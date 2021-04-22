Источник: истребитель Су-57 превратят в «воздушный авианосец»

По данным осведомленного источника, новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках более десятка разных беспилотных летательных аппаратов. Для этого самолет пройдет модернизацию.

Россия планомерно наращивает возможности своего истребителя пятого поколения. Как заявил источник РИА Новости в авиастроении, Су-57 сможет нести во внутренних отсеках больше десяти разных БПЛА, включая ударные аппараты. «Один истребитель Су-57 сможет нести во внутрифюзеляжном отсеке более десятка беспилотников разведывательного и ударного назначения, а также радиоэлектронной борьбы», — отметил собеседник агентства.

Разрабатывать бортовое оборудование и специальное программное обеспечение, которые позволили бы реализовать задумку, уже начали. Помимо этого, сейчас создают стенд, на котором взаимодействие беспилотников с истребителем Су-57 будут отрабатывать в наземных условиях.

БПЛА смогут взаимодействовать между собой, а также с самолетом-носителем, используя защищенные каналы связи. Согласно концепции, Су-57 сбросит беспилотники перед входом в зону действия неприятельских систем противовоздушной обороны. БПЛА будут создавать помехи, а также поражать наземные комплексы высокоточными системами вооружений. Тип (типы?) БПЛА, который будет нести Су-57, не раскрывается.

Серийный Су-57 Источник изображения: Светлана Балаева

Это не первая подобная новость за последнее время. В марте источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что российские инженеры хотят научить новейший ударный БПЛА «‎Гром»‌‎ использовать ударные беспилотники «Молния», которые сможет запускать другой авиационный носитель. Согласно приведенным тогда данным, один «Гром» сможет управлять десятью «Молниями». Примечательно также, что, согласно ранее представленным данным, БПЛА «Гром» можно использовать в связке с Су-57 (впрочем, тогда фигурировали и истребители четвертого поколения).

«‎Гром» Источник изображения: Кронштадт‌‎

«‎Гром»‌‎ должен получить четыре точки подвески: две под консолями крыльев, еще две — внутри фюзеляжа БПЛА. Крейсерская скорость беспилотного летательного аппарата составит 800 километров в час.

В последние годы Россия особенно активно реализует программу развития ударных БПЛА. Самым ярким свидетельством этого можно считать применение в Сирии нового ударного беспилотника «Орион»: соответствующие кадры были показаны в феврале этого года. Не меньшее значение для страны имеют испытания тяжелого ударного БПЛА «Охотник», который существует пока лишь как демонстрационный образец.

«Орион» в ударном варианте Источник изображения: Минобороны

Недавно в России заявили о создании первой в мире системы «воздушного минирования», направленной против неприятельских беспилотников.