Российские разработчики создали первый в мире комплекс «воздушного минирования» против беспилотников

В России разработали комплекс, который может поражать вражеские БПЛА барражирующими боеприпасами. Для их испытания используют воздушные шары.

Угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов постоянно нарастают. Это хорошо понимают в России: как стало известно, отечественные инженеры создали первые в мире «воздушные мины» против БПЛА.

Основа системы — разработанный компанией ZALA Aero БПЛА типа «Ланцет». Он представляет собой барражирующий боеприпас, способный при пикировании развивать скорость до 300 километров в час, что выше показателей многих беспилотных аппаратов противника. Предполагается, что система позволит осуществить «воздушное минирование» на срок примерно несколько десятков часов.

Применение БПЛА «Ланцет» / ©Россия 1 Запускать поражающие беспилотники можно с земли и морской платформы: во время испытаний их, в частности, протестировали с катера.

Напомним, в начале этого года Россия представила кадры испытания в Сирии нового БПЛА «Орион», который называют первый «полноценным» российским ударным беспилотником. Аппарат выполнял как разведывательные задачи, так и наносил удары по позициям неприятеля.