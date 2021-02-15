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РИА Новости

Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"

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Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Новосибирский авиазавод им. Чкалова (НАЗ) строит еще три опытных образца тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"НАЗ ведет строительство еще трех опытных образцов БПЛА С-70 — второго, третьего и четвертого. По плану они должны быть последовательно подключены к летным испытаниям в течение 2022-2023 годов", — рассказал собеседник агентства.

Он не уточнил степень сборки каждого образца, однако отметил, что в конструкцию второго аппарата внесут изменения по опыту эксплуатации первого "Охотника", летные испытания которого начались в августе 2019 года.

"Доработки будут, в частности, касаться систем бортового радиоэлектронного оборудования и элементов конструкции планера", — продолжил собеседник агентства.

Также он добавил, что третий и четвертый беспилотники "будут фактически соответствовать серийной версии "Охотника".

В Объединенной авиастроительной корпорации отказались комментировать РИА Новости предоставленную источником информацию.

Как сообщал ранее другой источник агентства в оборонно-промышленном комплексе, серийные БПЛА оснастят двигателями АЛ-41Ф без форсажной камеры. Эти силовые установки будут вписываться в габариты фюзеляжа, и, соответственно, аппараты получат штатное плоское сопло для дополнительного снижения их тепловой и радиолокационной заметности.

Собеседник РИА Новости также отмечал, что тяжелый БПЛА С-70 станет многофункциональной машиной с возможностью работы по всем типам как воздушных, так наземных целей. В концепции боевого применения "Охотника" сделана ставка на снижение заметности во всех диапазонах, большую дальность полета, применение дальнобойного высокоточного вооружения и высокую интеллектуализацию борта.

С-70 "Охотник" разработан в ОКБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") и выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно данным открытых источников, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Дозвуковая максимальная скорость полета "Охотника" — до 1000 километров в час. Аппарат выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

Первый полет новейшего беспилотника, как сообщали в Минобороны, состоялся 3 августа 2019 года. По данным источников РИА Новости, первый образец "Охотника" уже начал применять оружие на испытаниях. В частности, аппарат выполнил полеты с функциональными имитаторами ракет класса "воздух — воздух", а также нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.

Как рассказал в августе 2020 года глава ОАК Юрий Слюсарь, корпорация планирует начать серийные поставки "Охотников" в Воздушно-космические силы с 2024 года.

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Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
2020-й год
БПЛА
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