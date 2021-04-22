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РИА Новости

Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников

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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на своей внутренней и внешней подвеске, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

По словам собеседника, уже началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения.

"Также создается стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой в режиме реального времени с использованием полунатурного моделирования", - добавил он.

Как пояснил источник, "один истребитель Су-57 сможет нести во внутрефюзеляжном отсеке более десятка беспилотников разведывательного и ударного назначения, а также радиоэлектронной борьбы". "Аппараты в рамках концепции группового применения будут взаимодействовать по защищенным каналам связи как с бортовым комплексом самолета-носителя, так и между собой", - уточнил он.

Предполагается, что истребитель пятого поколения будет сбрасывать группу беспилотников, например, перед входом в зону действия вражеской системы ПВО. Дроны будут создавать помехи для радаров системы, перегружать ее информационные каналы как ложные цели, а также непосредственно атаковать зенитные комплексы как высокоточные авиационные средства поражения.

Собеседник агентства не назвал тип беспилотников, который планируется применять на Су-57.

Как сообщал в начале марта РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, для Воздушно-космических сил создается многоцелевой беспилотный комплекс "Молния", реактивные аппараты которого будут запускаться роем с самолета-носителя, например, для уничтожения ПВО противника или ведения радиоэлектронной борьбы. Собеседник агентства отмечал, что основу комплекса будут составлять малые беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатой ракеты. Один аппарат системы будет иметь длину 1,5 метра и крыло размахом до 1,2 метра. Скорость аппарата заявлена на уровне 600 - 700 километров в час, масса боевой части или полезной нагрузки составит около 5-7 килограммов.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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