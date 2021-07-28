Войти
ТАСС

Источник: для управления беспилотниками "Охотник" разработают двухместный Су-57

460
1
0
Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех "Охотников"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами "Охотник" (С-70) будет вестись с двухместного командного истребителя пятого поколения Су-57, разработка которого уже идет. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Для управления новейшими беспилотниками "Охотник" будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель, разработка которого уже идет, будет вести с собой порядка четырех "Охотников", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех"), новейший беспилотник "Охотник" будет поражать воздушные и наземные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем Су-57. При совместном применении беспилотники будут решать полный спектр задач, работая по воздушным и наземным целям под командой ведущего пилотируемого аппарата.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. На настоящий момент с Минобороны РФ подписан контракт на поставку 76 таких машин. Первый самолет поступил в войска в 2020 году.

Разработанный в ОКБ "Сухого" беспилотник С-70 выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч. Серийные поставки планируется начать с 2024 года. "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. Спустя месяц был выполнен полет совместно с истребителем Су-57.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
15.01.2021
"Охотник" за Skyborg: догонят ли российские БЛА американские
22.12.2020
ОАК взяла на себя управление компанией "Сухой"
09.11.2020
Компания-производитель истребителей Су-35 и Су-57 сменит гендиректора - ОАК
02.09.2020
«Оборонка» обороне
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
1 комментарий
№1
28.07.2021 12:33
Обидно что не получилось организовать управление БПЛА с одноместного истребителя... При этом странно что МО просит промышленность предоставить ОХОТНИК к 2024. ИМХО, вряд ли двухместный вариант Су-57 будет готов к тому времени
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 13:31
  • 4
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения
  • 28.07 13:27
  • 149
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 28.07 13:25
  • 25
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 28.07 13:03
  • 285
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 28.07 12:33
  • 1
Источник: для управления беспилотниками "Охотник" разработают двухместный Су-57
  • 28.07 12:27
  • 9
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 28.07 12:08
  • 1
«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение
  • 28.07 11:11
  • 113
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 28.07 10:15
  • 953
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.07 06:14
  • 2
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 27.07 19:25
  • 0
Отказ двигателя у самолета “Белавиа” эксперт назвал не критичной ситуацией
  • 27.07 15:59
  • 1
Пять компаний разработают «робота» взамен Bradley
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил