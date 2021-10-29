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К российскому Су-75 проявили интерес за рубежом

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Источник изображения: Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

К перспективному российскому легкому тактическому самолету (ЛТС), известному как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, проявили интерес многие зарубежные военно-воздушные силы (ВВС), сообщил ТАСС гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Сегодня говорить о заказах на Checkmate преждевременно — самолету предстоит подняться в воздух и пройти путь от прототипа до серийной машины. Тем не менее интерес к новому самолету достаточно высокий. В парках ВВС многих стран, в том числе Южной Америки, существует потребность в самолетах такого класса», — сказал руководитель.

В августе заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что, учитывая темпы разработки российского истребителя пятого поколения Су-57, ЛТС, до серийного производства дойдет вряд ли раньше 2035 года.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на МАКС-21. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Компании
AREVA S.A.
ОАК
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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