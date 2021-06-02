Источник назвал число «Охотников», которыми сможет управлять Су-57

По словам источника в авиастроении, один истребитель пятого поколения Су-57 сможет управлять четырьмя БПЛА «Охотник». Ранее стало известно, что самолет будет нести другие БПЛА на внутрифюзеляжных держателях.

По словам источника в авиастроении, один истребитель Су-57 сможет управлять четырьмя беспилотными аппаратами «Охотник». «Сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками. Предполагается, что истребитель будет вести с собой от двух до четырех “Охотников”», — отметил источник.

Официального подтверждения информации нет, однако ранее появилось видео, на котором показан совместный полет беспилотного С-70 «Охотник» и истребителя пятого поколения. БПЛА находился в «автоматизированном режиме». По данным Минобороны, Су-57 и С-70 обладают рядом общих систем и подсистем.

Характеристики «Охотника» (как, впрочем, и Су-57) доподлинно не известны. По информации из открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20-25 тонн, максимальная скорость С-70 — около тысячи километров в час. Не менее интересно его вооружение, о котором, правда, известно совсем мало. В разное время называли различные предположительные варианты: масса упоминаемой в СМИ боевой нагрузки — примерно от трех до восьми тонн.

Программа активно развивается. Как стало известно недавно, в России, вероятно, строят еще несколько новых БПЛА этого типа: до недавнего времени в испытаниях участвовал лишь один прототип «Охотника». Принять аппарат на вооружение в Минобороны планируют вскоре — вероятно, примерно в середине десятилетия.

С-70 Источник изображения: bmpd

Сейчас Россия развивает и другие амбициозные программы, связанные с беспилотной авиацией. Одна из самых интересных — концепция «воздушного авианосца», где в качестве носителя небольших БПЛА должен выступить Су-57. Если верить представленным данным, один такой истребитель сможет нести внутри более десятка БПЛА, включая ударные.

Су-57 Источник изображения: ТАСС

Другой перспективный БПЛА — «Гром» — в свою очередь, будет способен управлять десятью беспилотными аппаратами «Молния», которые должен запускать неназванный носитель. Сам «‎Гром»‌‎ сможет нести солидный арсенал вооружений на четырех держателях.