответствует тому, на что он надеялся. Впрочем, это вопрос другого дня. На данный момент Украина заслуживает всей помощи, которую мы можем ей предоставить. И мы не должны позволять зенитным ракетам, пущенным небольшим количеством республиканцев – только 11 из них проголосовали против законопроекта в Сенате, – отвлекать нас от наших стратегических интересов», – заключают авторы статьи.

Известный политик-республиканец Патрик Бьюкенен, главный редактор журнала American Conservative, предупреждает об опасности изоляции России. В недавней статье «Куда идешь, матушка Россия?» он пишет: «Если мы изолируем Россию и вытесним ее с Запада, у Москвы остается только одно направление – на Восток, в сторону Китая».

«Распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой прошлого века», – сказал в своем обращении к нации в 2005 году президент России Владимир Путин. Он также отметил, что для русского народа «это стало настоящей трагедией», десятки миллионов россиян оказались за пределами России. Даже падения Британской и Французской империй как геостратегические катастрофы не могут сравниться с распадом советской империи после окончания холодной войны.

В ходе спецоперации, начавшейся на Украине 24 февраля, Россия расширила контролируемую ею территорию вокруг Крыма, а также Луганский и Донецкий анклавы на Донбассе, констатирует Бьюкенен. А после падения Мариуполя Москва контролирует все Азовское море и наконец пробила сухопутный коридор из России в Крым. Но она пока не смогла занять Киев и Харьков, напоминает Бьюкенен.

Тем не менее Россия остается великой державой, констатирует американский политик. Самая большая страна на планете с территорией, вдвое превышающей территорию США, Россия обладает одним из самых больших ядерных арсеналов в мире и превосходит США и Китай по тактическому ядерному потенциалу. Она имеет гигантские месторождения полезных ископаемых – угля, нефти и газа.

Но у России есть и свои слабости и растущее ощущение уязвимости, полагает Бьюкенен. Пока Путин накапливал внушительные силы в Арктике, Балтийское море может стать внутренним бассейном НАТО, если Финляндия и Швеция получат статус членов альянса. Российским военным кораблям, направляющимся из Петербурга в Атлантику, придется преодолевать береговую оборону 11 стран НАТО: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, Польши, Германии, Дании, Норвегии, Великобритании и Франции.

«Среди вопросов, на которые должна ответить Россия, есть и такой: «Quo Vadis?» Куда идешь дальше, Россия-матушка?» – пишет Патрик Бьюкенен. Разочарованные утратами по итогам холодной войны, многие российские патриоты убеждают руководство своей страны присоединиться к нынешнему главному антагонисту США – Китаю Си Цзиньпина. Это означает начало второй холодной войны. «Но какую пользу эта война принесет России и ее народу?» – вопрошает автор.

По его мнению, нет сомнений в том, кто будет старшим партнером в российско-китайском альянсе. И не США мечтают и жаждут когда-нибудь контролировать ресурсы России от Новосибирска до Берингова моря, а Пекин.

«Не стоит ли подумать насчет разрядки между США и Россией как о будущем для Москвы вместо новой холодной войны?» – вопрошает Бьюкенен. Он напоминает, что в самые мрачные дни холодной войны такие президенты США как Дуайт Эйзенхауэр, Ричард Никсон и Рональд Рейган стремились найти точки соприкосновения и общие позиции с Россией, чтобы избежать конфликта.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»