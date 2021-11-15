РФ представляет на Dubai Airshow-2021 рекордное число военных и гражданских новинок авиапрома

Натурные образцы покажут как на статике, так и в летной программе

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Международный авиасалон Dubai Airshow-2021 станет дебютной зарубежной выставкой для рекордного числа российских самолетов и вертолетов - нового истребителя 5-го поколения Checkmate, ударного вертолета Ми-28НЭ, модернизированного Ка-226Т Climber, авиалайнера МС-21 с отечественным двигателем, обновленного "Суперджета" в стилистике Aurus, а также систем ПВО "Витязь" и "Абакан".

В воскресенье в Дубае (ОАЭ) открывается одна из крупнейших международных авиационно-космических выставок - Dubai Airshow. Авиашоу традиционно проводится один раз в два года, в 2021 году оно пройдет в 17-й раз. Двери авиасалона будут открыты для экспонентов и гостей с 14 по 18 ноября. Российскую делегацию на этой выставке возглавит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы усиливаем партнерство со странами Ближнего Востока. Это касается не только поставок военной техники - более 30% нашего портфеля заказов по линии "Рособоронэкспорта" приходится на данный регион - но и развития сотрудничества в гражданских направлениях", - заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в преддверии Dubai Airshow.

В контур "Ростеха" входит единственный экспортер российской военной техники "Рособоронэкспорт", крупнейший производитель самолетов в РФ - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), а также разработчик и производитель всех отечественных винтокрылых машин - холдинг "Вертолеты России".

"В этом году "Ростех" представляет на авиасалоне в Дубае рекордное количество новинок. Салон станет иностранной премьерой для пассажирского лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14, бизнес-версии "Суперджета" в стилистике Aurus и самолета 5-го поколения Checkmate. Мы также привезли на выставку гражданские вертолеты Ка-226Т, Ансат в различных комплектациях и военные Ка-52, Ми-28НЭ. Все новинки будут представлены "вживую", чтобы у иностранных партнеров была возможность лучше познакомиться с нашей техникой", - сказал Чемезов, слова которого процитировали в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Дебютируют на дубайском авиашоу две новинки российского гражданского авиапрома - среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с российским двигателем ПД-14 и обновленная версия бизнес-самолета на базе Superjet 100, получившая название Aurus Business Jet. Обе машины прилетели в Дубай из подмосковного Жуковского своим ходом, преодолев 3700 км.

МС-21 с двигателями ПД-14 разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, в составе "Ростеха") проходит испытания с декабря 2020 года. Для него это первый визит "на чужбину" - остальные летные экземпляры испытываются с американскими двигателями Pratt & Whitney). Демонстрационные полеты авиалайнера МС-21 с российской силовой установкой можно будет наблюдать в ходе летной программы Dubai Airshow-2021, сказали в ОАК.

Новый самолет бизнес-версии на базе Superjet предстанет перед посетителями Dubai Airshow в рамках единой экспозиции Aurus, дополняя линейку продвигаемых под этим брендом российских продуктов класса люкс - вертолетов Ансат Aurus Design и представительских лимузинов.

"У нового Aurus бизнес-джета дальность полёта увеличена до 7200 км. Потенциальные заказчики увидят разработанный и смонтированный в России комфортабельный салон, а также опциональные решения, расширяющие возможности самолета", - анонсировали в ОАК.

Впервые представленный публике на авиасалоне МАКС в 2021 году прототип легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения Checkmate тоже совершил полет в небе над Дубаем - но только на борту грузового самолета Ан-124 "Руслан". Первый "самостоятельный" полет новой боевой машины ожидается не раньше 2023 года, однако гости Dubai Airshow смогут близи рассмотреть новый истребитель "Сухого", создаваемый в качестве конкурента американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen, посетив специально возведенный для него павильон на статической стоянке выставки.

По данным "Ростеха", на дубайской выставке планируется ряд закрытых презентаций легкого тактического самолета (ЛТС) Checkmate для потенциальных заказчиков и открытый показ с участием СМИ.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что ЛТС Checkmate в первую очередь будет ориентирован на экспорт - в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам. По его словам, на самолет уже есть якорный заказчик за рубежом (какой именно - не назвал). Однако разработчики рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны России.

Как ожидается, наиболее зрелищной демонстрацией летных возможностей российских боевых самолетов на авиашоу в Дубае станет высший пилотаж "Русских витязей". Эта авиагруппа далеко не новичок на зарубежных салонах - за время своего существования с 1991 года она стала настоящей "визитной карточкой" ВКС России. На Dubai Airshow-2021 летчики покажут маневренные возможности истребителей Су-30СМ поколения "4+", ставших на сегодня самым многочисленным типом современных истребителей на вооружении ВКС и ВМФ России (более 100 машин).

Поднявшись в небо над Дубаем, "Русские витязи" выполнят групповой и одиночный высший пилотаж, включая такие элементы как "петля Нестерова", "бочка", "зеркало", "колокол", "роспуск", а также проход на малой высоте и предельно малой скорости, сообщили ранее в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, до дубайского аэропорта "Русские витязи" на Су-30СМ добрались с двумя промежуточными посадками, также с ними прилетел военно-транспортный самолет Ил-76, доставивший специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество.

"ОРИОН" НА ЗЕМЛЕ И "АЛЛИГАТОР" В НЕБЕ

Холдинг "Вертолеты России" привез на Dubai Airshow-2021 сразу шесть натурных образцов винтокрылой техники, в том числе несколько новинок.

Так, в Дубае состоится международная премьера ударного вертолета Ми-28НЭ - эта модификация "Ночного охотника" прежде никогда не демонстрировалась на зарубежных выставках. Еще один современный ударный вертолет - Ка-52 - в этом году впервые побывает на Dubai Airshow. В ходе авиасалона Ми-28НЭ и Ка-52 покажут насыщенную летную программу с элементами сложного пилотажа и маневрами, применяемыми в реальном воздушном бою, сообщили в пресс-службе "Вертолетов России".

Еще одним дебютантом Dubai Airshow-2021 станет модернизированный легкий вертолет Ка-226Т "Альпинист" (Climber), получивший такое рабочее название благодаря своей ключевой особенности - приспособленности к полетам в высокогорье. Обновленный вертолет впервые поднялся в небо всего неделю назад, так что в летной программе этого года увидеть его не удастся - только на статике.

Dubai Airshow-2021 станет первым зарубежным салоном и для тяжелого многоцелевого Ми-171А2. Потенциальные заказчики из ближневосточных стран получат шанс ознакомиться с вертолетом, оснащенным салоном повышенной комфортности. А по завершении работы выставки этот Ми-171А2 будет передан первому эксплуатанту из ОАЭ, сказали в пресс-службе.

Также на авиасалоне будет представлено два легких многоцелевых Ансата - медицинский вертолет продемонстрирует в летной программе свое умение маневрировать в ограниченном пространстве наподобие плотной городской застройки, а Ансат Aurus с VIP-салоном покажут на экспозиции бренда вместе с лимузином и новым бизнес-джетом.

Российская беспилотная авиация будет представлена в Дубае компанией "Кронштадт", которая проведет презентацию и покажет полноразмерный макет своего флагманского продукта - беспилотника "Орион-Э" в разведывательно-ударном варианте со спутниковой системой связи. Кроме того, впервые на зарубежной выставке будут показаны стендовые модели перспективных дронов "Кронштадта" - "Сириус", "Гром" и "Гелиос-РЛД".

В июле глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия получила около 15 заявок на поставку за рубеж ударных дронов "Орион". Первые экспортные поставки этих самолетов планируются в 2022 году, сообщил "Интерфаксу" в августе гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков.

По его словам, турецкий "Байрактар" во многом уступает российскому "Ориону", с которым его часто сравнивают. "Если бы "Байрактар" создавали в России, он бы не прошел госиспытания по нашим требованиям. В нашем "Орионе" мы уверены - он превосходит турецкого коллегу по многим параметрам", - подчеркнул Богатиков.

РАКЕТЫ НЕ ПРОМАХ

Также не обойдется без премьер среди систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО). В Дубае концерн "Алмаз-Антей" впервые представит за рубежом зенитную ракетную систему (ЗРС) С-350Е "Витязь" и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан", предназначенный для поражения современных и перспективных тактических и оперативно-тактических баллистических ракет.

Несколько стран проявляют серьезный интерес к новой системе С-350 "Витязь", на выставке в Дубае ожидаются уже конкретные переговоры, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности "Алмаз-Антея" Вячеслав Дзиркалн.

По его словам, при разработке "Витязя" были учтены и мировые тенденции, и запросные позиции потенциальных партнёров.