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Naked Science

Озвучены сроки начала производства модернизированного Су-57

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Источник изображения: naked-science.ru

Россия в середине десятилетия может начать выпускать модернизированную версию истребителя пятого поколения. Машина среди прочего получит полностью обновленную кабину.

В России все чаще говорят о модернизации истребителя пятого поколения Су-57. По словам источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, начать серийно производить такую машину могут уже в обозримой перспективе.

Разработку ведут в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Мегаполис». Улучшенная версия получит полностью обновленную кабину и самую передовую авионику. Одним из наиболее заметных нововведений станет силовая установка второго этапа. Как и существующая версия, усовершенствованный самолет будет одноместным.

О создании двухместной модификации тоже активно говорят в последнее время, причем на официальном уровне. «В планах у Министерства обороны и КБ “Сухого” — изготовление двухпилотной кабины, которая расширит экспортный спрос на эту модель <…>, она может создать дополнительный спрос», — заявил в этом году вице-премьер Юрий Борисов.

По некоторым данным, двухместную машину хотят задействовать для управления БПЛА. Предполагается, что один самолет сможет вести как минимум несколько ударных БПЛА «Охотник».

«Охотник»

Источник изображения: Россия 1

Су-57 — первый и на сегодня единственный российский истребитель пятого поколения. Машину спроектировали в ОКБ имени П. О. Сухого. Самолет должен заменить в Воздушно-космических силах истребитель четвертого поколения Су-27, а также ряд машин, построенных на его базе.

Первый полет Су-57 совершил 29 января 2010 года. Помимо прототипов, за все время произвели два серийный самолета этого типа, причем первый из них разбился во время испытаний в 2019-м.

Россия будет наращивать производство новых машин. Начиная с 2022-го страна хочет выпускать по 12 истребителей пятого поколения в год. Всего по контракту, подписанному на форуме «Армия-2019», военным должны поставить 76 таких истребителей.

Серийный Су-57

Источник изображения: Светлана Балаева

Что касается экспортных поставок, то перспективы Су-57, как и раньше, довольно туманны. В июне руководитель «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что к самолету проявляют интерес пять стран Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось о заинтересованности Алжира и Турции: насколько это соответствует истине, неизвестно. Отметим также, что главный международный партнер в этом направлении — Индия — отказалась от сотрудничества еще несколько лет назад. Возможно, она закупит новый самолет в будущем.

На успех за рубежом рассчитывают и в случае с новым российским истребителем Checkmate, впервые представленным в июле.

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