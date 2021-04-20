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Naked Science

Российские разработчики создали первый в мире комплекс «воздушного минирования» против беспилотников

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Источник изображения: naked-science.ru

В России разработали комплекс, который может поражать вражеские БПЛА барражирующими боеприпасами. Для их испытания используют воздушные шары.

Угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов постоянно нарастают. Это хорошо понимают в России: как стало известно, отечественные инженеры создали первые в мире «воздушные мины» против БПЛА.

Основа системы — разработанный компанией ZALA Aero БПЛА типа «Ланцет». Он представляет собой барражирующий боеприпас, способный при пикировании развивать скорость до 300 километров в час, что выше показателей многих беспилотных аппаратов противника. Предполагается, что система позволит осуществить «воздушное минирование» на срок примерно несколько десятков часов.

Применение БПЛА «Ланцет» / ©Россия 1 Запускать поражающие беспилотники можно с земли и морской платформы: во время испытаний их, в частности, протестировали с катера.

Напомним, в начале этого года Россия представила кадры испытания в Сирии нового БПЛА «Орион», который называют первый «полноценным» российским ударным беспилотником. Аппарат выполнял как разведывательные задачи, так и наносил удары по позициям неприятеля.

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1 комментарий
№1
20.04.2021 08:20
Цитата, q
«воздушное минирование» на срок примерно несколько десятков часов.
При крыле такого малого удлинения имеется большое волновое сопротивление, то есть большой расход горючки, то есть малое время барражирования. Думаю, что летает сей агрегат около одного часа. И возвращение его назад с посадкой не предусмотрено (шасси нет, парашюта тоже).
Поэтому никакого "минирования" не возможно, слишком дорогое удовольствие зря терять по одному ББ в час.
Единственный возможный вариант использования этого ББ как истребителя БЛА - режим ожидания на старте и запуск при обнаружении в зоне досягаемости БЛА противника.
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