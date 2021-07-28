Источник: для управления беспилотниками "Охотник" разработают двухместный Су-57

Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех "Охотников"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами "Охотник" (С-70) будет вестись с двухместного командного истребителя пятого поколения Су-57, разработка которого уже идет. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Для управления новейшими беспилотниками "Охотник" будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех "Охотников", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех"), новейший беспилотник "Охотник" будет поражать воздушные и наземные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем Су-57. При совместном применении беспилотники будут решать полный спектр задач, работая по воздушным и наземным целям под командой ведущего пилотируемого аппарата.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. На настоящий момент с Минобороны РФ подписан контракт на поставку 76 таких машин. Первый самолет поступил в войска в 2020 году.

Разработанный в ОКБ "Сухого" беспилотник С-70 выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч. Серийные поставки планируется начать с 2024 года. "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. Спустя месяц был выполнен полет совместно с истребителем Су-57.