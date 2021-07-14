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Naked Science

Россия анонсировала скорую презентацию «принципиально нового» военного самолета

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Источник изображения: naked-science.ru

На предстоящем авиасалоне МАКС-2021 покажут новую крылатую машину военного назначения. Каким именно окажется самолет, не сообщают.

С 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском будет проходить авиасалон МАКС. Как сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в числе новинок покажут «принципиально новую» военную машину. Представить публике самолет хотят в первый день выставки: на странице проекта есть функция обратного отсчета.

В самой ОАК заявили, что новинка вызовет интерес как внутри страны, так и за ее пределами. О том, чем именно окажется самолет, судить рано.

Россия реализует сразу несколько проектов новых крылатых боевых машин. Ранее стало официально известно о разработке перспективного истребителя-перехватчика МиГ-41. Этот самолет рассматривают в качестве замены советскому МиГ-31 и дополнению к Су-57 пятого поколения.

В СМИ периодически появляется информация о разработке более легкого «бюджетного» истребителя нового поколения, а также о создании двухместного самолета на базе Су-57.

Самой же амбициозной программой в этом отношении можно назвать разработку стратегического бомбардировщика-«невидимки» нового поколения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
ПАК ФА
Компании
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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