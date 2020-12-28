Фотогалерея: ВВС России получают первый серийный Су-57

По словам осведомленного источника, Военно-воздушные силы России получили первый серийный истребитель Су-57. На представленных споттерами фото можно рассмотреть новую машину во всей красе.

Согласно ранее представленным официальным данным, российские ВВС должны получить первый серийный (де-факто второй) истребитель пятого поколения Су-57 до конца года. Как сегодня сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник, машину уже передали военному ведомству.

Информацию косвенно подтверждают новосибирские споттеры, которые сфотографировали прибывший из Комсомольска-на-Амуре Су-57 в аэропорту Толмачево. Машина имеет бортовой номер «01 синий» (серийный номер 51002) и узнаваемую раскраску, которую ранее получили некоторые прототипы.

Серийный Су-57 Источник изображения: Светлана Балаева

Напомним, самый первый из серийных Су-57 должны были передать ВВС в декабре прошлого года, однако истребитель разбился при прохождении испытаний. Летчик катапультировался и остался жив.

Серийный Су-57 Источник изображения: Светлана Балаева

Потеря серийной машины тогда повлекла серьезные разбирательства на персональном уровне, включая смену руководства ПАО «Компания «Сухой». По данным, приведенным блогом Центра анализа стратегий и технологий, «Сухой» оказался вынужден компенсировать потерю за свой счет, построив еще один истребитель вместо разбившегося.

Серийный Су-57 Источник изображения: Светлана Балаева

Летные тесты новой серийной машины начали в Комсомольске-на-Амуре в октябре этого года. Ранее мы уже могли видеть ее фотографии на финальном этапе постройки.

Серийный Су-57 Источник изображения: Светлана Балаева

Су-57 — первый и на сегодня единственный российский истребитель пятого поколения. Стартовый полет машина выполнила 29 января 2010 года. Ранее построили десять летных прототипов и несколько образцов для наземных испытаний.

В целях сохранения малозаметности самолет оснастили внутренними отсеками для вооружений. Истребитель имеет четыре таких отсека: два основных и два боковых. По неофициальным данным, там можно разместить до четырех ракет класса «воздух — воздух» средней дальности и до двух (в боковых отсеках) ракет класса «воздух — воздух» малой дальности. Возможно применение оружия класса «воздух — поверхность».

Существующая версия самолета (к которой относятся и первые серийные машины) представляет собой что-то наподобие переходного варианта.

Истребитель оснастили двигателем АЛ-41Ф1, который в широком смысле стал продолжением советского АЛ-31Ф. В перспективе самолет получит двигатель «Тип 30», который, как предполагают, сможет в полной мере раскрыть потенциал крылатой машины. Первый испытательный полет с новым изделием прототип Су-57 совершил в 2017 году.