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Naked Science

Источник рассказал о назначении двухместной версии Су-57

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Источник изображения: naked-science.ru

По словам осведомленного источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, двухместный вариант Су-57 будут применять для управления БПЛА «Охотник». Похожую концепцию сейчас пытаются реализовать на Западе.

Недавно стало известно, что в будущем может появиться двухместный истребитель на базе Су-57. Источник ТАСС в военно-промышленном комплексе рассказал о назначении машины.

«Для управления новейшими беспилотниками “Охотник” будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех “Охотников”», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российский истребитель пятого поколения сможет управлять беспилотниками. Речь шла о нескольких БПЛА «Охотник».

А недавно появилась информация о применении Су-57 в качестве «воздушного авианосца». Истребитель должен будет нести на внутренних держателях небольшие БПЛА, которые среди прочего смогут решать ударные задачи.

Су-57

Источник изображения: ТАСС

Конкретный тип беспилотных аппаратов тогда не называли, однако известно, что в России разрабатывают ударные БПЛА «Молния», которые смогут запускать с авиационных носителей. Для управления такими аппаратами хотят применять перспективный ударный БПЛА «‎Гром»‌‎.

Вопросы боевого взаимодействия пилотируемой и беспилотной авиации активно прорабатывают на Западе. Концепция получила название «беспилотный ведомый». Самый известный такой проект — Loyal Wingman.

Разработанный Boeing беспилотник имеет длину 11 метров, размах крыла 11,7 метра и дальность до 3,7 тысячи километров. Первый полет аппарат совершил в этом году.

БПЛА создают в целях огневой поддержки. Предполагается, что он сможет функционировать в полуавтономном режиме. Loyal Wingman будет выполнять приказы пилота и при этом самостоятельно маневрировать. В том числе его можно задействовать как постановщика помех.

Loyal Wingman

Источник изображения: Boeing

Российский «Охотник», по информации из открытых источников, имеет длину 14 метров при размахе крыла в 19 метров. Дальность полета — 6000 километров.

«Охотник»

Источник изображения: Россия 1

Предполагается, что его вооружат управляемыми ракетами и бомбами, а также неуправляемыми боеприпасами. Нести вооружение аппарат сможет как внутри, так и на внешних подвесках. Принять БПЛА на вооружение могут в середине десятилетия. На сегодня, насколько можно судить, построили только один образец летательного аппарата: его используют для программы испытаний.

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Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Компании
Boeing
Проекты
Авианосец
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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