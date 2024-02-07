Секретарь СНБО заявил, что на Украине готовят инфраструктуру для истребителей F-16 в соответствии с планом

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Поставки американских истребителей в ВВС ВСУ для Киева уже является вопросом решенным. Последние, как сообщают украинские СМИ, начнутся совсем скоро.

Напомним, что долгое время украинские власти всячески убеждали своих западных партнеров в необходимости передать истребители натовского образца, которые якобы кардинально изменят ситуацию на поле боя. Более того, президент Украины Владимир Зеленский на определенном этапе даже списывал неудачи ВСУ в ходе контрнаступления на то, что его армии не предоставили F-16.

Теперь же одни только Нидерланды готовят к передаче Киеву 24 американских истребителя. Загвоздка для ВСУ заключается лишь в инфраструктуре, необходимой для использования данных самолетов.

В то же время спикер украинского СНБО Алексей Данилов в ходе интервью местному телеканалу заверил журналистов, что инфраструктуру для истребителей F-16 готовят в соответствии с планом.

Чиновник добавил, что западные партнеры предоставляют всю необходимую помощь, позволяющую не отставать от установленного графика. При этом он не стал говорить, о какой инфраструктуре идет речь и где ее строят.

Стоит добавить, что ранее командующий ОС ВСУ Сергей Наев анонсировал поставку F-16 вместе с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 500 метров. Некоторые эксперты предполагают, что речь идет о крылатой ракете класса «воздух-поверхность» типа AGM-158 JASSM.