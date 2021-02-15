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Naked Science

Источник сообщил, сколько «Охотников» сейчас строят в России

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С-70
С-70.
Источник изображения: bmpd

По данным осведомленного источника, Россия строит еще три БПЛА «Охотник». При этом третий и четвертый образцы должны де-факто соответствовать серийной версии.

Беспилотный летательный аппарат «Охотник» — один из ключевых проектов современного российского авиастроения. Сейчас существует только один опытный образец, однако, по словам источника РИА Новости в ВПК, вскоре к нему присоединятся несколько новых аппаратов.

«НАЗ (Новосибирский авиазавод имени Чкалова. — Прим. ред.) ведет строительство еще трех опытных образцов БПЛА С-70 — второго, третьего и четвертого. По плану, они должны быть последовательно подключены к летным испытаниям в течение 2022-2023 годов», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в конструкцию второго внесут изменения, основанные на опыте испытаний первого БПЛА. Улучшения среди прочего затронут радиоэлектронное оборудование и элементы конструкции планера. Третий и четвертый образцы при этом будут де-факто соответствовать серийной версии.

РИА Новости напоминает, что ранее другой осведомленный источник в военно-промышленном комплексе сообщил об использовании для серийного «Охотника» двигателя АЛ-41Ф, лишенного форсажной камеры. Его планируют оборудовать штатным плоским соплом: этот шаг направлен на снижение заметности БПЛА.

Модель С-70

Источник изображения: topwar

Создаваемый компанией «Сухой» С-70 «Охотник» совершил первый полет 3 августа 2019 года. По данным из открытых источников, длина аппарата составляет 14 метров, а размах крыла — 19 метров. Взлетная масса аппарата — 25 тонн.

В состав бортового радиоэлектронного оборудования входят информационно-управляющая система, радиолокационный комплекс, система автоматического управления, аппаратура сопряжения с общеобъектовым оборудованием, система контроля и диагностики бортового оборудования, а также инерциально-спутниковая навигационная система.

С-70

Источник изображения: bmpd

Чаще всего «Охотник» рассматривают в качестве ударного БПЛА. Предполагается, что он сможет нести вооружения на внешних и внутренних подвесках. Напомним, в январе стало известно, что аппарат впервые произвел бомбометание: во время тестов использовали 500-килограммовые боеприпасы.

Иногда С-70 называют «беспилотным ведомым», а в декабре сообщалось, что аппарат испытали в роли перехватчика. Согласно приведенным тогда данным, «Охотник» нес нагрузку, которая имитировали ракеты класса «воздух — воздух». Испытания, помимо всего прочего, позволили проанализировать взаимодействие БПЛА с новым российским истребителем пятого поколения.

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Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
Охотник-У
Компании
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БПЛА
Истребитель 5 поколения
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