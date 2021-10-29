Потенциальные иностранные заказчики проявляют интерес к новому истребителю Checkmate

Как сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, в то же время пока говорить о каких-либо заказах преждевременно

ЛИМА, 28 октября. /ТАСС/. Потенциальные иностранные заказчики проявляют повышенный интерес к новейшему российскому однодвигательному истребителю пятого поколения Checkmate. Об этом в интервью ТАСС в преддверии международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев.

"Интерес к новому самолету достаточно высокий", - сказал он, отвечая на вопрос, поступали ли какие-либо заявки на Checkmate от стран Латинской Америки после презентации истребителя на авиасалоне МАКС-2021.

По его словам, на данный момент говорить о каких-либо заказах на Checkmate преждевременно. "Самолету предстоит подняться в воздух и пройти путь от прототипа до серийной машины", - сообщил Михеев.

Как отметил глава "Рособоронэкспорта", новый самолет востребован на ряде рынков. "В парках военно-воздушных сил многих стран, в том числе Южной Америки, существует потребность в самолетах такого класса", - добавил он.

На авиасалоне МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС). Однодвигательный истребитель получил название Checkmate ("Шах и мат" в переводе с английского языка). Планируется, что он составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, включая открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Ожидается, что первый полет ЛТС совершит в 2023 году.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021, который открывается в четверг, пройдет до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в городе Лима в Перу. Выставка проводится раз в два года начиная с 2007 года. АО "Рособоронэкспорт" является постоянным участником салона.