Ответ и «Жнецу», и «Байрактару»: российские ударные БПЛА

Недавние события в Нагорном Карабахе показали, что победить в современной войне, не имея ударных беспилотников, сложно. Россия пока отстает от стран Запада, Китая, Израиля и даже Турции, но делает все возможное, чтобы сократить этот разрыв.

Путь в неизвестность

Беспилотники имеют более продолжительную историю, чем можно предположить. Первый задокументированный случай применения «ударных БПЛА» датирован 1849 годом, когда австрийские войска задействовали беспилотные аэростаты с часовым механизмом во время воздушной бомбардировки Венеции. Эта попытка, в силу погодных условий, оказалась провальной, однако 15 июня они долетели до города, сбросив на него шрапнельные заряды. Если говорить о материальных разрушениях, то эффект оказался ожидаемо минимален, однако бомбардировка посеяла панику в рядах противника.

И все же такое оружие было сложным, ненадежным и довольно дорогим. Даже во время Первой мировой БПЛА не получили распространения, хотя активные эксперименты в этой области проводили в разных странах. Некоторые последующие разработки, такие как американская планирующая бомба ASM-N-2 Bat времен Второй мировой, можно условно отнести к беспилотникам, но это не были БПЛА в привычном смысле слова.

ASM-N-2 Bat Источник изображения: wikipedia

Их время настало позже, уже в годы противостояния Страны Советов и США. Примечательно, что мы не всегда были аутсайдерами в этой области. И хотя советская боевая авиация по сумме факторов почти всегда проигрывала США, СССР был в числе лидеров по части бесплотных летательных аппаратов. Яркий пример – Ту-143 «Рейс»: беспилотный разведчик, который начиная с 1973 года построили серией в 950 единиц. Его применяли во время войны в Афганистане, в Ливанской войне и даже (!) в ходе недавнего конфликта на востоке Украины. Руководство страны расконсервировало их в апреле 2014-го. Некоторые сообщали, что один такой аппарат сбили сторонники Донецкой народной республики в августе того же года.

Ту-143 в составе комплекса ВР-3 Источник изображения: vpk-news

Развитием Ту-143 стал российский Ту-243. Его начали серийно производить в 1994-м. Технические наработки легли в основу улучшенного тактического ударного беспилотного летательного аппарата Ту-300. Целевая нагрузка (например, радиоэлектронное оборудование или бомбовое вооружение) размещается во внутреннем отсеке или на внешних держателях. Общая масса нагрузки – до одной тонны (сам аппарат имеет массу четыре тонны). Крейсерская скорость – 950 километров в час.

Почему же Россия не смогла развить успех и до сих пор не запустила в крупносерийное производство ни один полноценный разведывательно-ударный беспилотник? На ситуацию повлияли финансовые проблемы 1990-х – начала 2000-х, когда денег не было, как это сейчас модно говорить, «от слова совсем». Не меньшую роль сыграли трудности технического характера. Тем не менее Москва никогда не оставляла работ в этом направлении – и сейчас они, похоже, дали первые серьезные плоды.

Первый из могикан

Недавно состоялось знаковое для России событие: страна впервые в своей истории получила на вооружение полноценные ударные беспилотники. Речь идет о БПЛА «Орион». Под словом «полноценный» понимают примерное соответствие концепции американским многоцелевым БПЛА, таким как MQ-9 Reaper (в переводе на русский – «Жнец») или MQ-1 Predator («Хищник»), способных вести разведку, производить наведение, а также эффективно выявлять и поражать наземные цели, используя управляемое оружие.

Первый комплекс «Орион», переданный в войска Источник изображения: bmpd

До сих пор в России можно услышать тезис, что ударный БПЛА – «противопартизанское» оружие (иногда используют и более унизительные термины), однако недавние события в Нагорном Карабахе наглядно показали, что это не так. По мнению военных экспертов, именно применение азербайджанской стороной ударных БПЛА, таких как «Байрактар» TB2, стало главным залогом успеха президента Ильхама Алиева.

Почему так произошло? Современный ударный БПЛА, имея небольшие размеры, будучи довольно тихим и неся смертоносное оружие, может серьезно повлиять на ход войны. Даже в условиях крупного конфликта это более опасное оружие, чем, скажем, советский штурмовик Су-25. Последний не может задействовать передовые авиационные средства поражения и в случае захода в зону действия неприятельской ПВО (что крайне вероятно, если речь идет о применении самолетом неуправляемых боеприпасов или старых ракет класса «воздух – поверхность» типа Х-25МЛ) будет почти наверняка сбит противником.

Россия шла к «Ориону» не один год, не два и даже не пять. Еще в 2010-м совершил первый полет его условный аналог – разведывательно-ударный БПЛА «Дозор-600» от компании «Транзас». Он похож на MQ-1 Predator: для аппаратов выбрали нормальную аэродинамическую схему с однобалочным фюзеляжем. Оба БПЛА имеют двигатели мощностью примерно 100 лошадиных сил. В то же время, если разных версий «Хищника» произвели более 350 единиц, то «Дозор-600», насколько можно судить по данным из открытых источников, существует в единственном экземпляре.

«Дозор-600» Источник изображения: Транзас

Что касается «Ориона», то в рамках первой поставки военным передали две машины управления и три БПЛА. Стоит также напомнить, что еще раньше, в апреле 2020 года, российскому Министерству обороны поставили первый серийный образец этого беспилотного авиационного комплекса для опытной эксплуатации. Первый контракт на серийные поставки подписали в минувшем августе.

БПЛА имеет максимальный взлетный вес 1000 килограммов и массу полезной нагрузки до 200 килограммов. Длина «Ориона» – восемь метров, а размах крыла – 16 метров. Продолжительность полета – 24 часа, потолок составляет 7,5 километра, а скорость может достигать 200 километров в час. Ранее стало известно, что опытные образцы получили двигатель Rotax 914 мощностью 115 лошадиных сил. Серийные аппараты должны снабжать российскими АПД-110/120.

Rotax 914 Источник изображения: wikipedia

В состав пункта управления входят рабочие места командира, операторов управления дронами и операторов управления целевой нагрузкой. Взлетает и садится БПЛА в автоматическом режиме. В мирное время для посадки используется спутниковая навигация. В случае если связь со спутником заглушена, аппарат может действовать, используя двухдиапазонный локатор. Наконец, если ни один из вышеперечисленных вариантов не работает, для посадки применяют специальные лазеры.

Самое интересное касается вооружения: именно оно делает БПЛА «Орион» уникальным (разумеется, по меркам России). Как писал ранее в этом году официальный печатный орган правительства Российской Федерации, аппарат имеет три точки подвески: две под консолями крыла и одну – под фюзеляжем. Согласно представленным данным, аппарат уже может применять дешевые малогабаритные средства поражения.

В рамках форума «Армия-2020» компания «Кронштадт» показала выкладку следующих авиационных средств поражения для «Ориона».

– Авиационная малогабаритная управляемая ракета Х-50;

– Корректируемая малогабаритная авиационная бомба КАБ-20;

– Корректируемая малогабаритная авиационная бомба КАБ-50 с боевой частью РСЗО «Град» (продемонстрировали три варианта исполнения с разными система наведения: лазерной, теле- и тепловизионной);

– Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-50 с боевой частью РСЗО «Град»;

– Неуправляемая авиационная бомба ФАБ-50 с боевой частью РСЗО «Град».

«Орион» и его вооружение Источник изображения: bmpd

Все мы сейчас не будем рассматривать, но можно проанализировать возможности КАБ-20С. Боеприпас имеет диаметр 130 миллиметров, размах – 350 миллиметров и длину – 900 миллиметров. Масса изделия – 21 килограмм, а боевая часть весит семь килограммов. Этого достаточно для гарантированного уничтожения легкобронированной техники. Спутниковая система наведения делает боеприпас максимально независимым от внешних воздействий (чего, скажем, не удалось бы реализовать при использовании лазерной системы наведения). Всего БПЛА «Орион» на внешних держателях может нести от трех до шести корректируемых бомб в зависимости от их калибра. Или до четырех управляемых ракет.

КАБ-20С Источник изображения: bastion-karpenko

Много это или мало? Зависит от того, с чем сравнивать. Даже если эти боеприпасы довели до состояния готовности, мощнейшие зарубежные БПЛА несут более серьезную нагрузку. Недавно США провели испытания беспилотного летательного аппарата MQ-9A Reaper, вооруженного восемью ракетами класса «воздух – поверхность» типа AGM-114 Hellfire. Обычный Reaper, напомним, несет не больше четырех таких ракет, что тоже довольно много.

Соединенные Штаты успешно провели испытания беспилотного летательного аппарата MQ-9A Reaper, вооруженного восемью ракетами класса «воздух — поверхность» типа AGM-114 Hellfire Источник изображения: af.mil

Самым же смертоносным БПЛА современности называют китайский CH-5 («Цайхун-5»). Максимальную взлетную массу дрона оценивают в 3,3 тонны, из которых одна тонна приходится на вооружение. Общее число ракет класса «воздух – земля» может составлять 16 единиц. Как отметили конструкторы, «изготовленный из композитных материалов беспилотник может непрерывно находиться в воздухе до 60 часов – втрое дольше предшественников», дальность его полета составляет 10 тысяч километров.

Номинально CH-5 полностью превосходит условный российский аналог – как в плане боевой нагрузки, так и по времени нахождения в воздухе. Однако не стоит забывать, что формально они в разных весовых категориях. Китайский аппарат потенциально дороже и сложнее. Его потеря будет более ощутимой во всех смыслах.

CH-5 Источник изображения: bmpd

Что касается «Байрактар» TB2, то на его фоне российская разработка выглядит достойно. Турецкий БПЛА может нести четыре управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением или корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Roketsan MAM-C, MAM-L, которые могут поражать цели на дальности до восьми километров. Так что по вооружению аппараты схожи.

Испытания TB2 / ©Baykar Technologies

С другой стороны, нужно понимать, что турки не ограничатся нынешней версией «Байрактара». Аппарат уже активно модернизируют: недавно, например, представили вариант ТВ2S со спутниковой системой управления, который делает его радиус практические «неограниченным». Автономность БПЛА – 24 часа, однако ранее радиус управления с наземной станции из-за радиогоризонта составлял лишь 150 километров.

БПЛА TB2 и TB2S Источник изображения: Baykar

Важнее другое: одним только Сухопутным силам Турции поставили более 30 комплексов TB2. А ведь их получили и другие роды войск, а также зарубежные заказчики. Украина, например, имеет шесть таких БПЛА, а вскоре может последовать контракт на еще 50 таких аппаратов. Словом, «Ориону» есть к чему стремиться и куда расти.

Аппарат в целом следует мировым трендам: это касается как конструкции, так и методов управления. С точки зрения концепции каких-либо недостатков у российского БПЛА нет (либо мы их не видим на нынешнем этапе).

Наперегонки с Америкой и звуком

«Орион», будучи знаковой для России разработкой, не претендует ни на какую революцию в общемировом масштабе. В наше время активно создают скоростные реактивные БПЛА, которые к тому же будут обладать признаками малозаметности. Своего рода революцией мог стать американский Northrop Grumman X-47B, однако он так и остался лишь смелым экспериментом: на сегодня программа закрыта.

Россия решила не отставать от Америки: еще в 2007 году «МиГ» построил полноразмерный макет БПЛА «Скат», который должен был стать крупным турбореактивным ударным беспилотником, способным развивать примерно 850 километров в час.

БПЛА «Скат» Источник изображения: bespilotnik24

Сейчас можно почти наверняка утверждать, что проект завершился ничем. В 2019-м генеральный директор «МиГ» Илья Тарасенко сделал несколько пространное заявление по этому поводу. «Мы видим рынок для этого беспилотника («Ската». – Прим. ред.). Ниша, в которой он будет находиться, сейчас не закрыта в России. Мы надеемся в этом году завершить согласование ТТЗ на него с нашим заказчиком. После этого будем переходить к опытно-конструкторским работам», – отметил он. Однако отсутствие сколь-нибудь определенной информации явно говорит не в пользу программы.

Более определенные перспективы – у разработанного «Сухим» и совершившего первый полет 3 августа 2019 года беспилотника С-70 «Охотник». Его видят и ударным БПЛА, и беспилотным ведомым для истребителя пятого поколения, и даже «прообразом истребителя шестого поколения» (что, конечно, преувеличение).

С-70 «Охотник» Источник изображения: Сухой

Есть и откровенно экзотические версии применения аппарата. «Согласно предложенной ведомством концепции применения, “Охотник” с оружием большой дальности будет выводиться на рубежи в несколько тысяч километров на перехват самолетов противника, то есть будет атаковать воздушные цели еще до их подхода к зоне противовоздушной обороны», – заявил ТАСС один из источников в рамках выставки «Армия-2020».

Добавляет путаницы отсутствие подтвержденных характеристик. С уверенностью можно говорить лишь о том, что перед нами – крупный аппарат, чья взлетная масса, вероятно, находится в диапазоне 25 тонн. Иногда БПЛА называют «сверхзвуковым», однако выбор дозвуковой аэродинамической компоновки типа «летающее крыло» не говорит в пользу этого.

У ближайшего аналога аппарата – американского Northrop Grumman X-47B – максимальная скорость была «высокой дозвуковой» при крейсерской скорости в районе М=0,45 (число Маха). Скорее всего, российский БПЛА имеет похожие характеристики.

Испытания X-47B / ©Northrop Grumman

Согласно ранее представленным данным, в состав бортового радиоэлектронного оборудования аппарата входят информационно-управляющая система, система автоматического управления, аппаратура сопряжения с общеобъектовым оборудованием, система контроля и диагностики бортового оборудования и инерциально-спутниковая навигационная система.

Сложно судить о вооружении «Охотника». По всей видимости, созданный на его базе БПЛА сможет нести довольно крупные управляемые ракеты и бомбы на внешних и внутренних подвесках. В арсенал С-70 могут войти корректируемые авиабомбы КАБ-250 или ракеты типа Х-38. Но это пока лишь предположения.

Пролить свет на ситуацию вокруг БПЛА может недавно появившаяся информация. По данным сайта Госзакупок, на продолжение работ по созданию первого российского тяжелого ударного БПЛА «Охотник» потратят более четырех миллиардов рублей. В частности, на портале разместили информацию о тендере на разработку наземного пункта управления для обеспечения отработок ударного беспилотника. Опытные образцы передадут заказчику в 2021-м.

Первый полет новейшего беспилотного летательного аппарата «Охотник» / ©Минобороны России

В августе 2020-го глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что разработку «Охотника» хотят ускорить, так что поставить первые аппараты в войска могут в 2024 году.

О чем говорит это заявление? Во-первых, что «Охотнику», скорее всего, не грозит судьба «Ската». Он вполне может переродиться во что-то серьезное. Во-вторых, что речь идет именно о многоцелевом беспилотном аппарате в привычном смысле этого слова. Очевидно, разработка беспилотного ведомого для истребителей потребовала бы больше времени на испытания и доводку серийных экземпляров. Как и беспилотного перехватчика дальней зоны.

Но даже если принять версию про ударный БПЛА, сроки выглядят слишком оптимистично. Достаточно сказать, что на сегодня построили только один опытный образец – и он, насколько можно судить, весьма далек от серийной версии. В пользу этого свидетельствует макет БПЛА, представленный в рамках Международного авиационно-космического салона – 2019. В отличие от действующего образца, аппарат имеет плоское сопло, обеспечивающее снижение заметности в инфракрасном диапазоне. Также специалисты акцентировали внимание на законцовках крыла, которые стали другими. В целом фюзеляж приобрел более выраженные черты «стелса», что естественно с учетом современных требований.

Макет С-70 «Охотник» Источник изображения: Сухой

В этом году появилась информация об испытаниях истребителя Су-57 в беспилотном режиме. По данным, обнародованным источником в ОПК, летчик находился в кабине, однако он лишь контролировал выполнение функций истребителя. На сегодня перспективы беспилотной версии Су-57 неизвестны, как и детали возможных испытаний самолета в новом режиме.

В целом можно выделить четыре потенциально знаковые российские разработки в области ударных БПЛА: «Дозор-600», «Орион», Скат» и «Охотник». Из них какие-то перспективы, вероятно, имеют лишь четвертый и второй. В обоих случаях разработчики решили не испытывать судьбу и пойти проверенной западными экспертами дорогой. Нужно сказать, в сложившихся обстоятельствах это самое разумное из того, что можно предпринять.

В Сети нередко звучит тезис о необходимости разработки чего-то «принципиально нового». Однако нужно понимать, что России, в силу финансовых, технологических и даже чисто политических (сотрудничество с Западом в оборонной сфере сейчас почти невозможно) сложностей, сделать это будет крайне тяжело.

Спрогнозировать что-либо тоже нельзя. Многое будет зависеть от того, как Соединенные Штаты и ряд других стран реализуют концепцию беспилотного ведомого для истребителей. Последняя может как навсегда изменить мир боевой авиации, так и стать очередным громким провалом, который обойдется налогоплательщикам в миллиарды долларов. В первом случае российским разработчикам придется осваивать новое для них направление. Впрочем, подобные трудности в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов давно стали привычным явлением и мало кого пугают.