Россия анонсировала скорую презентацию «принципиально нового» военного самолета

На предстоящем авиасалоне МАКС-2021 покажут новую крылатую машину военного назначения. Каким именно окажется самолет, не сообщают.

С 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском будет проходить авиасалон МАКС. Как сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в числе новинок покажут «принципиально новую» военную машину. Представить публике самолет хотят в первый день выставки: на странице проекта есть функция обратного отсчета.

В самой ОАК заявили, что новинка вызовет интерес как внутри страны, так и за ее пределами. О том, чем именно окажется самолет, судить рано.

Россия реализует сразу несколько проектов новых крылатых боевых машин. Ранее стало официально известно о разработке перспективного истребителя-перехватчика МиГ-41. Этот самолет рассматривают в качестве замены советскому МиГ-31 и дополнению к Су-57 пятого поколения.

В СМИ периодически появляется информация о разработке более легкого «бюджетного» истребителя нового поколения, а также о создании двухместного самолета на базе Су-57.

Самой же амбициозной программой в этом отношении можно назвать разработку стратегического бомбардировщика-«невидимки» нового поколения.