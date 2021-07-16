Озвучены темпы поставок истребителя Су-57

Российское Минобороны будет получать начиная с 2022-го по 12 истребителей пятого поколения в год. Первый серийный Су-57 Воздушно-космическим силам передали зимой.

Руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал о темпах поставок Минобороны новейшего истребителя пятого поколения Су-57.

«В этом году мы поставим уже четыре машины. И дальше наша задача — вместе с кооперацией — выйти на уровень 12 машин в год. Всего у нас с Министерством обороны подписан контракт на 76 таких машин», — заявил Слюсарь.

Соглашение о поставке Воздушно-космическим силам 76 истребителей подписали на форуме «Армия-2019». Первая серийная машина была поставлена в 2020-м.

Серийный Су-57 Источник изображения: Светлана Балаева

Самую первую из серийных машин должны были передать военным в декабре 2019-го, но самолет потерпел крушение во время испытаний. Летчик катапультировался и остался жив, однако инцидент привел к серьезным разбирательствам и имел далекоидущие последствия для компании «Сухой», включая смену ее руководства.

Су-57 — единственный разработанный в России истребитель пятого поколения (в 2000-м страна подняла в воздух прототип истребителя нового поколения МиГ 1.44, однако вскоре проект закрыли).

МиГ 1.44 МФИ Источник изображения: wikipedia

Первый полет Су-57 выполнил 29 января 2010 года. Кроме пары серийных машин, построили десять летных прототипов и несколько образцов для тестов на земле. Самолет, помимо прочего, испытали в Сирии.

Истребитель разработали с применением технологии стелс. Он имеет два крупных внутренних отсека для размещения вооружения и два дополнительных боковых. В состав арсенала входят ракеты класса «воздух — воздух», ракеты класса «воздух — поверхность», а также различные авиабомбы.

В будущем Россия может получить еще один, более легкий истребитель пятого поколения. В этой связи напомним, что недавно Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала презентацию на авиасалоне МАКС «принципиально нового военного самолета».

Пока нельзя с уверенностью говорить, что представляет собой новинка, однако директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев недавно заявил: речь идет о легком истребителе. Машину среди прочего могут поставлять на экспорт.

Известно также, что в России разрабатывают истребитель-перехватчик нового поколения, который в будущем сможет сменить в ВКС знаменитый МиГ-31. Перспективная машина известна как МиГ-41 и может стать самым быстрым боевым самолетом в мире.