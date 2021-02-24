Россия впервые показала кадры боевого применения в Сирии нового ударного БПЛА «Орион»

Новое видео демонстрирует использование новейшего российского разведывательно-ударного БПЛА «Орион» на территории Сирии. Ранее этот комплекс приняли на вооружение.

Новость претендует на звание самой значимой в этом году, если говорить о российской оборонке. Впервые показаны кадры боевого применения в Сирии одной из главных надежд отечественного ВПК — первого полноценного ударного беспилотника.

На фюзеляже летательного аппарата можно видеть 38 звезд с буквенными маркировками «Б», «Р» и «П». Это означает «Боевой», «Разведывательный» и, возможно, «Подсветка цели» («Прочее»?). Таким образом, аппарат совершил как минимум 17 боевых вылетов.

Кадры боевого применения БПЛА «Орион» / ©youtube

«Я хотел бы ваше внимание обратить на точность применения. Рядом находятся какие-то здания, сооружения, объекты. Но применение боеприпаса с наших беспилотных летательных аппаратов идет именно по цели, никаких отклонений нет», — приводит официальный печатный орган российского правительства слова заместителя начальника беспилотной авиации главного командования ВКС полковника Сергея Тюгая.

БПЛА «Орион» Источник изображения: bmpd

Особый интерес представляют собой использованные авиационные средства поражения. По мнению экспертов, среди них, в частности, бомбы ОФАБ-100-120, а также управляемые боеприпасы неизвестного типа. Более подробно прочитать о вооружении (и не только) «Ориона» вы можете в нашем новом материале.

Применение БПЛА «Орион» Источник изображения: bmpd

«Орион» представляет собой средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, имеющий максимальную взлетную массу около одной тонны. По информации из открытых источников, он способен нести 200 килограммов полезной нагрузки. Продолжительность полета БПЛА при стандартной нагрузке составляет 24 часа. «Орион» может развивать скорость до 200 километров в час.

Применение БПЛА «Орион» Источник изображения: bmpd

Напомним, увидеть первые БПЛА «Орион», переданные российскому Министерству обороны, мы могли в октябре 2020-го. В свою очередь, в декабре военное ведомство показало беспилотный аппарат в ударном варианте.

«Орион» в ударном варианте Источник изображения: Минобороны

«Орион» — не единственный ударный БПЛА, который Россия будет эксплуатировать в обозримом будущем. Недавно стало известно о контракте на поставку Минобороны ударных комплексов «Альтиус».

Мощнейшим же российским ударным БПЛА станет разрабатываемый сейчас «Охотник». По некоторым данным, он сможет нести до восьми тонн полезной нагрузки, используя как внешние, так и внутренние держатели. На вооружение комплекс может поступить примерно в середине этого десятилетия.