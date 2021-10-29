Войти
ТАСС

Потенциальные иностранные заказчики проявляют интерес к новому истребителю Checkmate

810
0
0
Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Как сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, в то же время пока говорить о каких-либо заказах преждевременно

ЛИМА, 28 октября. /ТАСС/. Потенциальные иностранные заказчики проявляют повышенный интерес к новейшему российскому однодвигательному истребителю пятого поколения Checkmate. Об этом в интервью ТАСС в преддверии международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев.

"Интерес к новому самолету достаточно высокий", - сказал он, отвечая на вопрос, поступали ли какие-либо заявки на Checkmate от стран Латинской Америки после презентации истребителя на авиасалоне МАКС-2021.

По его словам, на данный момент говорить о каких-либо заказах на Checkmate преждевременно. "Самолету предстоит подняться в воздух и пройти путь от прототипа до серийной машины", - сообщил Михеев.

Как отметил глава "Рособоронэкспорта", новый самолет востребован на ряде рынков. "В парках военно-воздушных сил многих стран, в том числе Южной Америки, существует потребность в самолетах такого класса", - добавил он.

На авиасалоне МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС). Однодвигательный истребитель получил название Checkmate ("Шах и мат" в переводе с английского языка). Планируется, что он составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, включая открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Ожидается, что первый полет ЛТС совершит в 2023 году.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021, который открывается в четверг, пройдет до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в городе Лима в Перу. Выставка проводится раз в два года начиная с 2007 года. АО "Рособоронэкспорт" является постоянным участником салона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Перу
Россия
США
Швеция
Продукция
Checkmate
F-35
F-35A
Gripen NG
Компании
ОАК
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
22.10.2021
Эксперт: Су-57 опережает самолеты пятого поколения США по вооружению, роботизации и РЭБ
30.08.2021
Гендиректор Михеев: "Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
23.07.2021
Глава Рособоронэкспорта Михеев: потенциальные заказчики уже посидели в кабине истребителя Checkmate
22.07.2021
Состоялась официальная презентация перспективного российского легкого истребителя ЛТС
21.07.2021
Премьера одномоторного истребителя 5-го поколения и полёт МС-21 с российским двигателем ожидаются на МАКС-2021
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 17:44
  • 52
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 29.10 16:51
  • 0
Алексей Бутримов: на период локдауна в ноябре все места в бизнес-джетах выкуплены
  • 29.10 15:33
  • 42
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 29.10 15:23
  • 15
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 29.10 12:53
  • 10
Наследник «Воеводы»
  • 29.10 12:53
  • 4
Страна (Украина): война за «Северный поток». Почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили «Байрактары»
  • 29.10 12:06
  • 1
Масштабные учения ПВО прошли под Астраханью
  • 29.10 11:16
  • 1
Учения по обороне побережья прошли на Сахалине
  • 29.10 10:55
  • 1
Американцы даже старые истребители отказываются продавать Турции
  • 29.10 10:32
  • 1
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
  • 29.10 10:13
  • 16
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 29.10 09:48
  • 86
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 29.10 07:42
  • 5
Рогозин призвал страны делиться друг с другом технологиями
  • 29.10 02:42
  • 1
«Роскосмос» применит в ракетах «Союз-5» новый прочный и легкий сплав
  • 29.10 00:48
  • 102
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29