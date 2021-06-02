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ТАСС

Источник: истребитель Су-57 будет способен вести до четырех беспилотников "Охотник"

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Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

В ОАК ранее сообщили, что "Охотник" будет поражать воздушные и наземные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Летчик истребителя пятого поколения Су-57 будет одновременно координировать действия четырех новейших тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Охотник". Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"Сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками. Предполагается, что истребитель будет вести с собой от двух до четырех "Охотников", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), новейший БЛА "Охотник" будет поражать воздушные и наземные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем Су-57. При совместном применении беспилотники будут решать полный спектр задач, работая по воздушным и наземным целям под командой ведущего пилотируемого аппарата.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Разработанный в конструкторском бюро Сухого беспилотник С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 тыс. км/ч. Серийные поставки планируется начать с 2024 года. "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября прошлого года БЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57.

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Россия
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Охотник-У
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Истребитель 5 поколения
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