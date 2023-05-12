НАТО переходит к гибридной военно-политической структуре

Как переформатирование европейских театров влияет на безопасность РФ

В процессе трансформации современных военных конфликтов определяющими факторами являются не количественные изменения. В условиях глобализации и информационно-технологической революции современные конфликты претерпевают коренные, качественные изменения. Эволюция подготовляет революцию, которая создает новые условия для дальнейшего эволюционного развития.

Переход от старого качества к новому отличается многообразием форм, включая переформатирование Европейского театра военных действий (ТВД) за счет создания «цепочки» серых зон. И только учет конкретного характера явлений и условий, в которых происходит развитие этих явлений, позволяет понять, в каких формах совершаются скачки, повороты от одного качества к другому.

ЗАДАЧА САММИТА

На саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля планируется формально зарегистрировать переход альянса от накопления количественных изменений в период после 2014 года (участие НАТО в госперевороте на Украине, милитаризации Украины с антироссийской составляющей, прокси-война против России, выход блока далеко за пределы его ответственности в Юго-Восточную Азию и др.). Намечен переход НАТО к новому качеству глобальной интегрированной гибридной военно-политической структуры – инструмента глобального доминирования США. Выльется ли это изменение в ядерную войну или будет использовано в рамках ведущейся мировой гибридной войны (ГВ), покажет время.

Анализ развития НАТО в постбиполярный период показывает, что альянс существует на основе искусственных аргументов в пользу собственного сохранения. Когда исчезли Советский Союз и Организация Варшавского договора (ОВД), смысл своего существования альянс утратил. На этом фоне США оказали решительную поддержку НАТО в стремлении сохранить рычаги влияния на Европу. В дальнейшем сфера влияния альянса в Старом Свете расширилась в результате нарушения договоренностей, достигнутых в 1990-е годы – в частности, согласия, что безопасность неделима и что НАТО не будет расширяться на восток.

После масштабных террористических актов в США почти 10 лет НАТО сохраняло свое единение на теме Афганистана. А когда это перестало работать, был активизирован поиск новых смыслов существования громоздкой структуры.

Спровоцированная США прокси-война на Украине и проведение СВО используются вашингтонско-брюссельским тандемом как универсальный аргумент в пользу усиления контроля над политикой, военным операционным и информационным пространством, природными ресурсами государств «серой зоны» от северных границ Финляндии до Черного моря.

ОТ МОРЯ И ДО МОРЯ

Важной характеристикой стратегии многолетнего процесса расширения с целью подключить государства Южной, Восточной и Северной Европы к разработанной в США антироссийской стратегии «серой зоны» является поэтапный подход к ее реализации.

Стратегия расширения НАТО и геополитические цели ее этапов в концентрированном виде впервые были представлены в «Исследовании о расширении НАТО», подготовленном в сентябре 1995 года корпорацией РЭНД. В документе на системной основе обосновывалась необходимость расширения функций и полномочий блока за счет оккупации геополитического пространства, оставляемого ослабевшей Россией. Авторы исследования, прикрывая истинные цели и задачи стратегии создания подконтрольной Вашингтону новой архитектуры глобальной безопасности, изложили видение перспектив расширения альянса и задачи по подготовке и реализации этой масштабной операции.

В исследовании была поставлена на практическую основу стратегия американского проекта глобального доминирования. Частью проекта должен был стать переход НАТО от классического союза, противостоявшего ОВД в рамках противоборства двух социально-политических систем, к организации с более широким набором функций и с расширенной зоной влияния, границы которой сегодня прочерчены до Южно-Китайского моря.

Исследование ориентировано на достижение нескольких групп целей.

Первая группа предусматривает создание информационно-пропагандистской оболочки, призванной скрыть истинные намерения Запада по формированию нового НАТО как инструмента американского глобального доминирования.

Вторая группа целей посвящена созданию институциональной основы сотрудничества альянса с ООН, СБСЕ (затем ОБСЕ), ЗЕС (позднее ЕС) в деле обеспечения глобальной и региональной безопасности.

Третья группа была призвана обеспечить подготовку государств – кандидатов на вступление в альянс за счет глубокой трансформации государственных структур – в первую очередь ВС и инфраструктуры для соответствия стандартам НАТО. Важная роль тут отводилась созданным при НАТО институтам: Совету евро-атлантического партнерства (СЕАП) и программе «Партнерство ради мира». Через эти организации, как в воронку, втягивались в сферу влияния альянса десятки европейских и азиатских стран с последующей их «фильтрацией» в очереди на прием в НАТО.

Документ в полной мере отражает лживую политику США. К обману в вопросе о расширении западные «друзья и партнеры» начали прибегать еще до появления исследования. Михаил Горбачев вспоминал: ФРГ, США и другие западные страны после воссоединения Германии в 1990 году обещали ему, что «НАТО не продвинется на восток ни на один сантиметр». Но американцы, по его словам, не выполнили обещания, а немцы проявили к этому безразличие.

Документ сохранял актуальность на всех этапах расширения альянса, вплоть до наших дней. Процессом расширения были охвачены многие страны – от Словении (первой в апреле 1996 года направившей делегацию в штаб-квартиру НАТО) до Финляндии и Швеции.

Сегодня НАТО примеривается к возможности «поглотить» Украину, и только СВО мешает планам альянса. Нельзя исключить, что на саммите 11–12 июля в Вильнюсе нам придется наблюдать очередные выкрутасы по решению этой задачи «не мытьем, так катаньем». Не случайно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на заявление генсека НАТО о полном единодушии по вопросу о приеме Украины в альянс. Такого единодушия нет.

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Основные идеи документа о расширении работают и поныне, дополняются новыми инициативами. Сегодня акцент сделан на создании «серой зоны» из новобранцев НАТО. А суть процесса заключается не в достижении отдельных оперативно-тактических целей, а в формировании нарастающей лавины событий, совокупность которых станет катализатором формирования новой стратегической реальности – современной операционной среды (СОС) («Cерая зона дефрагментирует международную систему отношений», «НВО», 24.09.20).

Российские подводники на боевом дежурстве. Кадр из видео телеканала «Звезда»

Действия Вашингтона при полностью сервильной позиции Брюсселя направлены на создание как общей операционной среды, охватывающей огромные районы земного шара, так и менее масштабных пространств, назовем их «операционными серыми зонами» (ОСЗ; термин мой. – А.Б.). Первостепенную значимость имеет часть Европейского ТВД, включающая государства – члены НАТО, прилегающие к границам России. В дальнейшем в такие зоны предполагается втянуть Украину, Молдавию, страны Кавказа и Сербию. Подобные ОСЗ создаются и в Центральной Азии.

В соответствии с единым замыслом в ОСЗ систематически повышается активность объединенных ВС НАТО, поддерживается жесткий оперативный режим, непрерывно ведется разведка, проводятся военные учения, обеспечивается базирование и развертывание сил для ведения боевых действий. Через европейскую ОСЗ организованы поставки оружия, военной техники, переброска наемников на Украину.

В стратегии США наиболее заметно укрепление именно европейской ОСЗ, что в Брюсселе обосновывают необходимостью сдерживания России и противодействия гибридным угрозам, которые якобы исходят от Москвы.

ОТТЕНКИ СЕРОГО

Франция, Германия, Италия, Испания при формирования европейской ОСЗ остаются как бы на периферии забот Вашингтона. Лишаясь преимуществ ведущей в НАТО группы государств, эти страны вынуждены «скрепя сердце и со скрежетом зубовным» поддерживать проекты и инициативы, навязываемые США и реализуемые странами Южной, Центральной, Восточной и Северной Европы при локальном лидерстве Польши.

Варшава, забыв приписываемый Черчиллю тезис: «Польша всегда стремится проглотить больше, чем в состоянии переварить», уже мнит себя столицей Речи Посполитой от моря и до моря. На решение такой задачи был направлен и визит генсека НАТО в Киев 20 апреля. Накануне июльского саммита НАТО там обсуждались вопросы гарантий Украине и ее возможное вступление в альянс. Был разыгран еще один фарс с целью вдохнуть в киевские «элиты» надежду на неизменную поддержку со стороны НАТО.

Амбиции польских элит без всякого восторга воспринимаются Германией и рядом других стран НАТО и ЕС, которые не без оснований считают действия Варшавы попыткой примерить роль «троянского коня» США в Европе, которую ранее выполняла Великобритания. В такой коллизии просматриваются контуры трещин грядущей фрагментизации НАТО и Евросоюза.

США, НАТО и ЕС в соответствии с согласованной на саммитах альянса стратегии противодействия России намерены объединить усилия своих правительств, силовых структур и разведок под эгидой Вашингтона в рамках «всеобъемлющей межведомственной, межправительственной и международной стратегии». Планируется максимально эффективно использовать методы политического, экономического, военного и психологического давления – с учетом того, что ГВ представляет собой использование комбинации обычных, нерегулярных и асимметричных средств в сочетании с постоянными манипуляциями конфликтом.

Основополагающая роль в ГВ отводится вооруженным силам, для чего НАТО и ЕС договорились углубить координацию планов военных учений по отработке задачи противодействия гибридным угрозам. Однако насколько готов ЕС к такой роли?

КТО ПРОТИВ КОГО

При координации и распределении задач по сдерживанию России Евросоюзу традиционно отводится лидирующая роль в проецировании потенциала «мягкой силы» и публичной дипломатии на постсоветском пространстве. НАТО остается военным инструментом сдерживания.

Одной из приоритетных задач дипломатии ЕС является подрыв позиций России в Европе и мире, раскол ОДКБ, создание помех ШОС и БРИКС. В финансовой сфере ЕС пока довольствуется ролью «кошелька» США и НАТО при поддержке их инициатив на Украине и в других государствах ОСЗ. В военной сфере вес ЕС пока незначителен.

На пути укрепления позиций ЕС как партнера НАТО в военной сфере имеются многочисленные препятствия.

Во-первых, одна из ключевых проблем при формировании объединенных ВС в составе ЕС связана с хроническим недофинансированием национальных ВС. Пока не удается найти согласованные решения, которые могли бы исправить положение.

В последние годы ЕС увеличивает оборонный бюджет, пытаясь уменьшить зависимость в сфере обороны от США. В 2021 году оборонные расходы ЕС впервые превысили отметку в 200 млрд евро и составили 214 млрд. К 2025 году планируется увеличить расходы еще на 70 млрд. Но до оборонной самостоятельности ЕС еще далеко, и хотя Европа тратит на оборону примерно 50% от соответствующих затрат США, военные возможности европейцев составляют лишь 15% возможностей американцев.

Министр обороны КНР Ли Шанфу, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече в Нью-Дели 28 апреля 2023 года. Фото Reuters

Неоднозначную реакцию европейцев встречают разрабатываемые в Брюсселе планы вывести военные расходы стран ЕС на стандартный уровень 2% от ВВП. Берлин планирует лишь к 2031 году выйти на этот «норматив». При этом в номинальном выражении объем ассигнований увеличится на 39% – до 90 млрд долл., что позволит Германии опередить Россию и выйти на четвертое место в мире по размеру военного бюджета. Минобороны Нидерландов недавно высказалось за увеличение оборонного бюджета до 2% ВВП только к 2035 году.

Ряд государств опасаются, что наращивание военного бюджета поставит Германию на место ведущего военного игрока в Европе. Даже если к 2024 году Берлин выйдет на уровень 1,5% военных расходов, суммарно это будет равно вкладу Франции и Великобритании, вместе взятых.

Не приветствуют перспективы экономического возвышения Германии в Вашингтоне и Лондоне. Именно поэтому были взорваны газопроводы в Северном море, а Берлину предложили покупать сжиженный газ у США по гораздо большей цене. Рост цен на нефть и газ в ходе текущего экономического кризиса обойдется экономике Германии в 110 млрд евро, или 3% ВВП в период с 2021 по 2023 год. Какие уж тут 2% на оборону! Оттесняя Германию и снижая ее конкурентоспособность, в качестве своего «троянского коня» на континенте Вашингтон усиленно проталкивает Польшу, полную честолюбивых замыслов.

Озадаченные европейцы с тревогой всматриваются в сгущающийся туман: как бы своих не перестрелять! Так что на вопрос, «кто и против кого ведет гибридную войну в Европе», немцам и другим жителям Старого Света еще предстоит ответить.

Но вернемся к военным потугам Евросоюза.

Во-вторых, в ЕС низкой остается военная мобильность. Считается, что переброска бронетанковой бригады из Британии, Франции или Германии в Прибалтику займет один месяц. Это делает европейские страны зависимыми от военно-транспортной авиации США.

В-третьих, проблемой создания объединенных ВС остается дублирование возможностей национальных армий. Ныне каждая европейская страна имеет собственную стратегию, вооружение, органы тылового обеспечения, систему подготовки, инфраструктуру, органы военного управления. На вооружении ВС стран Европы находятся 178 различных систем оружия (по сравнению с 30 у американцев). У европейцев 17 различных типов основного танка (у США всего один тип). 80% закупок для нужд ВС и 90% научно-исследовательских работ не координируются на общеевропейском уровне.

В-четвертых, ЕС потребуется наладить сотрудничество в производстве военной техники. До сих пор не вышли на заданный уровень программы производства истребителя «Еврофайтер», вертолета NH90 и военно-транспортного самолета А400М. Вашингтон навязывает европейцам американскую военную технику взамен устаревшей, которая передается Украине.

И, наконец, важной и пока далекой от решения проблемой создания «работоспособных» европейских ВС является проблема управления, развертывания своей командно-штабной структуры. Сторонники военной евроинтеграции утверждают, что европейская армия сможет эффективно функционировать при наличии наднационального европейского правительства с собственным Министерством обороны. Но далеко не все страны ЕС готовы к такому шагу.

Например, в течение многих лет европейцам не удается наладить оперативное использование «многонациональных боевых групп». Концепция предусматривает формирование 18 групп в составе 1,5–3 тыс. военнослужащих, одна из которых готова к переброске на удаленные театры через 10 суток после получения приказа. Затем группе предстоит самостоятельно действовать в течение 120 суток.

Боевые группы объединяются вокруг страны-лидера, которая меняется по ротации каждые полгода и несет основную ответственность за финансирование возможной переброски. Считается, что именно национальная система финансирования делает концепцию неработоспособной и поэтому необходимо наладить финансирование действий боевых групп из общеевропейского бюджета.

УЧЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ

Большей организованностью и размахом по сравнению с ЕС отличаются действия НАТО по созданию восьми батальонов передового базирования вдоль восточной ОСЗ блока, включая Румынию, Словакию, Венгрию и Болгарию. Общая численность войск всех восьми боевых групп составляет 10 232 человека. На предстоящем саммите планируется принять решение о расширении батальонных групп до бригадного размера, что предполагает размещение от 4 до 5 тыс. военнослужащих в каждой стране.

Важный объединительный импульс силам НАТО накануне саммита призвана придать серия военных учений. 22 апреля начались проводимые европейским командованием США многонациональные военные учения Defender-23. Следом начинаются крупнейшие учения по развертыванию ВВС с момента основания НАТО под названием AIR Defender-23, в ходе которых 100 самолетов Национальной гвардии США будут переброшены на аэродромы Европы. Летчики из 24 стран альянса будут совместно отрабатывать боевые действия в воздухе над Германией и над Восточной Европой. По национальным планам пройдут учения государств – членов блока.

Вспоминаются события 1999 года, когда подобные масштабные учения НАТО у границ Югославии послужили прелюдией кровавой агрессии. Историческая аналогия наводит на мысль о возможных широкомасштабных ударах сил НАТО по российским силам на Украине.

В НАТО, предупреждая опасность дублирования в технологической сфере, внедряется жесткий регламент планирования, учитывающий наличные промышленные мощности каждого члена альянса и оборудование. Планировщики в директивной форме сообщают союзникам, что является необходимым, а что – излишним. Например, Дании было приказано прекратить тратить средства на строительство подводных лодок, а от Канады потребовали предоставить в распоряжение НАТО дополнительное число самолетов-заправщиков.

Штабу Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе (Монс, Бельгия) поручено заниматься планированием всей гаммы военных конфликтов: от ГВ до конвенциональной региональной войны, которая при выходе из-под контроля может перерасти в полномасштабный конфликт с применением ядерного оружия.

Сегодня в проекте европейской военной интеграции достаточно активно участвуют девять государств, формируя прообраз коалиции в составе Германии, Франции, Италии, Голландии, Бельгии, Люксембурга, Испании, Чехии и Румынии. В дополнение к многонациональным боевым группам некоторые подразделения ВС этих стран интегрированы в германскую и датскую дивизии, созданы объединенная франко-германская бригада и военно-транспортное подразделение на самолетах С-130J, функционирует объединенное воздушное командование стран Бенилюкса. В распоряжении Европейского военно-транспортного авиационного командования находятся около 200 самолетов из семи стран.

ДИПЛОМАТИЯ МИНИ-ИНТЕГРАЦИИ

Борьба с гибридными угрозами отнесена к сфере национальной ответственности государств – членов НАТО.

Поскольку гибридные угрозы, важным источником которых якобы выступает Россия, в последнее время стали настоящим пугалом для европейцев, для борьбы с ними некоторые государства альянса идут на создание альтернативных НАТО коалиций, направленных против России. Альянс считается излишне бюрократизированной структурой для реагирования на внезапно возникающие угрозы в киберсфере или, например, в ситуациях, подобных появлению неопознанных воздушных шаров в небе США.

Опасения вызывают и возможные действия диверсионно-разведывательных групп сил специальных операций против объектов инфраструктуры, используемых в цепочке поставок оружия и военной техники на Украину или для подготовки боевиков.

На фоне подогреваемых из Вашингтона действительных и мнимых угроз евробезопасности в начале февраля Берлин и Амстердам решили объединить свои сухопутные войска. Начальствовать над этой группировкой войск будут немцы. Их слияние является частью программы Common Army Vision – конфиденциального соглашения между ВС двух стран, подписанного 30 ноября 2022 года на встрече в Дрездене.

В соответствии с соглашением Нидерланды интегрируют свои сухопутные войска в состав немецкой армии. В результате должно быть сформировано объединение размером в 50 тыс. военных, 8 тыс. из которых будут голландскими. Этот план принят в связи с якобы возросшими угрозами безопасности двух стран после начала СВО России на Украине. Не исключено, что к этой инициативе присоединится и Финляндия.

Примеру немцев и голландцев могут последовать и некоторые другие члены альянса, например Польша, государства Прибалтики, Финляндия. Подобные процессы потребуют пересмотра и трансформации командно-штабных структур НАТО в Европе.

Интеграцию сухопутных войск Германии и Голландии можно рассматривать как очередную попытку вернуть в европейскую военную повестку идеи коллективной обороны, основой которой с учетом опыта СВО и известных трансформаций ВС России должны стать крупные армейские группировки типа дивизий. Бундесвер по-прежнему имеет дивизионную структуру, но из-за хронической нехватки личного состава три немецкие дивизии сейчас сильно недоукомплектованы. Поэтому их усиление голландскими бригадами актуально и уместно.

Доводы противников европейской военной интеграции, которая якобы неминуемо разрушит НАТО, пока не встречают поддержки со стороны большинства энтузиастов объединения в военной сфере. Весомый довод в пользу объединения: все государства «коалиции желающих» являются одновременно членами ЕС и НАТО и имеют позитивный опыт многонационального военного сотрудничества, а объединение европейских сил будет способствовать повышению оперативной совместимости. Примером такого сотрудничества является учреждение в Финляндии совместного центра ЕС-НАТО по противодействию гибридным угрозам.

ФАКТОРЫ СОЗДАНИЯ КОАЛИЦИЙ ВНУТРИ НАТО

У решений по «мини-интеграции» есть две составляющие: политическая и военная. Политическая состоит в том, что интеграция не случайно совпала с наращиванием поставок боевой техники на Украину. В авангарде этого процесса стоит Германия. Берлину нужно уверить себя и некоторых не в меру пугливых союзников в том, что проводимая интеграция создаст дополнительный барьер на пути гибридных угроз с Востока, которыми не устают стращать европейцев Вашингтон и Лондон.

Военная составляющая решения обусловлена двумя факторами. Во-первых, все больше европейских государств задаются вопросами. Может ли Америка быть лидером, отстаивающим интересы всех союзников? Насколько адекватно американское видение того, как следует решать фундаментальные проблемы формирующегося нового многополярного миропорядка? И, наконец, не станут ли США фактором нестабильности – как это произошло в Ираке, Афганистане и происходит в ходе инициированной Вашингтоном безудержной и провокационной накачки оружием Украины, ставящей мир на край ядерной бездны?

Во-вторых, на фоне ослабления заокеанского гегемона, раздираемого многими внутренними неурядицами, у союзников из НАТО усиливаются сомнения, насколько монолитно альянс отреагирует, начнись в Европе настоящие полномасштабные боевые действия, и насколько надежен американский зонтик безопасности.

И, наконец, интеграционные коалиции внутри НАТО могут использоваться для подготовки и всестороннего обеспечения прокси-войн в различных государствах Европы.

ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ

Сегодня вступили в практическую фазу шаги по дальнейшему расширению НАТО, по созданию в Европе и в других регионах мира операционных серых зон, а также по формированию альтернативных коалиций, направленных против России. Продолжается прокси-война на Украине, готовятся новые очаги этого вида агрессии против России. Перечисленные факторы еще раз подчеркивают своевременность озвученных Министерством обороны РФ 21 января 2023 года решений по увеличению численности ВС России до 1,5 млн человек, воссозданию Московского и Ленинградского военных округов, развертыванию дополнительных дивизий в западных районах страны.

На фоне намеченных руководством России мер по обеспечению национальной безопасности нашего государства политические и военные реалии современности требуют продолжить наращивание военного потенциала, крепить территориальную оборону и Росгвардию как ее стержень.

Необходимо наладить всеобъемлющую координацию военно-научных исследований долгосрочных и среднесрочных тенденций в международных отношениях, в военно-стратегической, военно-технологической, экономической и других сферах. Назрело создание действенной межведомственной структуры, способной возглавить работу по координации прогнозных оценок и рекомендаций по наступательным и оборонительным стратегиям и тактикам МГВ, по развитию военной техносферы, по проблемам стратегического ядерного и неядерного сдерживания, по технологиям эскалации и деэскалации военных конфликтов.

Отдельно следует упомянуть необходимость укрепления международного измерения проблемы гибридного противоборства за счет привлечения возможностей ОДКБ, ШОС и БРИКС.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.