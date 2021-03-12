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ТАСС

Источник: ударный беспилотник "Гром" сможет управлять роем из десяти дронов "Молния"

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Форум "Армия-2020". Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Гром"
Форум "Армия-2020". Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Гром".
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

"Гром" будет способен применять широкую гамму вооружений

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Перспективный скоростной ударный беспилотный летательный аппарат "Гром" будет способен управлять роем из десяти ударных дронов "Молния". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Беспилотный летательный аппарат "Гром", разработанный компанией "Кронштадт", помимо собственных ударных возможностей будет наделен способностью руководства роем из десяти ударных беспилотников "Молния", запускаемых с другого авиационного носителя", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что до недавнего времени беспилотник "Молния" носил имя "Пиранья". ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным компании "Кронштадт", собственные ударные возможности беспилотника "Гром" связаны с наличием у него четырех точек подвески - две под консолями крыльев и две - внутри фюзеляжа. По официальным данным, при взлетной массе в 7 тонн он будет способен доставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны на дальность 800 км.

"Гром" будет способен применять широкую гамму вооружений. В частности, корпорация "Тактическое ракетное вооружение" готовит для него ракеты класса "воздух-поверхность", новую авиационную управляемую ракету "изделие 85", а также управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.

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Страны
Россия
Продукция
КАБ-250
КАБ-500
Компании
Корпорация ТРВ
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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