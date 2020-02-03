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Независимое военное обозрение

Истребитель пятого поколения Су-57 похож на легенду

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По сути, cамолета пятого поколения у России пока нет Фото с сайта www.sukhoi.org
По сути, cамолета пятого поколения у России пока нет Фото с сайта www.sukhoi.org.

Почему генеральный директор компании «Сухой» Игорь Озар покидает свой пост

Заявлено, что Россия стала третьей страной, создавшей многофункциональную авиационную боевую платформу пятого поколения. Но на данный момент известно о наличии только опытных образцов с двигателем первого этапа и нет информации о создании хотя бы одного серийного экземпляра Су-57. Напомним, что контракт на производство 76 серийных «сушек» пятого поколения был подписан по личному распоряжению президента страны Владимира Путина в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019», в конце июня прошлого года. А как дела обстоят у конкурентов? Известно, что в США выпущено 195 истребителей-невидимок пятого поколения F-22 и еще в 2018 году сообщалось о сходе с конвейера 197 самолетов F-35A, 75 истребителей F-35B и 28 машин F-35C. А к 2023 году корпорация Lockheed Martin планирует выпускать в год до 160 самолетов семейства F-35. Пекин заявил еще в прошлом году о том, что китайские Вооруженные силы укомплектовали как минимум одну эскадрилью истребителями пятого поколения Chengdu J-20 и эти машины уже приступили к боевому дежурству.

Что же происходит с российским самолетом пятого поколения? Еще в августе 2018 года был заключен контракт на поставку двух машин в течение 2019 и 2020 годов. Как видим 2019-й уже миновал, а новостей нет никаких. Отчасти это можно объяснить тем, что родной двигатель второго этапа для Су-57, известный под наименованием «изделие 129», еще только проходит испытания, которые должны завершиться в 2022 году (если повезет, в 2021 году). То есть первые два серийных экземпляра изначально планировалось произвести с двигателем от Су-35 (поколение 4++) АЛ-41Ф1 (изделие 117), по сути, эти машины не дотягивают до заданных характеристик авиационной боевой платформы пятого поколения. А это означает, что истребителя пятого поколения как такового у России пока нет. В соответствии с планами сейчас речь идет о том, что Су-57 промышленность начнет поставлять Вооруженным силам не раньше 2022 года. Ожидается, что объем производства не превысит 15 экземпляров в год. И таким образом до 2028 года Минобороны РФ планирует закупить 76 боевых машин пятого поколения. Ну что же, пока у компании «Сухой» есть фора по времени на выполнение своих обязательств.

Но сообщение о том, что гендиректор «Сухого» Игорь Озар вынужден покинуть свой пост, звучит не оптимистично. Как сообщает издание «Ведомости», «в ОАК и аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонную ­промышленность, от комментариев воздержались». В состав компании «Сухой» входят ОКБ, Новосибирский авиационный завод (НАЗ) и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ). НАЗ занимается производством фронтовых бомбардировщиков Су-34, а КнААЗ специализируется на изготовлении Су-35 и Су-57. Есть мнение, что уход Игоря Озара связан с задержками в разработке машин пятого поколения. Первый серийный самолет Су-57, который планировалось передать Минобороны в прошлом году, потерпел крушение. Впрочем, он был собран с двигателем первого этапа и потому не соответствовал техническому уровню пятого поколения. Уход гендиректора скорее всего не связан именно с этой катастрофой, причины кроятся значительно глубже. Возможно, первый серийный Су-57 появится несколько позже уточненных из-за крушения сроков. Есть подозрения, что доработка двигателя второго этапа будет произведена с задержкой во времени, а это ставит под угрозу выполнение распоряжения Владимира Путина – произвести 76 боевых машин пятого поколения. Но есть надежда, что долгий путь в создании С-57 не превратит этот самолет в легенду. Напоминаем, что первый его полет был совершен еще в январе 2010 года.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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4 комментария
№1
03.02.2020 07:13
Странное применение слова легенда. Ил-2 - легенда, Пе-2 - легенда, Миг -15 - легенда... Оказывается в  нынешние времена, чтобы присоединится к этому ряду легендарных самолетов, достаточно всего лишь затеять очередной долгострой.
0
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№2
03.02.2020 10:19
Статья, ИМХО, каша какая-то...
Цитата, статья
Ответственный редактор НВО
- а что же тогда пишут "безответственные" редакторы?!
+3
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№3
03.02.2020 11:40
Су-57 дает крейсерский срерзвук и на двигателях первого этапа, другое дело что военные хотят эту скорость увеличить.
+1
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№4
03.02.2020 15:50
Цитата, Peter Tsk сообщ. №2
- а что же тогда пишут "безответственные" редакторы?!
Гораздо интереснее, есть ли механизм призвания этого "ответственного редактора" к ответу за тот бред, который он пишет. :)
+1
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