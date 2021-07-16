Войти
Naked Science

Озвучены темпы поставок истребителя Су-57

697
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Российское Минобороны будет получать начиная с 2022-го по 12 истребителей пятого поколения в год. Первый серийный Су-57 Воздушно-космическим силам передали зимой.

Руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал о темпах поставок Минобороны новейшего истребителя пятого поколения Су-57.

«В этом году мы поставим уже четыре машины. И дальше наша задача — вместе с кооперацией — выйти на уровень 12 машин в год. Всего у нас с Министерством обороны подписан контракт на 76 таких машин», — заявил Слюсарь.

Соглашение о поставке Воздушно-космическим силам 76 истребителей подписали на форуме «Армия-2019». Первая серийная машина была поставлена в 2020-м.

Серийный Су-57

Источник изображения: Светлана Балаева

Самую первую из серийных машин должны были передать военным в декабре 2019-го, но самолет потерпел крушение во время испытаний. Летчик катапультировался и остался жив, однако инцидент привел к серьезным разбирательствам и имел далекоидущие последствия для компании «Сухой», включая смену ее руководства.

Су-57 — единственный разработанный в России истребитель пятого поколения (в 2000-м страна подняла в воздух прототип истребителя нового поколения МиГ 1.44, однако вскоре проект закрыли).

МиГ 1.44 МФИ

Источник изображения: wikipedia

Первый полет Су-57 выполнил 29 января 2010 года. Кроме пары серийных машин, построили десять летных прототипов и несколько образцов для тестов на земле. Самолет, помимо прочего, испытали в Сирии.

Истребитель разработали с применением технологии стелс. Он имеет два крупных внутренних отсека для размещения вооружения и два дополнительных боковых. В состав арсенала входят ракеты класса «воздух — воздух», ракеты класса «воздух — поверхность», а также различные авиабомбы.

В будущем Россия может получить еще один, более легкий истребитель пятого поколения. В этой связи напомним, что недавно Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала презентацию на авиасалоне МАКС «принципиально нового военного самолета».

Пока нельзя с уверенностью говорить, что представляет собой новинка, однако директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев недавно заявил: речь идет о легком истребителе. Машину среди прочего могут поставлять на экспорт.

Известно также, что в России разрабатывают истребитель-перехватчик нового поколения, который в будущем сможет сменить в ВКС знаменитый МиГ-31. Перспективная машина известна как МиГ-41 и может стать самым быстрым боевым самолетом в мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
МиГ-31
ПАК ФА
Компании
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
1.44
2020-й год
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
11.01.2021
Облачные перспективы: что ждет военную авиацию России
27.02.2019
Первый серийный СУ-57 поступит в войска в этом году - изготовитель
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
01.07.2015
Крылья макетов
21.08.2013
Вышли из пике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 13:10
  • 49
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 16.07 13:10
  • 14
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 16.07 13:03
  • 6
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 16.07 13:02
  • 37
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 16.07 12:43
  • 874
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.07 11:07
  • 33
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 16.07 05:48
  • 46
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 16.07 04:15
  • 1
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.2: Зенитные ракеты, как ракеты поверхность-поверхность
  • 16.07 02:57
  • 13
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 16.07 01:46
  • 1
Шойгу: В Сирии проверено более 320 видов российского оружия
  • 16.07 01:45
  • 1
Шойгу удивило отсутствие сала в солдатской столовой под Ростовом
  • 16.07 01:45
  • 1
Войска ЦВО в июне получили 180 ед. ВиВТ
  • 16.07 01:23
  • 2
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 16.07 01:01
  • 1
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.07 00:55
  • 3
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит