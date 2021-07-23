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РИА Новости

Глава Рособоронэкспорта" Михеев: потенциальные заказчики уже посидели в кабине истребителя Checkmate

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Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 22 июл - РИА Новости. Потенциальные заказчики новейшего тактического истребителя Checkmate уже успели посидеть в его кабине, сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, подводя итоги первых дней работы авиакосмического салона МАКС-2021.

Презентация Checkmate состоялась в первый день работы салона.

"Естественно, партнеров "Рособоронэкспорта" заинтересовал новейший легкий тактический самолет Checkmate, впервые представленный госкорпорацией Ростех на МАКС-2021. Ряду заказчиков показали его вживую и даже предоставили возможность посидеть в кабине пилота. Они высоко оценили его характеристики", - сказал Михеев.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что новый российский истребитель пятого поколения рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. При ориентировочной стоимости в 25-30 миллионов долларов Checkmate станет главным конкурентом французским Rafale, шведским Gripen и американским F-35, которые стоят в 2-3 раза дороже.

Первый полет самолёта запланирован на 2023 год, серийное производство –на 2025 год.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

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Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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