Юрий Слюсарь: Минобороны с 2022 года должно получать по 12 новейших истребителей Су-57 в год

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минобороны РФ с 2022 года должно получать по 12 новейших истребителей пятого поколения Су-57 в год, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По оперативно-тактической авиации. Главное событие в прошлом году – это в декабре поставка первого серийного Су-57. В этом году мы поставим уже четыре машины. И дальше наша задача – вместе с кооперацией – выйти на уровень 12 машин в год. Всего у нас с министерством обороны подписан контракт на 76 таких машин", - сказал Слюсарь.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").

Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для военных поставили в 2020-м. В этом году, как отмечал вице-премьер Юрий Борисов, ожидается поступление еще четырех Су-57.