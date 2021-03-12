Источник: в России создадут ударный беспилотник, способный управлять другими ударными беспилотниками

Согласно новым данным, российские инженеры намерены научить перспективный ударный БПЛА «‎Гром»‌‎ управлять ударными беспилотниками «Молния». Их сможет запускать другой авиационный носитель.

О способности новейшего ударного БПЛА «‎Гром»‌‎ управлять роем, состоящим из других беспилотников, со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе пишет ТАСС. По его данным, один такой аппарат сможет управлять десятью ударными БПЛА «Молния», запускаемыми с другого авиационного носителя. Официального подтверждения информации нет.

Впервые «‎Гром»‌‎ представили на выставке «Армия-2020». Предполагается, что аппарат можно применять в связке с истребителем пятого поколения Су-57, а также истребителями четвертого поколения. Использование такого БПЛА позволит снизить риск для летчиков пилотируемых машин.

Согласно концепции, аппараты должны лететь впереди группы самолетов, на расстоянии примерно 200 километров от них, провоцируя противника открыть огонь по БПЛА и демаскировать свою позицию.

По информации компании «Кронштадт» — разработчика летательного аппарата, — «‎Гром»‌‎ получит четыре точки подвески, из которых две будут находиться под консолями крыльев, а еще две — внутри фюзеляжа БПЛА. Аппарат будет иметь взлетную массу в семь тонн и сможет доставить полезную нагрузку массой 1,3 тонны на дальность около 800 километров. Крейсерская скорость БПЛА составляет 800 километров в час. Практический потолок — 12 тысяч метров.

©Кронштадт‌‎

«‎Гром»‌‎ сможет использовать широкий набор различных вооружений. Среди них, в частности, новые ракеты класса «воздух — поверхность», а также бомбы КАБ-250 и КАБ-500.

В последнее время в России прилагают большие усилия для разработки новых ударных БПЛА. Не так давно в Сеть выложили кадры боевого применения на территории Сирии нового ударного беспилотника «Орион». Детально ознакомиться с его возможностями, а также увидеть, как этот аппарат смотрится на фоне других зарубежных БПЛА, вы можете в нашем недавнем материале.

«Орион» и его вооружение Источник изображения: bmpd

Отметим также, что Россия продолжает разработку своего самого тяжелого ударного беспилотника «‎Охотник». По данным, представленным в феврале, сейчас строят три образца этого летательного аппарата.

«‎Охотник» Источник изображения: bmpd

Первый (и на сегодня единственный) прототип «‎Охотника» совершил стартовый полет в 2019 году, приступить к эксплуатации БПЛА намерены после 2021-го. По некоторым данным, его можно будет применять в том числе в качестве истребителя.