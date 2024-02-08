"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75

По словам гендиректора госкомпании Александра Михеева, в конструкцию самолета заранее заложена возможность создания на его базе комплексов

ЭР-РИЯД, 7 февраля. /ТАСС/. Платформой для разработки нового самолета совместно с партнерами из арабских стран может стать легкий тактический самолет Су-75 Checkmate. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

"Легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate впервые был представлен зарубежной общественности на Dubai Airshow в 2021 году. Этот самолет с открытой архитектурой на сегодня является наиболее актуальным продуктом для выстраивания проектов по совместной разработке перспективных авиационных комплексов в ближневосточном регионе", - сообщил он, отвечая на вопрос о планах совместной разработки нового истребителя с арабскими странами.

Михеев подчеркнул, что в конструкцию Checkmate уже заложена возможность создания на его базе комплексов с адаптацией под решение различных задач. Помимо прочего, концепция Су-75 предусматривает создание на его базе беспилотного самолета.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.