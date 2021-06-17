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Naked Science

Россия планирует создать новую версию Су-57, рассчитанную на двух пилотов

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Источник изображения: naked-science.ru

Российские авиастроители разработают двухместный вариант истребителя пятого поколения. Предлагается, что эта машина заинтересует иностранных клиентов.

Минобороны и «Сухой» планируют создать новый вариант истребителя пятого поколения Су-57. Об этом со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова сообщил ТАСС.

«В планах у Министерства обороны и у КБ “Сухого” — изготовление двухпилотной кабины, которая расширит экспортный спрос на эту модель <…>, она может создать дополнительный спрос», — заявил государственный деятель.

Ранее не раз говорили об интересе к машине со стороны зарубежных партнеров. Так, в июне руководитель государственной компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что пять стран Юго-Восточной Азии интересуются покупкой самолета Су-57. До этого стало известно о внимании со стороны Турции и Алжира.

Главным международным партнером по программе долгое время оставалась Индия, однако со временем дали о себе знать противоречия, которые в итоге привели к отказу индийской стороны от участия в ней. Между тем Индию все еще рассматривают как возможного покупателя: в пользу этого говорит то, что страна использует большое количество образцов российской военной техники. В частности, знаменные истребители четвертого поколения Су-30МКИ.

Су-57 — первый и на сегодня единственный российский истребитель пятого поколения. Машина совершила первый полет 29 января 2010 года. По состоянию на сегодня, помимо прототипов, есть один серийный образец: самая первая серийная машина разбилась во время испытаний в декабре 2019-го. Летчик успел катапультироваться и остался жив.

Серийный Су-57

Источник изображения: Светлана Балаева

По данным из открытых источников, самолет может развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость, а также имеет «продвинутую» технологию малозаметности. К концу 2024 года Воздушно-космические силы России должны получить 22 самолета Су-57, а к 2028 году их количество доведут до 76.

Помимо новой версии Су-57, Россия в будущем может получить принципиально новый истребитель пятого поколения, имеющий один двигатель. Самолет хотят снабдить одним подфюзеляжным многорежимным воздухозаборником, подобно тому, как это реализовали на ряде других однодвигательных машин. На опытно-экспериментальном истребителе могут использовать двигатель АЛ-31ФН третьей и четвертой серий.

Однодвигательный истребитель пятого поколения в представлении художника

Источник изображения: YouTube

Страна может получить и новый перехватчик на замену МиГ-31: о разработке перспективного истребителя нового поколения стало известно в начале года. Самолет фигурирует под обозначением МиГ-41 и может стать самым быстрым истребителем в мире.

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