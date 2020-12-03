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Источник: Россия впервые испытала БПЛА «Охотник» в качестве истребителя

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«Охотник»
«Охотник».
Источник изображения: ТАСС

По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, российский беспилотный аппарат С-70 «Охотник» прошел первые летные тесты в варианте истребителя-перехватчика.

Россия продолжает испытания перспективного тяжелого БПЛА «Охотник». Как заявил источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, недавно состоялись первые летные тесты беспилотника в варианте перехватчика.

«С полосы военного аэродрома Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России на полигоне Ашулук выполнены несколько полетов “Охотника” с функциональными имитаторами управляемых ракет класса “воздух — воздух”. Такие ракеты в боевой версии предназначены для поражения других летательных аппаратов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, такие тесты позволят проанализировать взаимодействие между БПЛА и самолетом Су-57, который должен выступать как ведущий.

Роль нагрузки во время испытаний С-70 играли изделия, имитирующие ракеты с радиолокационными и инфракрасными головками самонаведения. Двигателей и боевые частей они не имели.

В наши дни популярна концепция, согласно которой пилотируемый истребитель может выступать в качестве ведущего для нескольких БПЛА. Нечто подобное реализуют, в частности, Австралия и США. Не так давно корпорация Boeing провела презентацию прототипа беспилотного ведомого Loyal Wingman для ВВС Австралии. Первый полет он может совершить уже в этом году.

Отметим, в рамках одного из более ранних испытаний «Охотник» выполнил полет вместе с истребителем Су-57. По неподтвержденным данным, последний недавно испытали в беспилотном режиме.

«Охотник»

Источник изображения: bmpd

БПЛА «Охотник» совершил первый полет в 2019 году. Его построили по аэродинамической схеме «летающее крыло» с применением технологий снижения малозаметности.

Чаще всего аппарат рассматривают в качестве ударного дрона. Предполагается, что на внешних и внутренних узлах подвески он сможет нести бомбы и ракеты класса «воздух — поверхность». По неподтвержденным данным, масса боевой нагрузки БПЛА может достигать восьми тонн. Массу самого аппарата оценивают примерно в 25 тонн. Скорость С-70 может составить около 1000 километров в час.

Напомним, недавно состоялась знаковое для России событие: Минобороны получило первые ударные беспилотные аппараты «Орион». О возможностях этого БПЛА, а также о том, как он выглядит на фоне иностранных дронов (в частности, турецкого Bayraktar TB2), вы можете прочитать в нашем новом материале.

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