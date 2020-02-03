Истребитель пятого поколения Су-57 похож на легенду

Почему генеральный директор компании «Сухой» Игорь Озар покидает свой пост

Заявлено, что Россия стала третьей страной, создавшей многофункциональную авиационную боевую платформу пятого поколения. Но на данный момент известно о наличии только опытных образцов с двигателем первого этапа и нет информации о создании хотя бы одного серийного экземпляра Су-57. Напомним, что контракт на производство 76 серийных «сушек» пятого поколения был подписан по личному распоряжению президента страны Владимира Путина в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019», в конце июня прошлого года. А как дела обстоят у конкурентов? Известно, что в США выпущено 195 истребителей-невидимок пятого поколения F-22 и еще в 2018 году сообщалось о сходе с конвейера 197 самолетов F-35A, 75 истребителей F-35B и 28 машин F-35C. А к 2023 году корпорация Lockheed Martin планирует выпускать в год до 160 самолетов семейства F-35. Пекин заявил еще в прошлом году о том, что китайские Вооруженные силы укомплектовали как минимум одну эскадрилью истребителями пятого поколения Chengdu J-20 и эти машины уже приступили к боевому дежурству.

Что же происходит с российским самолетом пятого поколения? Еще в августе 2018 года был заключен контракт на поставку двух машин в течение 2019 и 2020 годов. Как видим 2019-й уже миновал, а новостей нет никаких. Отчасти это можно объяснить тем, что родной двигатель второго этапа для Су-57, известный под наименованием «изделие 129», еще только проходит испытания, которые должны завершиться в 2022 году (если повезет, в 2021 году). То есть первые два серийных экземпляра изначально планировалось произвести с двигателем от Су-35 (поколение 4++) АЛ-41Ф1 (изделие 117), по сути, эти машины не дотягивают до заданных характеристик авиационной боевой платформы пятого поколения. А это означает, что истребителя пятого поколения как такового у России пока нет. В соответствии с планами сейчас речь идет о том, что Су-57 промышленность начнет поставлять Вооруженным силам не раньше 2022 года. Ожидается, что объем производства не превысит 15 экземпляров в год. И таким образом до 2028 года Минобороны РФ планирует закупить 76 боевых машин пятого поколения. Ну что же, пока у компании «Сухой» есть фора по времени на выполнение своих обязательств.

Но сообщение о том, что гендиректор «Сухого» Игорь Озар вынужден покинуть свой пост, звучит не оптимистично. Как сообщает издание «Ведомости», «в ОАК и аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонную ­промышленность, от комментариев воздержались». В состав компании «Сухой» входят ОКБ, Новосибирский авиационный завод (НАЗ) и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ). НАЗ занимается производством фронтовых бомбардировщиков Су-34, а КнААЗ специализируется на изготовлении Су-35 и Су-57. Есть мнение, что уход Игоря Озара связан с задержками в разработке машин пятого поколения. Первый серийный самолет Су-57, который планировалось передать Минобороны в прошлом году, потерпел крушение. Впрочем, он был собран с двигателем первого этапа и потому не соответствовал техническому уровню пятого поколения. Уход гендиректора скорее всего не связан именно с этой катастрофой, причины кроятся значительно глубже. Возможно, первый серийный Су-57 появится несколько позже уточненных из-за крушения сроков. Есть подозрения, что доработка двигателя второго этапа будет произведена с задержкой во времени, а это ставит под угрозу выполнение распоряжения Владимира Путина – произвести 76 боевых машин пятого поколения. Но есть надежда, что долгий путь в создании С-57 не превратит этот самолет в легенду. Напоминаем, что первый его полет был совершен еще в январе 2010 года.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО