В России официально объявили о разработке перехватчика МиГ-41

Российские инженеры приступили к опытно-конструкторским работам в рамках проекта истребителя-перехватчика, получившего обозначение МиГ-41. В будущем самолет должен заменить МиГ-31 и дополнить Су-57 пятого поколения.

Судьба российского перехватчика нового поколения до недавнего времени оставалась весьма неопределенной: предполагалось, в частности, что его функции сможет взять на себя истребитель Су-57. Однако, похоже, перспективная машина все же получила путевку в жизнь.

О разработке нового истребителя сообщил «Ростех». «Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением “‎МиГ-41″‎ находится на стадии опытно-конструкторских работ», — говорится в сообщении.

Самолет МиГ-41 разрабатывают в качестве замены МиГ-31, созданному в советские годы на основе МиГ-25. Сегодня Россия активно эксплуатирует модернизированную версию этого самолета — МиГ-31БМ. Минобороны уже получило свыше 100 улучшенных истребителей.

МиГ-31БМ Источник изображения: ТАСС

Каким именно будет новый самолет, доподлинно не известно. По информации, озвученной ранее, речь, вероятно, идет о принципиально новой машине, не являющейся глубокой модернизацией уже существующих образцов. Возможно, самолет будет малозаметным и опционально пилотируемым.

Остается открытым вопрос о его вооружении. Вероятно, вдобавок к «обычным» ракетам класса «воздух — воздух» самолет получит и нечто совершенно новое. Напомним, в прошлом году источники в оборонно-промышленном комплексе заявили, что сейчас в России разрабатывают сверхдальнобойную ракету для истребителей, способную перехватывать высокоскоростные и маневрирующие цели.

Согласно концепции, боевую часть, оснащенную сразу несколькими ракетами, будет доставлять в район предполагаемой угрозы специальный скоростной блок. По достижении указанной точки суббоеприпасы будут отделяться от носителя и искать цели. В качестве суббоеприпасов могут использовать ракету класса «воздух — воздух» средней дальности К-77М — глубоко модернизированную версию ракеты Р-77 (РВВ-АЕ).

Отметим, что Р-77 и ее модернизированные версии оснащены активными радиолокационными головками самонаведения, что позволит ракете самостоятельно наводиться на цель и облегчит тем самым работу пилоту истребителя.

Модификации ракеты Р-77 Источник изображения: wikipedia

На сегодня какой-либо достоверной информации об условных мировых аналогах МиГ-41 нет. Отметим, впрочем, что в Европе и США активно разрабатывают истребители шестого поколения. Ранее стало известно об испытании демонстратора одной из таких машин.